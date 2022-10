Umstrittenes Unternehmen MyFeld erhält 385'000 Franken

Meisterschwanden Umstrittenes Unternehmen «MyFeld» rückt bei der «Höhle der Löwen» konkrete Zahlen raus und geht mit 385'000 Franken nach Hause «Romantisch» wurde sie mehrfach genannt, die Idee, ein 16-Quadratmeter-Feld nach Kundenwunsch zu bepflanzen. Die Sendung auf 3+ verliessen Raphaell Schär und Sarah von Aesch dann doch mit etwas Konkretem in der Hand. Eva Wanner Jetzt kommentieren 18.10.2022, 22.30 Uhr

Sarah von Aesch und Raphaell Schär konnten zwei Investoren für ihr Jungunternehmen «MyFeld» gewinnen. Filip Stropek

Mit harten Fakten hielten sich die Gründer von «MyFeld» bisher bedeckt. Als Raphaell Schär und Sarah von Aesch gestern, Dienstagabend, in der Sendung «Die Höhle der Löwen» auf 3+ um Investoren warben, wurden sie aber genau danach gefragt. In der Sendung, in der Start-ups bekannten Unternehmerinnen und Unternehmern Anteile ihrer Firmen gegen ein Investment anbieten, wurde auch nach konkreten Zahlen verlangt.