Meisterschwanden Neuer Chef des Arbeiterstrandbads Tennwil: «Die Saison ist bereits gut angelaufen» Nach einem Sommer mit Rekordumsatz erhält das Arbeiterstrandbad Tennwil am Hallwilersee einen neuen Chef – der alte ist nach Lappland ausgewandert. Ausserdem gibts bald wieder neue Garderoben. Toni Widmer 27.04.2021, 19.18 Uhr

Es ist 8 Uhr am Dienstagmorgen und noch kühl im Arbeiterstrandbad Tennwil. Daniel Leuenberger, der hier 22 Jahre lang Betriebsleiter gewesen ist, hat sich soeben auf den Weg nach Lappland gemacht, wohin er ausgewandert ist. Marco Fankhauser, sein Nachfolger, ist schon seit zwei Stunden auf den Beinen und bestens gelaunt: «Ich bin Frühaufsteher und gehe den Tag gerne gemütlich an», sagt der 34-Jährige.

Der Alltag am See ist für ihn keineswegs neu. Der gelernte Koch hat hier schon 2008 erstmals eine Saison lang im Restaurant gearbeitet und danach ­gelegentlich da und dort ausgeholfen. In den vergangenen elf Jahren war er Leuenbergers Stellvertreter. «Wir waren ein gutes Team und haben hervorragend zusammengearbeitet. Ich durfte mich stets einbringen und eigene Ideen verwirklichen. Deshalb ist für mich der Schritt zum Betriebsleiter jetzt eigentlich gar nicht so gross», sagt Fankhauser.

Bisher haben sich Leiter und Stellvertreter in den Bereichen Gastronomie und Camping-/Badebetrieb jeweils im Turnus abgewechselt. Mit seiner Stellvertreterin Sabrina Burri (27) ­regelt das Fankhauser anders: «Ich bin primär für Campingplatz, Kiosk, Shop, Kasse und Administration zuständig, ­Sabrina Burri konzentriert sich auf den Restaurationsbetrieb.» Er findet:

«Sie macht das sehr gut, setzt viele Ideen um und bringt neuen Schwung.»

Langweilig wird es ihm trotzdem nicht. Er ist von der Stiftung Arbeiterstrandbad Tennwil (AST) zu 100 Prozent angestellt, leistet dieses Pensum aber in acht Monaten: «Es gibt lange Arbeitstage, in der Hauptsaison bin ich gelegentlich von 6 Uhr bis 23 Uhr vor Ort. Doch mir gefällt das. Dafür kann ich im Winter längere Reisen unternehmen.» Und mit neuen Ideen im Gepäck heimkommen: Das Rezept für die legendären Frühlingsrollen im Badirestaurant hat Fankhauser von einer Reise nach Vietnam mitgebracht.

2020 wurden 500 Stück vorproduziert und trotz Corona waren sie lange vor Saisonende ausverkauft. Für dieses Jahr liegen 1000 Stück im Tiefkühler. «Ich hoffe, sie reichen bis im Herbst», schmunzelt Fankhauser. Und wer weiss, vielleicht gibt es nächstes Jahr eine neue asia­tische Spezialität: «Ich bin mit meiner Frau, einer Philippinin, oft und gerne in diesen Ländern unterwegs und lerne Länder, Leute und Küchen kennen.»

«2020 war für uns ein Rekordjahr»

Marco Fankhauser führt mit dem Arbeiterstrandbad Tennwil einen Saisonbetrieb mit rund 91 Dauer- und zwei Temporärplätzen für Wohnwagencamper, 36 Parzellen für Zelte, einer Restaurantterrasse mit 150 Sitzplätzen, einer Badewiese mit Platz für gegen 2000 Personen, Pedalo- und Ruderbootvermieten, 76 Bootsplätzen für Kajaks im Innen- und 40 weitere im Aussenbereich sowie einem Gruppenhaus mit 34 Betten.









In der Hochsaison arbeiten hier in den verschiedensten Bereichen 16 Personen, jetzt in der Vorsaison sind es zehn. Der Chef hilft mit, wo Hilfe nötig ist: «Ich mag die Abwechslung, den Kontakt und den gelegentlichen Plausch mit den Gästen. Ich plane und organisiere auch gerne unsere Anlässe: Etwa die traditionelle Generalversammlung des Segelklubs oder das Badifest und ab und an wird bei uns auch eine Hochzeit gefeiert.»

Man spürt aus jedem Wort und aus jeder Geste von Marco Fankhauser, dass das Strandbad Tennwil mit ihm einen Betriebsleiter bekommen hat, der wie sein Vorgänger mit viel Engagement und Leidenschaft ans Werk geht. Und der sich auf die neue Saison freut: «2020 war für uns ein Rekordjahr, trotz verschiedener Einschränkungen wegen Corona. Weil die Leute nicht reisen konnten, ist es im Sommer nicht bloss am Samstag und Sonntag, sondern die ganze Woche über gut gelaufen. Auch die neue Saison ist bereits gut angelaufen, unsere Terrasse wird von Wanderern bereits stark frequentiert.»

Das bestätigt auch AST-Stiftungsratsmitglied und Finanzchef Renato Mazzocco: «Wir ­haben 2020 trotz oder eben ­wegen Corona mit 1,3 Mio. ­Franken einen Rekordumsatz verbuchen können. Und auch für dieses Jahr sieht es recht gut aus, wir haben schon überraschend viele Saisonabos verkaufen können.»

Vorsichtshalber hätte man für die Mitarbeitenden dennoch Kurzarbeit beantragt, hoffe jedoch, diesen Antrag nicht geltend machen zu müssen. Mazzocco:

«Wenn wir wie im vergangenen Jahr Camping, Terrasse und Hotellerie im Gruppenhaus geöffnet haben können und der Betrieb auf der Badewiese nicht zu stark eingeschränkt wird, dürfen wir sicher erneut mit einer guten Saison rechnen.»

Das, erklärt Mazzocco, erlaube der Stiftung, die Investitionen abzuschreiben, die im Strandbad seit je kontinuierlich getätigt werden.

Erst 2019 ist der grosse Umbau abgeschlossen worden, der über 3 Millionen Franken gekostet hat. In diesem Jahr wird die Betriebsleiterwohnung im Hauptgebäude umfassend saniert. Und auch einen Garderobenersatz soll es geben. Auf Garderoben hat man beim Um- und Neubau verzichtet, mittlerweile aber erkannt, dass doch eine gewisse Nach­frage vorhanden ist.