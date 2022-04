Markthalle Aarau Uneins, wie es weitergehen soll: Auch die SP lanciert jetzt einen Vorstoss zum Färberplatz und will die Nutzung neu aufgleisen Nach der FDP und dem "Zentrum" ist sind jetzt auch die Sozialdemokraten mit einem Vorstoss - eine Motion - an den Stadtrat gelangt. Sie wollen die künftige Nutzung des Färberplatzes in einem partizipativen Verfahren aufgleisen. Zuerst soll aber mal klar werden, was die Bedürfnisse sind. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

In der Markthalle und auf dem Färberplatz fand Anfang März Flohmarkt statt. Sie wird meistens für Ausverkäufe genutzt. Ab und zu finden Events statt. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Nicht einer, nicht zwei, sondern nun drei Vorstösse gibt es zum Färberplatz und dessen 20 Jahre alten Markthalle. Es zeigt die Unzufriedenheit des Parlaments mit der Art und Weise, wie das Areal aktuell daherkommt. Nicht einig ist man sich hingegen, wie nun weiter vorzugehen ist.

Der neuste Vorstoss kommt von der SP-Fraktion respektive deren Einwohnerrat Abdul Abdurahman. In seiner Motion will er den Stadtrat beauftragen, «ergebnisoffen eine nach fachlichen Kriterien angelegte Evaluation der Nutzung des Färberplatzes durchzuführen». Für die Neugestaltung sei «eine allgemeine Situationsanalyse mit Bedarfsklärung» zu erstellen. Dabei sollen Interessengruppen, also Anwohnende, Gewerbe, Vereine, die Jugendarbeit und «allenfalls alle Aarauerinnen und Aarauer» mit einbezogen werden.

Abdurahman schreibt, es bestünden aktuell offenbar weder konkrete noch dringende Nutzungsbedürfnisse für den Färberplatz. Daher sei eine grundlegende Bedarfsabkärung und eine Machbarkeitsstudie angezeigt, die «die architektonische, ökologische und soziale Verträglichkeit gewährleistet». Es soll dank eines partizipativen Verfahrens eine Lösung gefunden werden, die von allen mitgetragen werde. Dies auch, um Nutzungskonflikten vorzubeugen. Zur Erinnerung: Die Altstadt ist im Altstadtkonzept in einen belebten und einen ruhigen Teil gegliedert. Der Färberplatz gehört zum belebten Teil.

«Zentrum» will Abriss, FDP Sanierung der Markthalle

Bereits im letzten Sommer hatte die FDP eine Motion «Färberplatz wird zum Aarauer Lieblingsplatz» eingereicht. Sie fordert, dass die Markthalle bestehen bleibt und beruft sich dabei auf eine selbst durchgeführte Bevölkerungsbefragung, an der 100 Personen teilgenommen und sich mehrheitlich für einen Erhalt der Halle ausgesprochen hätten. Sie soll jedoch im Zuge der anstehenden Sanierung so angepasst werden, dass sie besser nutzbar und entsprechend attraktiver wird.

Anfang März hätte der Einwohnerrat über die FDP-Motion diskutieren sollen. Aber da grätschten die «Zentrum»-Fraktionen (GLP-Mitte und Pro Aarau-EVP) mit einem Postulat dazwischen. So kurzfristig, dass die ganze Diskussion vertagt wurde. Das «Zentrum» fordert, die Markthalle ganz abzureissen und den Färberplatz neu zu planen. Die Halle sei zwar ein «ausgewiesenes Meisterwerk», verursache in der Praxis aber Probleme und sei «erfahrungsgemäss nicht einmal für die Durchführung von Märkten besonders geeignet.» Geht es nach dem «Zentrum», legt der Stadtrat 2024 einen Plan zur Umgestaltung und Nutzung des Färberplatzes vor – er soll heller, grüner, lebendiger werden. Auch dieses Postulat fordert den Einbezug der Bevölkerung.

Olten schaut, was Aarau macht

Die Diskussion um die Markthalle in Aarau wird aktuell aus dem Westen beobachtet. Denn in Olten forderten letzte Woche die bürgerlichen Parteien im Gemeindeparlament ebenfalls eine Markthalle, wobei sie offen lassen, wo diese stehen soll. Sie ist in den Augen der 16 Unterzeichnenden des «dringlichen Vorstosses» eine mögliche Alternative zum neuen Kunstmuseum, das die Stadt bauen will. Denn eine Markthalle «spricht nicht vereinzelte Kunstinteressierte an, sondern die gesamte Bevölkerung inklusive Auswärtiger, die ihre Einkäufe (wieder) in der Innenstadt Oltens erledigen würden». Es sei eine sinnvolle Kooperation mit dem lokalen Gewerbe und den regionalen Produkteherstellenden anzustreben», heisst es im Vorstoss.

