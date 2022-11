«Unique Works» zieht an die Rathausgasse in Lenzburg

Lenzburg Wenn sich zwei finden, entsteht Einzigartiges: «Unique Works» zieht an die Rathausgasse Vor vier Jahren eröffneten sie ihren Laden am Kronenplatz. Nun sind Shireen Saferdien und Matthias Günther an die Rathausgasse umgezogen. Sie richten ein – mit Möbeln, Wohnaccessoires, Coiffeurstühlen und vor allem mit Leben. Eva Wanner Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Matthias Günther und Shireen Saferdien sind mit ihrem Laden Unique Works vom Kronenplatz an die Rathausgasse in Lenzburg gezogen. zvg/Aargauer Zeitung

«Sie ist mehr als kreativ», sagt er und sieht sie an. «Und er kann es handwerklich genau so umsetzen, wie ich es mir vorstelle», sagt sie und schaut ihn an. Es wird schnell klar: Da haben sich zwei gefunden. Auf privater, aber auch auf beruflicher Ebene.

Die Verflechtung beider Ebenen war es denn auch, die sie überhaupt erst zusammengebracht hat. Shireen Saferdien hat erst als Dekorateurin gearbeitet, dann als Coiffeuse und sich in diesem Beruf selbstständig gemacht. Sie suchte jemanden, der ihr mit der Einrichtung ihrer «Unique»-Salons helfen konnte – und wurde fündig bei einer Firma, bei welcher ihr heutiger Ehemann und Geschäftspartner Matthias Günther arbeitet. Ihr gefiel, was er tat.

Aber ihr fehlte an seiner Einrichtung dann doch etwas. «Man bekommt als Kundin oder Kunde bei diesen Firmen Stühle, Spiegel und Waschanlagen, das war’s», sagt sie, «alles sieht immer ähnlich aus.» Sie habe bei ihren Salons in Seon und Lenzburg aber stets darauf geachtet, dass es heimelig sei. «Ich verbringe so viel Zeit in diesen Räumen und auch die Kundschaft soll sich gerne darin aufhalten», erklärt sie.

Aus Salon wurde Gastro wurde Privathaus

Sie taten sich also zusammen, der Mann, der die Innenarchitektur beherrscht und weiss, was möglich ist – und die Frau, die ihn gerne an die Grenzen des Möglichen bringt. Und eröffneten am 18.8.2018 ihr gemeinsames Geschäft Unique Works. Damit waren sie seither in Lenzburg am Kronenplatz tätig und sind nun in die Rathausgasse umgezogen. Das Gründungsdatum der Firma ist kein Zufall. Sie beide haben eine Affinität zur Zahl Acht, zur Harmonie, ohne Ecken und Kanten und zur Unendlichkeit, die sie symbolisiert.

Zunächst fokussierte das Paar darauf, für Geschäftskunden Coiffeursalons einzurichten, aber eben nicht nur mit Infrastruktur, sondern mit dem persönlichen Touch. Der Kunde und sein Wesen stehen bei den beiden im Fokus – und danach soll auch die Einrichtung aussehen. Nach und nach kamen Anfragen für gastronomische Interieurs und für Private. So hat «Unique Works» etwa den «Platzhirsch» in Aarau ausgestattet, aber auch schon ein Privathaus in der Lenzerheide.

Auf ihrer Kundenliste steht etwa Martin Dürrenmatt, der achtfache Coiffeurweltmeister. Sie erzählen das en passant, denn die beiden werben wenig mit den Namen ihrer Klientinnen und Klienten. Denn auch, wenn sie natürlich Geld verdienen möchten und müssen mit ihrer Arbeit, geht es ihnen doch auch um die Freude am Einrichten und um Begegnungen, aus denen auch Freundschaften werden können.

Auf die Rathausgasse konzentriert sich alles

Ihr Geschäft ist stetig gewachsen, der Pandemie zum Trotz, und schliesslich ist es den Räumen am Kronenplatz entwachsen. Dort, wo einst Druckmaschinen des «Lenzburger Bezirksanzeigers» standen, hatten sie sich auf zweimal 60 Quadratmetern eingerichtet.

Immer wieder spienzelte das Paar aber auf ein grösseres Ladenlokal – und das möglichst in der Rathausgasse, «denn dort konzentriert sich in Lenzburg alles», sagt Günther. Den Laden, in dem bis vor kurzem übergangsweise der «Werkraum 21» untergebracht war, kennt Saferdien seit ihrer Kindheit. Mit ihrer Grossmutter war sie oft bei der Wyler-Werffeli AG, wo Bodenbeläge und Haushaltswaren angeboten wurden. Als der Mietvertrag mit den Vormietern auslief, packten die kreativen Köpfe hinter «Unique Works» ihre Chance.

Alleine für den Bereich Wohnaccessoires haben die beiden in ihrem neuen Laden an der Rathausgasse nun so viel Platz, wie das vorherige Lokal gross war. zvg

So viel Fläche, wie sie vorher für die gesamte Ausstellung hatten, können sie nun alleine für den Wohnausstellungsbereich nutzen. Im Untergeschoss wird dann der Coiffeur- und Beauty-Showroom eingerichtet. Auch in ihrem eigenen Laden halten sich die beiden an die Devise, die Günther formuliert: «Ein Raum besteht aus Boden, Wand und Decke und dann kann man ihn mit Leben füllen.»

«Wir wissen von jeder Schraube, wo sie herkommt»

Den beiden sind zwei Dinge wichtig zu betonen. Erstens: Sie wissen von jedem Produkt, wo es herkommt. Und auch wenn «Made in India» draufsteht, stellen sie sicher, dass es in einer Manufaktur und nicht in einer Fabrik unter menschenunwürdigen Umständen hergestellt wurde. «Wir wissen von jeder Schraube, wo sie herkommt», sagt Günther. Zweitens: Sie wollen Läden in der Umgebung nicht konkurrenzieren, sondern ergänzen. Den beiden fällt kein Zacken aus der Krone, wenn sie an andere Anbieter verweisen – und haben die Erfahrung gemacht, dass es umgekehrt auch so ist. «Das ist schön an Lenzburg», sind sie sich einig, und es war mit ein Grund, dass sie nicht aus dem Städtchen wegwollten.

Nicht nur sie wollen bleiben. «Wir versuchen, einen Raum so einzurichten, dass man sich wohlfühlt und bleiben will.» In ihrem eigenen Laden an der Rathausgasse haben sie dieses Ziel erreicht.

