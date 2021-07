Maienzug 2021 Aarau: Yoga statt Morgenfeier

Simone Morger

Maienzug light Statt Morgenfeier: Yoga und Emotionen im Telliring Vieles ist abgesagt worden an diesem Maienzug 2021, doch es gab auch Ersatz: Die Aarauer Yogalehrerin Chantal Koenig organisierte eine etwas andere Morgenfeier im Telliring. Spätestens beim Aarauerlied kamen die grossen Emotionen auf. Simone Morger 02.07.2021, 12.26 Uhr

Es ist eben doch kein Tag wie jeder andere. Auch wenn die Kernelemente des Maienzugs 2021 abgesagt worden sind, auch wenn das Leben in der Stadt fast ganz normal weiter geht an diesem Freitag, ist es eben doch ein Maienzugtag. Und im Telliring gab es sogar eine Morgenfeier.

«Der Maienzug bedeutet mir viel», sagt Chantal Koenig. Sie ist mit dem Brauch aufgewachsen, heute ist sie Yogalehrerin mit Studio in Aarau und wohnt nicht mehr in der Stadt. «Aber nicht so weit weg, als dass ich mich nicht mehr verbunden fühlen könnte mit diesem Event.»

Und so gibt sie an diesem Freitagmorgen im Telliring eine Yogalektion für vierzehn Frauen und einen Mann, fast alle in weiss, viele mit Blumen im Haar. Gekommen sind mehr als gedacht, vielleicht haben sich einige noch am Vorabend von den Plakaten verführen lassen, die Koenig in der ganzen Stadt aufgehängt hatte:

Es ist warm an diesem Morgen, schon um 9 Uhr. Bestes Maienzug-Wetter. Wehmut kommt spätestens auf, als Chantal Koenig am Schluss das Aarauerlied abspielt. Die Yogis sitzen im Kreis, die Augen geschlossen. Und dann sind sie da, die Bilder der lauthals singenden Kinder auf der Tribüne, die vollen Ränge rund um die Wiese, leuchtende Gesichter, Vorfreude auf die Sommerferien. Gut möglich, dass da die eine oder der andere eine Träne wegwischen musste.