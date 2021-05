Menziken «Wenn ich jodle, geht es mit mir durch» Vor knapp einem Jahr zog Anita Schaller aus dem Luzernischen nach Menziken. Der Liebe wegen – und mit der Hoffnung, noch mehr Aargauer fürs Jodeln zu begeistern. Doch Corona lässt Anita Schaller kaum arbeiten; Singen war über Monate hinweg verboten oder massiv eingeschränkt. Das hat Folgen. Für sie und für die ganze Jodlerszene. Katja Schlegel 26.05.2021, 05.00 Uhr

Anita Schaller ist professionelle Jodlerin, fotografiert in ihrem Übungsraum in Menziken. Alex Spichale / WYS WYS

Was hatten sie gewitzelt über sie, die Klassenkameraden. Über die mit der Handorgel und diesem lustigen Hobby, dem Jutzen und Jodeln. Und doch sollte sie sie jeweils mitbringen zu den Festen, ihre Quetschkommode, zum Musigen. Und spätestens beim «Buurebüebli›» sangen alle lauthals mit. Auch die Spötter.

Anita Schaller (54) lacht beim Erzählen, nachtragend ist sie nicht. «Das ist ja klar, dass man als Teenie von Gleichaltrigen belächelt wird, wenn man volkstümlich unterwegs ist», sagt sie.

Das Freudige, das Heimwehgeschüttelte - das trifft sie mitten ins Herz

Und volkstümlich unterwegs ist sie bereits seit frühster Kindheit: Sie tanzt und singt mit, wenn der Vater an der Handorgel in der Stube in Emmen mit seinen Formationen probt, sie chläfelet mit den Kaffeelöffeln, wenn die Mutter beim Kochen singt. «E cheibe Fröid» macht ihr die Musik, diese Melodien und Klänge, das Gemeinsame, das Danken, Bitten und Beten, das Freudige, Lüpfige, das Triefende, Heimwehgeschüttelte. Es trifft sie mitten ins Herz.

Mit 24 Jahren besucht Anita Schaller den ersten Jodelkurs, nimmt Unterricht bei Grössen wie Marie-Theres von Gunten, Trudy Ineichen und Nadja Räss, bildet sich in Stimm- und Atemtechnik aus, arbeitet an Ton- und Klangbildung. Mit 33 Jahren tritt sie erstmals als Solojodlerin auf, am Jodlerfest in Buochs 2000.

2004 absolviert sie die Chor- und Kursleiterausbildung beim Zentralschweizerischen Jodlerverband. Seit 2011 dirigiert sie das Jodlerchörli Hemelig am Gschweich Schlierbach, baut daneben ein Morgechörli, einen Kinder- und einen Frauenchor auf, bietet Workshops an, unterrichtet an der Musikschule Rontal in Ebikon und singt selbst in verschiedenen Formationen, unter anderem solo mit Vater Franz Bachmann am Akkordeon. Daneben schreibt sie eigene Stücke.

Warum sie immer auswendig singt

Anita Schaller ist keine gewöhnliche Jodlerin. Sie singt nicht ab Partitur, sondern auswendig. Weil sie es nicht anders kennt; schon als Mädchen lernte sie die Stücke übers Hören, weil die Notenstücke ein kleines Vermögen kosteten. Und weil sie überzeugt davon ist, dass es hörbar ist, ein Lied verinnerlicht zu haben. «Weil es anders schwingt und klingt, weil es mehr Tiefe hat», wie sie sagt.

Deshalb übt sie mit ihren Formationen lange an einem Stück, stundenlang, bis alle das Lied gemeinsam singen, als Einheit. «Wie Ruderer, die gemeinsam die Wellen nehmen.» Sie will, dass ihre Jodlerinnen und Jodler das Stück fühlen, aus sich herauskommen. Perfektion ist ihr wichtig, aber nicht das wichtigste. «Immer müssen wir kontrolliert sein, angepasst. Aber nicht beim Jodeln, das soll aus dem tiefsten Innern kommen. Und was aus dem Innern kommt, kann nicht kontrolliert sein.» Deshalb sei Jodeln auch so gut fürs Selbstbewusstsein. «Man muss hinstehen, mit beiden Beinen fest auf dem Boden, und bis zuunterst Atmen. Jodeln ist ganzheitlich.»

«Das nimmt dem Jodeln die Seele»

Vor rund einem Jahr hat sich Anita Schaller mit dem Jodeln offiziell selbstständig gemacht. In ihrem Haus in Menziken, wo sie seit August 2020 mit ihrem Partner und Hundedame Lucy wohnt, hat sie nun einen eigenen Raum eingerichtet, um Privat- und Gruppenunterricht zu geben – um nebst den Luzernern auch die Aargauer noch mehr für das Jodeln zu begeistern, wie sie lachend sagt. Wenn sie denn nur könnte.

Corona hat Anita Schallers Leben umgekrempelt, hat ihm etwas genommen. Seit über einem Jahr kann sie nicht mehr wie gewohnt unterrichten. Erst war es verboten, dann nur mit einer Person erlaubt, und jetzt ist es eine Frage des Platzes; pro Person braucht es 25 m2 Raum, Anita Schaller muss ihre Formationen aufteilen. «Das nimmt dem Jodeln die Seele», sagt sie. Und nicht nur dem Jodeln, auch den Menschen. «Singen hätte in den letzten Monaten vielen so geholfen.»

Ohne Tempomat geht es nicht

Zaghaft wird nun wieder geprobt. Doch die lange Pause hat Spuren hinterlassen. Das Können hat gelitten, zudem nehmen Absagen wie jüngst die des verschobenen Eidgenössischen in Basel Perspektive und Freude. Und aktuell zeige sich, dass viele Angst davor haben, wieder in Vereinen zu singen. «Das ist happig für die Jodlerszene. Wir müssen nun alle wieder einen gemeinsamen Nenner finden. Und ich wünsche mir sehnlichst, dass das rasch gelingt, dass wir wieder zusammenstehen und singen können.»

Eines hat Corona Anita Schaller nicht nehmen können: ihre ureigene Freude am Jodeln und Jutzen. Und das Autofahren. «Wenn ich im Auto sitze, singe ich», sagt sie, «aus voller Brust.» Sie lacht; spätestens dann müsse sie den Tempomaten einschalten, sonst werde es teuer. «Wenn ich jodle, geht es mit mir durch.»