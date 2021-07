Maienzug Aarau: der Vorabend 2021 im Video

Die Stadt füllte sich langsam, bis es dann zu späterer Stunde auch zu Musik und Freudentänzen kam. Florian Wicki/Larissa Gassmann/Urs Helbling/Fabio Baranzini

Maienzug Im Video: der abgesagte Vorabend, der eben doch einer war «Maienzug light» heisst es auch 2021, das bedeutet zum Beispiel, dass der Vorabend abgesagt worden ist. Aber sie kamen eben doch, die einheimischen und auswärtigen Aarauerinnen und Aarauer. 01.07.2021, 22.53 Uhr

Deutlich mehr Menschen als an einem normalen Wochenendabend zog es an diesem Donnerstag in der Altstadt. Zu vergleichen waren die Menschenmassen aber keineswegs mit jenen der Maienzug-Vorabende vor Corona.