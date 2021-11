Menziker "Herkules" soll teilweise verschwinden

Menziken Wo einst die «Herkules»-Lastwagen gebaut wurden, wird wohl bald gewohnt Vor rund 120 Jahren leistete Carl Weber-Landolt mit seiner «Herkules AG» Pionierarbeit. Jetzt steht eine grosse Veränderung bevor: Der Komplex wird zu einem Teil verschwinden. Geplant sind an seiner Stelle fünf Mehrfamilienhäuser mit 60 Wohnungen. Der Gestaltungsplan soll demnächst zur Vorprüfung eingereicht werden. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Die alten Herkules-Hallen und die Fabrikantenvilla, beide weit über 150 Jahre alt. Jetzt wird wohl ein Teil der an der Herkulesstrasse gelegenen Hallen weichen und duch fünf Mehrfamilienhäuser ersetzt. Valentin Hehli / WYS

Die «Herkules» und Menziken. So eng verbunden miteinander, Fabrik und Dorf, dass «Menziken» landauf, landab ein Begriff war. «Ah, Herkules-Lastwagen», hiess es jeweils, und das machte einem als Menziker irgendwie stolz, auch Jahrzehnte später. Seit den Anfängen 1849 steht die Fabrik mitten im Dorf. Und auch wenn man den Bauten ihr Alter längst ansieht, so erinnern sich noch immer an glanzvolle Zeiten. Aber nicht mehr lange.

Was man im Dorf munkeln hört, ist wahr: Die «Herkules» kommt weg, zumindest teilweise. Die Luzerner Immobilienfirma, der das Areal gemäss Grundbuchamt gehört, führt auf seiner Website unter «Unsere aktuellen Immobilienprojekte» das «Projekt Herkules». Fünf Mehrfamilienhäuser, 60 Wohnungen, 2,5- bis 4,5-Zimmer, so der Kurzbeschrieb. Und der Menziker Bauverwalter Luigi Antonuccio bestätigt: «Die Grundeigentümerschaft arbeitet aktuell am Gestaltungsplan.»

Menziken war für Pionier Weber-Landolt über Landesgrenzen hinweg bekannt

Es war Maschineningenieur Carl Weber-Landolt (1856 – 1942), der dem väterlichen Betrieb – und dank seinem Pioniergeist auch Menziken – den so lang anhaltenden Glanz verlieh: 1881 stieg er in das Tuchfärberei-Unternehmens ein, welches Gottlieb Heinrich Weber-Fischer 1849 gegründet hatte. Weber-Landolt gliedert der Färberei die erste Kentucky-Tabaklaugensiederei der Schweiz an und baut dafür den ersten Hochkamin im Wynental.

Zeitgleich richtete er eine mechanische Werkstätte ein und wandte sich mit grossem Erfolg der Entwicklung von Verbrennungsmotoren und Heizungsanlagen zu. Weber-Landolt gewann an internationalen Ausstellungen mehrfach Auszeichnungen und lieferte bis nach Deutschland, Frankreich und Norwegen. Seine Heizungen wurden unter anderem in der Gotthard-Bahn oder den Staatsbahnen von München, Nürnberg und Stuttgart verbaut.

Die Firma Herkules produzierte in Menziken Lastwagen.







Prospekt / ARC

Ab 1890 beschäftigte sich Weber-Landolt mit dem Automobilbau, 1897 ruckelte der erste «Herkules»-Prototyp aus den Menziker Werkhallen. 1901 kam der erste «Herkules»-Lastwagen auf den Markt, mit eisenbereiften Holzrädern und einer Maximalgeschwindigkeit von 15 Stundenkilometern. 1905 verkaufte die «Herkules AG» vier Lastwagentypen und vier Personenwagenmodelle, die Autos galten als langlebig, bedienungsfreundlich und kostengünstig.

Trotz des Erfolgs musste Weber-Landolt diesen Fabrikationszweig 1910 einstellen; der Druck der Konkurrenz aus dem In- und Ausland war einfach zu gross. Er konzentrierte sich fortan auf die Gewinnung von Nikotin, Sulfaten und Düngemitteln aus Tabaklauge. 1944 wurde die «Herkules AG» verkauft, 1969 wurden der chemische Betrieb ausgelagert und 1974 wurden die verkauften Produktionsanlagen auf die Kunststoff- und Verpackungsindustrie umgestellt. Seit Jahren befindet sich ein Gebrauchtwagen-Handel in den ehemaligen Produktionsräumen.

Komplex ist im Bauinventar, aber nicht geschützt

2012 hat die Kantonale Denkmalpflege das Fabrikgebäude und die gegenüberliegendende Fabrikantenvilla von 1843 ins Bauinventar aufgenommen: «Dem kleinen Industriekomplex kommt als erstem Hochkaminstandort im Oberwynental, besonders aber als ehemaliger Schweizer Automobilproduktionsstätte eine hohe industriegeschichtliche Bedeutung zu, welche auch im Namen ‹Herkulesstrasse› ihren Niederschlag fand», so die Würdigung.

"Herkules" und "Menziken", das gehörte über Jahrzehnte hinweg einfach zusammen. Die "Herkules"-Lastwagen waren landauf, landab bekannt. Valentin Hehli / WYS

Eine Aufnahme ins Bauinventar hat aber keinen schützenden Charakter; es ist eine Bestandesaufnahme von kommunal schützenswerten Bauten und Kulturobjekten. Schützen müsste es die Gemeinde Menziken. «Das war auch ein Thema bei der Erarbeitung der neuen Bau- und Nutzungsordnung, jedoch wurde entschieden, die Liegenschaft nicht unter Schutz zu stellen», sagt Bauverwalter Antonuccio. Die BNO stammt aus dem Jahr 2016 und sie enthält Bestimmungen zum «Gestaltungsplangebiet Herkules». Als Zielvorgabe wird genannt, dass die einstige Automobil-Fabrik zum Wohnen und Arbeiten umgenutzt werden und eine breite funktionale Vielfalt geschaffen werden soll.

Gnadenfrist von rund zwei Jahren

Bis der vordere Teil der «Herkules» verschwindet, wird es noch etwas dauern: Der Gestaltungsplan, der die Spielregeln für ein Projekt umfasst, muss erst zur Vorprüfung an den Kanton (ein erster Entwurf wurde bereits zurückgewiesen).Laut Antonuccio stehe man aktuell aber wieder kurz vor Eingabe. Gibt der Kanton grünes Licht, beginnen das Mitwirkungsverfahren und (zeitgleich oder gestaffelt) die öffentliche Auflage. Danach muss der Regierungsrat den Gestaltungsplan definitiv genehmigen. Stand heute rechnet Antonuccio mit einem Zeithorizont von zwei Jahren.

Quellen: Online-Inventar der Kantonalen Denkmalpflege Aargau/ «Streiflichter auf die Geschichte von Menziken» von Karl Gautschi, Menzach-Verlag, 2019/ Biographisches Lexikon des Kantons Aargau 1803 - 1957, Historische Gesellschaft des Kantons Aargauf, Verlag H.R. Sauerländer & co. Aarau, 1958