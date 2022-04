Menziken liefert auch 2021 einen sehr guten Rechnungsabschluss

Menziken Ein dickes Plus von 2,6 Millionen Franken – auch dank Finanzausgleich Trotz Senkung des Steuerfusses vor zwei Jahren von 120 auf 118 Prozent schliesst auch die Rechnung 2021 mit einem deutlichen Ertragsüberschuss ab. Pascal Bruhin 05.04.2022, 19.40 Uhr

Unter anderem dank höherer Steuererträge kann die Gemeinde Menziken – hier das Gemeindehaus – einen guten Rechnungsabschluss präsentieren. Katja Schlegel

(25. Januar 2022

Trotz der Senkung des Steuerfusses von 120 auf 118 Prozent per 2020 resultiert für die Gemeinde Menziken auch im zweiten Jahr ein unerwartet gutes Ergebnis. Schon 2020 schloss die Rechnung mit einem Plus von gut zwei Millionen Franken ab. Wie viele andere Gemeinden ist offenbar auch Menziken besser durch die Coronakrise gekommen als erwartet. Viel besser sogar. Denn die Erfolgsrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2,6 Millionen Franken ab und damit deutlich besser als budgetiert. Denn geplant hatte man mit einer Null.

Gründe für den nun noch besseren Rechnungsabschluss 2021 sind laut Fabienne Belluz, stellvertretende Leiterin Finanzen, insbesondere auf die Zunahme des Nettosteuerertrags sowie Mehreinnahmen bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zurückzuführen. Zudem seien im Sozialbereich deutliche Minderausgaben zu verzeichnen gewesen. Und: Für das Jahr 2021 hat Menziken Finanzausgleichszahlungen von 4,086 Millionen Franken sowie Feinausgleichszahlungen von 150'000 Franken erhalten.

Gewinn- und Kapitalsteuern fast doppelt so hoch

Der Nettosteuerertrag nahm um 1,744 Millionen Franken zu und liegt rund 1,1 Millionen Franken über dem Budget. Bei den Einkommenssteuern nahm die Gemeinde rund 10,3 Millionen Franken ein. Budgetiert waren 9,6 Millionen. Ebenfalls ein Plus resultierte bei den Quellensteuern: Statt den budgetierten 434'000 Franken waren es 513'000 Franken. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern konnten statt den budgetierten 500'000 Franken 952'000 Franken eingenommen werden, also fast doppelt so viel.

Auch bei den schwierig zu budgetierenden Sondersteuern lagen die Einnahmen mit rund 1,04 Millionen Franken sehr deutlich über dem Voranschlag von 410'000 Franken. Hauptverantwortlich dafür waren die Erbschafts- und Schenkungssteuern, die bei rund 490'000 Franken lagen – budgetiert waren 50'000 Franken. Doch auch die Einnahmen durch die Grundstückgewinnsteuern lagen knapp 100'000 Franken über Budget (363'000 statt 260'000 Franken.) Und auch bei den Hundetaxen konnten mit 68'000 Franken 8000 mehr als budgetiert und rund 5500 mehr als im Vorjahr (62'510 Franken) eingenommen werden. Nicht erstaunlich, wurden doch während der Pandemiejahre schweizweit mehr Hunde angeschafft als früher.

Weniger Ausgaben für Sozialhilfe und Asylwesen

Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit resultierten insgesamt Mehreinnahmen von rund 256’000 Franken. Ebenfalls zum guten Ergebnis beigetragen haben Mindereinnahmen von 710’000 Franken im Sozialbereich. Im Teilbereich Sozialhilfe und Asylwesen resultierte statt des budgetierten Aufwands von 5,5 Millionen Franken nur einer von rund fünf Millionen. Gleichsam betrug der Ertrag 1,2 Millionen statt rund einer Million wie budgetiert. Bei der wirtschaftlichen Hilfe war man von einem Aufwand von 2,4 Millionen Franken ausgegangen. Dieser betrug letztlich nur etwas über 2,1 Millionen. Der Ertrag übertraf hingegen das Budget deutlich mit rund einer Million statt den budgetierten 630'000 Franken.

Wer sich nun freut, dass der Steuerfuss wohl bald noch weiter runtergehen könnte, den muss die Gemeinde leider enttäuschen. Denn trotz des erneut guten Ergebnisses schreibt Fabienne Belluz. «Stand heute ist keine Anpassung des Steuerfusses vorgesehen.»