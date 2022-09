«Markt Aarauer Gewerbetreibender» erhält ein Facelifting

MAG 2022 Der «Markt Aarauer Gewerbetreibender» erhält nach Coronapause ein Facelifting Der «Markt Aarauer Gewerbetreibender» vom 29. September bis 2. Oktober wartet mit einigen Neuerungen auf – aber eben auch mit den guten alten Traditionen. Die Organisatoren erzählen, wie sie mit der Mehrwegbecherpflicht zurechtkommen und auf welche besonderen Events sich die Besuchenden freuen dürfen. Nadja Rohner 20.09.2022, 18.04 Uhr

Impressionen vom MAG 2019. Michael Kueng

Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal darf Mike Zettel mit seinem Team von «Kein Ding GmbH» den «Markt Aarauer Gewerbetreibender» – kurz: MAG – nicht nur organisieren, sondern auch wirklich durchführen, nachdem er zweimal coronabedingt abgesagt worden war. Aber nun steht nichts mehr im Weg: Vom 29. September bis 2. Oktober wird der Bereich Graben/Schlossplatz/Färberplatz/Markthalle zum Marktgelände. Rund 100 Stände sind gebucht. «Das sind zwar etwas weniger als in früheren Jahren, aber tendenziell konnten wir grössere Flächen vergeben», sagt Cécile Engeler vom «Kein Ding»-Team. Sie ist selber in Aarau gross geworden und weiss um die Bedeutung des MAG. «Wir haben aber beschlossen, die Kommunikation deutlich über die Stadt hinaus auszuweiten, um damit auch Auswärtige zu einem Besuch zu motivieren. Die Aarauerinnen und Aarauer wissen ja schon, was sie am MAG haben.» Und doch: Dieses Jahr erhält der MAG «ein kleines Facelifting».

Impressionen vom MAG 2015. Mario Heller / AAR

Der Lunapark im Schachen und der Zirkus Mugg, das MAG-Bähnli, der heissgeliebte Köcherlistand der Eniwa, die Käseschnitten, das Magenbrot – alles ist wie immer. Einzelne aus früheren Jahren bekannte Aussteller sind nicht mehr dabei. «Auch beim Keramikmarkt hatten wir Mühe, Aussteller zu finden, weil einige aufgrund der Corona-Unsicherheiten gar nicht erst produziert haben», so Engeler. Es sind nun aber doch fünfzehn Anbieter hochwertiger Töpferware in Aarau vor Ort. Für die Abgänge sind ein paar neue Aussteller dazu gekommen, zum Beispiel der «Shop met Gschmack», die Autogarage Zimmerli oder «Tom‘s & Eric‘s Mahlzeitendienst» sowie die neuen Organisatoren vom Weihnachtsmarkt unter dem Motto Lieblingsstück. MAG-Gast ist dieses Jahr die Lungenliga.

Impressionen vom MAG 2015. Mario Heller / AAR

Zur Feier der ersten MAG-Ausgabe nach zwei Jahren Corona gibt es eine grosse Neuerung auf dem Schlossplatz: Hier wird eine neue Freiluft-Bühne aufgestellt. Sie ersetzt die Bühne in der Markthalle, um mehr Luft und Platz für die Zuschauer zu schaffen. Auf der Bühne spielt am Donnerstagabend die Pop-Rock-Band Brothers in Crime und am Freitagabend die Mundartband Trottinett. Am Samstag ist die Bühne Schauplatz für ein Familienkonzert der gleichzeitig stattfindenden Mendelssohntage Aarau. Ausserdem geben die Wyberg-Schränzer Aarau ein Guggenkonzert und am Abend tritt Blues-Sänger Pascal Geiser auf. Am Sonntag sorgen die Grüüveli Tüüfeli für Stimmung.

Schon zehn Jahre her: der MAG 2012. Chris Iseli/ Az / AAR

Auch beim Wein-Zelt kommt es zu einer Änderung: Es wird grösser – und etwas gediegener. Denn «Kein Ding» organisiert auch die Weinmesse Mittelland in Olten. «Dort haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Ambiente eine grosse Rolle spielt», sagt Cécile Engeler. «Deshalb werden wir auch in Aarau darauf achten.» Das Schlossplatz-Zelt wird ebenfalls vergrössert und erhält einen neuen «Anstrich».

Der MAG-Perimeter ist derselbe wie immer, «wir mussten aber aufgrund neuer Fluchtwegvorschriften etwas zusammenrücken», so Engeler. Apropos Vorschriften: Natürlich hat auch der MAG ein Abfallkonzept einreichen müssen und unterliegt der Mehrwegbecherpflicht. Letzteres habe sich als Problem herausgestellt, weil die Becherlieferanten derart ausgelastet seien, so Engeler. «Es hat nun aber auf den letzten Drücker geklappt, sogar mit einem regionalen Anbieter. Somit können wir die Vorgaben erfüllen.»