Selion Shkenza hilft als Freiwilliger beim Impfpersonal Menziken

Lenzburg/Menziken «Ich mache weiter, so lange wie es mich braucht» – dieser junge Mann zieht freiwillig in den Kampf gegen die Pandemie Der Lenzburger Selion Shkenza unterstützt als freiwilliger Helfer das Impfpersonal im Spital Menziken. Welche ganz persönlichen Beweggründe er für sein Engagement hat, erzählt er der Aargauer Zeitung. Pascal Bruhin 03.01.2022, 05.00 Uhr

Lenzburger Selion Shkenza (22) engagiert sich als freiwilliger Helfer im Impfzentrum des Spitals Menziken. Pascal Bruhin

«Letzten Silvester haben wir im Spital verbracht.» Das sagt der Lenzburger Selion Shkenza. Nachdenklich fügt er an: «Und es gibt definitiv Schöneres, als so ins neue Jahr zu starten.» Dass er vor just einem Jahr, selbst in Isolation nach einem positiven Coronatest, eine nächste Verwandte mit schweren Covid-Symptomen notfallmässig ins Spital fahren musste, hat den jungen Mann nachhaltig geprägt.

Seinem Familienmitglied geht es zwar mittlerweile wieder besser und auch er hat seine Infektion ohne grössere Symptome überstanden. Dennoch will Shkenza jetzt etwas zurückgeben. Seit zwei Wochen ist der 22-Jährige als freiwilliger Helfer im Impfzentrum des Spitals Menziken im Einsatz. Sechs Impfboxen stehen dort im kürzlich eröffneten Impftruck zur Verfügung. Im 10-Minutentakt wird geimpft und geboostert. Eine logistische Herausforderung.

Eine Paraderolle für den angehenden Wirtschaftsingenieur

Im Impfzentrum unterstützt Shkenza denn auch das Impfpersonal vor allem in administrativen Belangen. Er empfängt die Impfwilligen, nimmt ihre Daten auf und druckt ihnen letztlich nach dem Piks die Impfbestätigung aus. Selbst zur Spritze hat er bis jetzt noch nicht gegriffen. Doch auch dafür wäre er gerüstet.

Seit drei Jahren ist Shkenza nämlich Mitglied im Militär-Sanitäts-Verein Liestal, der Teil des gleichnamigen Verbands der Schweizer Armee für vor- und ausserdienstliche Tätigkeiten ist.«Mich hat die Medizin schon immer fasziniert», sagt der angehende Wirtschaftsingenieur. «Die Frage: ‹Was mache ich im Falle von?› hat mich seit jeher beschäftigt.» Im Verein werden sämtliche denkbaren Notfallszenarien regelmässig durchgespielt und geübt. Auch das Impfen. Zum Ernstfall sei es aber noch nie gekommen. Bis jetzt.

«Das was wir immer üben, kann ich jetzt erstmals anwenden», freut sich der junge Mann. Nachdem er vom Schweizerischen Rote Kreuz die Anfrage erhielt, sich im Impfzentrum zu engagieren, musste er nicht lange überlegen. Er sagt:

«Es ist eine sinnvolle Sache und ich bin froh, dass ich so meinen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie leisten kann.»

Anschliessend wurde der Einsatz durch das kantonale Departement für Gesundheit und Soziales koordiniert. Shkenza wird nun regelmässig in Menziken im Einsatz sein.

Selion Shkenza freut sich, dass er das Impfpersonal unterstützen kann. Pascal Bruhin

Stimmung ist positiv – trotz langer Wartezeiten

Dass seine helfenden Hände dringend benötigt werden, wurde dem Lenzburger schnell bewusst. Denn die Schlangen vor dem Truck ziehen sich trotz obligatorischer Anmeldung in die Länge. Alle wollen sie den Booster. Doch trotz teilweise langen Wartezeiten, sei die Stimmung vor Ort grundsätzlich positiv. «Ich sehe bei allen die Hoffnung, dass die Pandemie bald endet», so Shkenza.

Und auch die Reaktionen auf seinen Freiwilligen-Einsatz seien durchwegs positiv. «Eine ältere Dame ist nach ihrem Impftermin nach Hause gegangen und hat mir Schoggi gebracht», erzählt er schmunzelnd. Nur ein einziger Impfwilliger sei bislang etwas ausfällig geworden, nachdem er selbst zu spät zu seinem Termin kam und daher warten musste.

Auch bei seines Freunden findet sein Einsatz Anklang. «Sie sagen: ‹Super!›», berichtet er. «Und ich sage dann: ‹Super, wenn du es auch machen würdest.›» Dass aber nicht alle die Möglichkeiten haben, sich wie er direkt an der Impffront zu engagieren, ist dem jungen Mann bewusst. Er ergänzt:

«Ich finde es aber wichtig, dass wir alle in irgendeiner Form unseren Beitrag leisten.»

Denn er ist überzeugt: «Irgendwie müssen wir hier wieder raus.»

Dank ist dem ehrenamtlichen Helfer Lohn genug

Und die Impfung sei wohl derzeit momentan die einzige Möglichkeit, den Weg aus der Pandemie zu ebnen. Zur Impfung bekehren will der junge Mann aber niemanden. Er sagt: «Ich habe für mich persönlich so die richtige Lösung gefunden. Ich vertraue dem System, der Forschung, und unterstütze es so gut ich kann. Aber die Leute von der Impfung zu überzeugen, das ist nicht meine Aufgabe.»

Geld bekommt Shkenza für seinen Einsatz nicht. Aber die Dankbarkeit des Personals und der Geimpften seien ihm Lohn genug. «Es geht mir darum den Helfenden zu helfen. Denn Applaus alleine reicht nicht aus.» Er verspricht: «Ich mache weiter, so lange wie es mich braucht.»

