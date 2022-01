Menziken/Burg Ammänner vor dem Volksentscheid: «Die Veränderung kommt erst recht, wenn die Fusion scheitert» Am 16. Februar kommt der Fusionsvertrag in Menziken und Burg vor die ausserordentlichen Gemeindeversammlungen. Erich Bruderer, Gemeindeammann von Menziken, und sein Burger Kollege Marcel Schuller über Widerstand in letzter Minute, Finanzsorgen und die Frage, die vor allem für Burg wichtig ist: Wie weiter, wenn die Fusion platzt? Katja Schlegel und Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie sind überzeugt, dass die Fusion der richtige Weg ist: Erich Bruderer (l.), Gemeindeammann von Menziken, und Marcel Schuller, Gemeindeammann von Burg im Gemeindehaus Menziken. Valentin Hehli

In gut zwei Wochen ist es so weit. Zwei Gemeinden treten vor den Traualtar. Menziken und Burg sollen ihren Weg fortan als geeinte Gemeinde gehen. So wollen es die beiden Gemeinderäte. Am 16. Februar entscheiden aber die Stimmberechtigten an den gleichzeitig stattfindenden Gemeindeversammlungen, ob sie Ja zu diesem Weg, Ja zum Fusionsvertrag sagen. Die AZ trifft die beiden Gemeindeammänner Erich Bruderer (Menziken) und Marcel Schuller (Burg) kurz vor der historischen Abstimmung zum Doppelinterview im Menziker Gemeindehaus.

Über Monate hat sich niemand offen gegen die geplante Fusion gewehrt. Jetzt, zwei Wochen vor der ersten Abstimmung, spriesst nun in Menziken doch Widerstand. Sind Sie überrascht?

Erich Bruderer: Nein, weder vom Widerstand noch von den Köpfen dahinter. Einmal mehr sind es die beiden ehemaligen Gemeindeammänner Hans Marti und Anton Iten, die sich nun auf die Burger Finanzen eingeschossen haben.

Was halten Sie dagegen? Die Finanzen liegen tatsächlich im Argen, die Schulden sind mit knapp 4 Millionen gross.

Marcel Schuller: Es ist ja gerade die Absicht des Kantons, mit seinen 12 Millionen Franken die Schuldensituation zu entschärfen, damit Menziken als besser situierte Fusionspartnerin nicht geschwächt wird. Die Schulden sind deshalb aus unserer Sicht kein Argument gegen die Fusion, denn zieht man die Schulden von 4 Millionen von den 12 Millionen ab, bleiben noch 8 Millionen. Was bei dieser Berechnung aber fehlt: Kommt keine Fusion zu Stande, kommen auch keine 12 Millionen. Es ist also eine komische Milchbüechli- Rechnung, die die Gegner nun ins Feld führen.

Menziken ist finanziell auch nicht auf Rosen gebettet. Warum also steht die Burg deswegen so im Fokus?

Bruderer: Das stimmt, auch wir sind nicht auf Rosen gebettet, aber wir haben bei der Gewinnsteuer eine andere Ausgangslage. Wenn bei uns eine Firma wegzieht, erwischt es uns nicht auf dem falschen Fuss.

Das ist auf der Burg anders.

Schuller: Genau. Wir haben auf der Burg ein Klumpenrisiko im Bereich der Steuererträge, sowohl bei Privaten, als auch bei den Unternehmungen. Wir haben zwei grosse Unternehmen, die einen grossen Steuerertrag zahlen. Und bei einer der beiden weiss man nicht genau, was in den nächsten fünf Jahren passiert. Ähnlich sieht es mit wohlhabenden älteren Privatpersonen aus, deren Erträge in den nächsten Jahren auch wegfallen dürften. Das Risiko ist gross, gleichzeitig wächst der Druck bei den Investitionen und den Soziallasten. Das ist der Grund, warum wir als Gemeinde Burg jetzt reagieren wollen.

Regt sich auf der Burg auch Widerstand?

Schuller: Es formiert sich eine Gruppe älterer Burger, die die Fusion ablehnen will, «damit alles gleich bleibt». Ihr Widerstand ist rein emotional, weil sie die Veränderung scheuen. Was diese Leute nicht berücksichtigen: Die Veränderung kommt erst recht, wenn die Fusion scheitert.

Marcel Schuller. Valentin Hehli

Das heisst?

Schuller: Bleiben wir eigenständig, muss Burg drastische Sparmassnahmen eingehen. Wir haben jetzt einen Zusammenarbeitsvertrag mit Menziken; das gesamte operative Geschäft läuft über Menziken. Was wir noch haben, ist ein eigenes Bauamt, eine eigene Gemeindeschreiberin und einen eigenen Schulhausabwart. Das ist alles, was wir uns noch leisten können. Und selbst da müssten wir über die Bücher.

Das tönt nach Personalabbau.

Schuller: Nicht nach Abbau, aber nach Optimierung. Gewisse Dienstleistungen könnten wir extern vergeben, denn was uns heute viel kostet, sind Ferien- und Krankheitsvertretungen. Wir müssten also auslagern. Aber wenn wir auslagern, geht der Bezug zum Dorf verloren. Das wäre ein riesiger Qualitätsverlust.

Und was blüht bei den Investitionen?

Schuller: Wir bräuchten dringend ein neues Bauamt, die alte Liegenschaft ist marode. Ausserdem ist das Areal umgezont worden, das Bauamt muss weg. Und auch das Bauamtsfahrzeug wird in fünf Jahren ersetzt werden müssen. Bei einer Fusion wäre das Problem gelöst, das Bauamt wäre Teil des Menziker Neubaus und die Fahrzeuge könnten in einer Garage auf der Burg stehen.

Was hätte ein Nein für den Steuerfuss zu bedeuten?

Schuller: Wir müssten ihn von 122 auf mindestens 127 Prozent anheben.

Kurz und knapp: Scheitert die Fusion, wäre die Veränderung für Burg grösser als mit.

Schuller: Ja, definitiv. Weil uns finanziell der Schnauf ausgeht. Und weil nicht zuletzt auch der Gemeinderat aus einem Nein seine Konsequenzen ziehen würde.

Das heisst?

Schuller: Ich gehe davon aus, dass mindestens drei von fünf Gemeinderäten aufhören würden.

Wie würde Menziken reagieren bei einem Burger Nein?

Bruderer: Der Zusammenarbeitsvertrag gilt weiterhin, da ändert sich nichts. Wir sind seit Jahren so eng verbunden, da schlagen wir keine Türen zu.

Zum Besuch der Infoveranstaltungen konnte sich jeweils nur eine Handvoll Stimmberechtigte aufraffen. Warum? Dieses Desinteresse kann doch nicht allein Corona geschuldet sein.

Bruderer: Für den Grossteil der Bevölkerung ist die Fusion eine klare Sache, eine logische Konsequenz. Das gilt auch für die acht Arbeitsgruppen, die keine triftigen Gründe für ein Nein gefunden haben. Das ist es auch, was ich den Gegnern nun ankreide: Nicht an der Mitwirkung teilnehmen, aber jetzt schiessen. Und alte Geschichten nicht ruhen, persönliche Enttäuschungen nicht ad acta legen können.

Erich Bruderer. Valentin Hehli

Mit welchem Gefühl denken Sie da an die anstehenden Gemeindeversammlungen?

Schuller: Wir als Gemeinderat haben tatsächlich die Befürchtung, dass die Befürworter der Fusion nicht kommen, weil sie von einer klaren Sache ausgehen. Und die Gegner werden sich formieren und geschlossen antreten. Dieses Risiko besteht.

Wie gehen Sie dagegen an?

Schuller: Wir werden an alle Haushaltungen ein Flugblatt verschicken. Darin werden wir alle Pros und Kontras nochmals aufzeigen und darauf hinweisen, welche Veränderungen bei einem Nein drohen.

Mal abgesehen von den Finanzen; meist zählt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern das Emotionale viel stärker. Der Verlust von Identität und Traditionen; für Burg beispielsweise der «Burgerabend». Wie steht es darum?

Schuller: Wir verlieren nichts davon. Der «Burgerabend» ist ein gutes Beispiel: Er wird vom Männerchor organisiert und solange dieser das tun will und genügend Mitglieder hat, findet der Abend statt. Das Gleiche gilt für das Dorffest, den Maibaum, den Samichlaus, die Stern-Eröffnung, das alles bleibt bestehen. Das läuft über die Kulturkommission, die ebenfalls bestehen bleibt. Und als Ortsteil behalten wir auch unser Wappen, die Strassen behalten ihre Namen, wir behalten die Postleitzahl ...

... und auch das Schulhaus bleibt ein Schulhaus, die Primarschüler gehen weiterhin auf Burg zur Schule ...

Schuller: Richtig, und auch der Kindergarten bleibt. Und da gibt es einen weiteren Vorteil: Heute müssen Kinder, die an der Grenzstrasse auf Burger Boden nur 50 Meter vom Menziker Kindergarten entfernt wohnen, trotzdem auf der Burg in den Kindergarten – weil Burg sich das Schulgeld nicht leisten kann, das sie Menziken bezahlen müsste. Nach einer Fusion hätten wir grössere Flexibilität. Und Menziken hat wegen Schulraummangel auch keinerlei Interesse, das Schulhaus Burg zu schliessen. Im Gegenteil, Menziken braucht selbst ein neues Primarschulhaus.

Und das Burger Schulhaus ist im Schuss?

Schuller: Ja, wir haben investiert. Die nächsten zehn bis 15 Jahre ist da nichts zu machen. Wir haben uns auf die mögliche Fusion vorbereitet. Wir haben auch ein neues Reservoir und haben viele Strassen und Leitungen geflickt.

Gehen wir davon aus, die Fusion kommt zu Stande: Was planen Sie, um die beiden Ortsteile zu einen?

Bruderer: Ich bin hier aufgewachsen und weiss deshalb, dass es da keine Grenze gibt. Die Burgerinnen und Burger waren immer in Menziken und wir oben. Burg hat immer schon zu Menziken gehört. Zu einen gibt es nicht viel.

Schuller: Das sehe ich gleich. Seit eh und je gehen die Burger Oberstufenschülerinnen und -schüler in Menziken zur Schule, seit über 10 Jahren gehen alle Burgerinnen und Burger in Menziken auf die Gemeinde. So gesehen ist die Fusion schon seit Jahren aufgegleist.

Wir haben hauptsächlich von Burg gesprochen; wie würde denn Menziken profitieren?

Bruderer: Wir können Personalkosten senken, wir können Lasten auf mehr Schultern verteilen, mit der grösseren Einwohnerzahl bekommen wir mehr Gewicht, gegenüber dem Kanton aber auch als Player im oberen Wynental.

Ein letztes Plädoyer: Warum sollen Menziken und Burg der Fusion zustimmen?

Bruderer: Weil wir zusammen stärker sind.

Schuller: Das ist die Menziker Sicht. Aus Burger Sicht braucht es eine Ergänzung: Wenn wir uns den künftigen Aufgaben stellen wollen, ohne den Status quo zu reduzieren, gibt es keinen anderen Weg. Wer Nein sagt aus Angst, es würde sich was verändern, geht mit geschlossenen Augen durchs Leben. Ohne Fusion wird Burg in zehn Jahren nicht mehr lebensfähig sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen