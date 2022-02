Menziken - Vizeammann erklärt seinen Austritt aus der SVP

Menziken Darum sagt der Vizeammann der Sünneli-Partei Ade – und entschuldigt sich gleichzeitig dafür Seit Ende Dezember ist der Menziker Vizegemeindeammann Andreas Mäder nicht mehr Mitglied der Schweizerischen Volkspartei. Nun äussert er sich in einem Brief dazu, was ihn zu diesem Schritt bewegt hat. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Die Sünneli-Partei ist künftig nur noch mit einem Vertreter im Menziker Gemeinderat. zvg

Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der für Andreas «Res» Mäder mit dem neuen Jahr begonnen hat. Der Menziker Vizegemeindeammann trat in den beruflichen Ruhestand. Politisch bleibt der ehemalige «Homberg»- und «Trolerhof»-Wirt aber nach wie vor aktiv. Erst letzten Herbst liess er sich erneut in den Gemeinderat wählen. Wiederum für die Schweizerische Volkspartei. Doch genau der kehrte er jetzt den Rücken. Ende Dezember trat er aus der Partei aus.

«Ich kann mich schon seit längerer Zeit nicht mehr mit dem Verhalten der SVP einverstanden erklären», schreibt er nun in einem offenen Brief an seine Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Lokalzeitung «Dorfheftli». Es sei falsch, in einer Partei zugehörig zu sein, wenn man nicht mehr von dem Verhalten und Gedankengut einer Partei überzeugt sei, führt er darin aus.

Andreas Mäder sitzt seit 2017 für die SVP im Menziker Gemeinderat. Flurina Dünki

Nicht die Ortspartei sei schuld am Austritt

Eine genaue Erklärung, mit welchem Verhalten und welchem Gedankengut er sich nicht mehr identifizieren könne, bleibt Mäder allerdings schuldig. Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass der radikale Kurs von Kantonalpräsident Andreas Glarner ihm sauer aufstösst. Damit wäre er nicht allein. Nach der Wahlniederlage bei den Gemeindewahlen im Herbst – 23 Sitze hat die SVP im Aargau insgesamt letztes Jahr eingebüsst – wurde die Kritik am als Hardliner und Provokateur bekannten Glarner auch vonseiten der Ortsparteien laut. Dieser hatte ihnen nämlich fehlendes Engagement im Wahlkampf vorgeworfen.

Dass der Entscheid Mäders, aus der Partei auszutreten, nichts mit der Politik der Ortspartei zu tun habe, bestätigt deren Präsident Hans Heinrich Leuzinger, der gemeinsam mit Mäder im Menziker Gemeinderat sitzt, auf Anfrage. Der Entschluss sei von der kantonalen und nationalen Ausrichtung der Partei beeinflusst worden.

Dass der Austritt aber genau jetzt, kurz nach den Wahlen, erfolgte, habe ihn aber schon etwas gestört. «Dass er sich für die Wahlen von der SVP aufstellen lässt und kurz danach austritt, war natürlich nicht schön», so Leuzinger. Mit dem Austritt von Mäder verliert die Partei einen Sitz im Gemeinderat und ist fortan nur noch mit Leuzinger vertreten.

Zusammenarbeit im Gemeinderat gehe nahtlos weiter

Von der Website der Ortspartei ist Mäders Konterfei bereits verschwunden. Den Entscheid Mäders habe die Partei jedoch mittlerweile akzeptiert. Auch im Gemeinderat ändere sich denn auch nichts an der weiteren Zusammenarbeit zwischen Leuzinger und seinem Ex-Parteikollegen. «Wir machen keine Parteipolitik, sondern Sachpolitik», so Leuzinger. «Unser Verhältnis hat sich nicht geändert.»

Mäders Entscheid, der SVP Lebewohl zu sagen und fortan parteilos unterwegs zu sein, kam aber offenbar nicht bei allen Wählerinnen und Wählern von gut an. «Es tut mir leid, wenn ich euch mit diesem Entscheid enttäuscht habe und sie mir die Stimme für den Gemeinderat und Vizeammann gegeben haben», entschuldigt sich dieser denn auch in dem genannten Brief.

Gegenüber der AZ will Mäder keine Stellung zu seinem Parteiaustritt und seiner Entschuldigung dafür nehmen. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, seine Beweggründe den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mitzuteilen, lässt er durch Gemeindeschreiber Michael Schätti ausrichten. Damit habe sich für ihn das Kapitel erledigt. In seinem offenen Brief versichert er aber, weiterhin sein Bestes zu geben für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

