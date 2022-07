Menziken Auto fängt nach Kollision Feuer: Drei Personen mussten ins Spital gebracht werden Am Mittwoch kam es in Menziken zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug fing Feuer. Drei Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. 14.07.2022, 09.52 Uhr

Unfall in Menziken, 13. Juli 2022 Kapo AG Unfall Menziken, 13. Juli 2022 Kapo AG Unfall Menziken, 13. Juli 2022 Kapo AG

Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr in Menziken. Ein VW Golf fuhr auf der Hauptstrasse von Beromünster herkommend und wollte links zum Coop Pronto Shop abbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein Ferrari in Richtung Beromünster. Dabei kam es zur Kollision zwischen diesen beiden Fahrzeugen. Der Ferrari geriet darauf gemäss Mitteilung ins Schleudern und prallte in ein weiteres in Richtung Reinach fahrendes Auto.

Aufgrund der Kollision fing der VW Golf Feuer und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Drei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. (az)

Die aktuellen Polizeibilder:

Mellingen, 13. Juli: Eine noch unbekannte Person wollte die Raiffeisen-Bank überfallen, brach das Vorhaben allerdings in der Filiale ab. Die Polizei sucht nun nach der Person. Kapo AG Menziken, 13. Juli: Ein Ferrari prallte in ein Auto, nachdem er zuvor in einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug verwickelt war. Kapo AG Wohlen, 11. Juli: Ein 63-jähriger Schweizer nickt hinter dem Steuer kurz ein und überschlägt sich. Kapo AG Rupperswil, 10. Juli: Frisch im Besitz seines Führerausweises verunfallte ein 18-Jähriger in Rupperswil. Drei junge Männer wurden leicht verletzt. Kapo AG Rheinfelden, 8. Juli: Eine 73-jährige Frau fährt 89-jährigen Mann bei einer Kreuzung an. Dieser wird schwer verletzt. Am Auto entsteht Sachschaden, die Frau wird ebenfalls ins Spital gebracht. Kapo AG Küttigen, 5. Juli: Eine Lenkerin fuhr nach einer Streifkollision mit einem Lastwagen auf der Staffeleggstrasse die Böschung hinunter. Dabei wurde die 42-Jährige leicht verletzt. Kapo AG Rheinfelden, 1. Juli: Jugendliche haben mehrere Glaswände bei der Bushaltestelle «Augarten» in Rheinfelden versprayt. Kapo AG Eiken, 30. Juni: Brand in einem Doppeleinfamilienhaus verursacht grossen Sachschaden. Kapo AG Birr, 29. Juni: Frontalkollision fordert drei Verletzte Kapo AG Hausen, 29. Juni : Frontalkollision fordert zwei Verletzte