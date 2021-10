Meisterschwanden Aus einem Einfamilienhaus wird für 110'000 Franken ein Kinderhort Der Tagesstern Meisterschwanden bietet seit August 2019 im Schulhaus Eggen schulergänzende Betreuung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde an. Ab Februar 2022 sollen die grösseren Kinder zügeln. Anja Suter 15.10.2021, 15.41 Uhr

Im Februar 2022 soll die Tagesstruktur in das Einfamilienhaus nahe dem Schulhaus einziehen. Anja Suter

Noch ist es ruhig in dem Einfamilienhaus an der Eggenstrasse 33. Das soll sich jedoch bald ändern. Bei der Gemeinde Meisterschwanden liegt bis am 8. November ein Baugesuch für die Umnutzung eines Wohngebäudes zu einem Kinderhort für die Schulkinder auf. Was gemäss Grundriss früher ein Arbeitszimmer war, soll zukünftig ein Medien- und Rückzugsraum werden, so das Baugesuch. Und die ehemaligen Eltern- und Kinderzimmer werden gemäss Grundrissplan zu Spielzimmern. «Am neuen Standort stehen uns fünf Räume, eine grosse Garage sowie ein grosser Garten zum Spielen, Lernen und Verweilen zur Verfügung», fasst Ursula Zanetti, Leitung Corporate Communication & Marketing bei der Kidéal AG, das Platzangebot zusammen. Die Kidéal AG ist seit 2019 für die familienergänzende Kinderbetreuung in Meisterschwanden zuständig. In der Gemeinde war diese bis anhin im Schulhaus Eggen und in einem Gebäude an der Hauptstrasse untergebracht. Nun soll mit dem Einfamilienhaus an der Eggenstrasse das Tagesstrukturangebot für schulpflichtige Kinder zusammengeführt werden. Die Räumlichkeiten Hauptstrasse 14, stehen ab dann allein für den Kitabetrieb, also für die Betreuung der kleineren Kinder, zur Verfügung.

Den Bedürfnissen zukünftig besser gerecht werden

Grund für den Umzug in das Haus, welches gleich neben der Schule steht, sei vor allem eine grosszügige nachhaltige Lösung für die Tagesstrukturen. «Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass wir uns in der Kita an der Hauptstrasse nun auf die Betreuung der jüngsten Kinder fokussieren können», so Ursula Zanetti. In der Kindertagesstätte werden Kinder im Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt betreut. In den Tagesstrukturen sind Kinder ab Kindergarten bis und mit zur sechsten Klasse. «Die Kinder haben je nach Alter verschiedene Bedürfnisse, daher sind wir froh, diese durch die Trennung in Zukunft noch besser gerecht werden zu können.» Am neuen Standort gibt es eine Frühstundenbetreuung, einen Mittagstisch, Früh- und Spätnachmittagsbetreuung sowie auch eine Ferienbetreuung bei mindestens sechs Kindern. Beim Mittagstisch gibt es gemäss Betriebskonzept 33 Plätze, bei den restlichen Betreuungsangeboten 20 Plätze.

Die Kosten für die Umnutzung belaufen sich gemäss Baugesuchsmappe auf 110'000 Franken, Bauherrin ist die Gemeinde Meisterschwanden. Der Tagesstern wird die Räumlichkeiten zukünftig von der Gemeinde mieten.