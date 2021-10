Lenzburg Vom Stiefvater missbraucht, von der Mutter verraten – das traurige Schicksal einer jungen Frau beschäftigt das Gericht Sie wurde über Jahre schwer sexuell genötigt und leidet noch heute unter den Folgen. Jetzt muss der Peiniger der 17-Jährigen ins Gefängnis. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Annalena (Namen der Beteiligten geändert), heute knapp 17, schluckt Antidepressiva und ist wegen diverser (posttraumatischer) Störungen in psychologischer Behandlung. Wen wundert's? Ihr Stiefvater Michel, 52, hat Annalena einen grossen Teil der Kindheit gestohlen. Dafür stand er diese Woche vor dem Bezirksgericht Lenzburg unter Gerichtspräsidentin Eva Lüscher. Gross, schlank, adrett gekleidet, leitender Posten mit 13'000 Franken Bruttogehalt pro Monat. Noch. Denn wenn er für fünf Jahre ins Gefängnis muss, wie die Staatsanwaltschaft beantragt, wird er mit weniger auskommen müssen.

Bei den ersten Handlungen war sie fünf

In der Anklageschrift, deren Vorhaltungen Michel im Grundsatz bestätigt, ist aufgelistet, was er sich zwischen Januar 2010 und Dezember 2019 zu Schulden kommen liess. In den ersten beiden Jahren, Annalena war beim ersten Vorfall fünfjährig, kam es zu Berührungen im Intimbereich des Mädchens. Beim Erzählen einer Gutenachtgeschichte. Auch nahm Michel am Mädchen mehrfach Oralverkehr vor. Was sollte Annalena davon halten? Normal? Später intensivierte Michel die sexuellen Handlungen: Berührungen der Geschlechtsteile mit Hand und Penis, Penetration mit den Fingern. Auch musste Annalena seinen Penis in den Mund nehmen und manuell stimulieren.

Täter ist vor Gericht geständig

Der Einbezug der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde im Zusammenhang mit dem Besuchsrecht von Annalenas leiblichem Vater verschaffte ihr eine dreijährige «Pause»: Michel musste mit seinem Auffliegen rechnen. Nach einem Umzug nahm Michel die Übergriffe wieder auf, dies teils in Anwesenheit anderer Personen im Pool, einmal auch im Thermalbad. Beim letzten Vorfall 2019 berührte er unter den Kleidern Annalenas Brüste.

Vor Gericht gesteht Michel seine Taten. Er gibt sich schuldbewusst, auf dem Weg zur Läuterung dank Therapierung seiner pädophilen Störung. Handzahm, eloquent. Michel hofft auf Gnade, will nicht ins Gefängnis, weiss, dass eine Verurteilung gemäss Antrag seine Existenz beruflich und familiär mehr als gefährden würde. Um flüssiges Geld zu haben, hat er seine Liegenschaft verkauft: Michel ist sich der Kosten, die auf ihn zukommen, bewusst.

Mutter ist mit dem Täter verheiratet

Die Familiensituation ist vertrackt und für das schwächste Glied, Annalena, kaum auszuhalten: Abhängigkeiten, Vertrauensmissbrauch, psychischer Druck. Denn: Annalenas Mutter hat sich klar mit Michel solidarisiert. Er ermöglicht ihr ein bequemes Leben. Hätte Annalena sich ihrer Mutter anvertrauen sollen, die gesagt habe: «Du ziehst aus, bevor Papi auszieht!» Eine Mutter, die, wie Michel in den Einvernahmen, nicht mehr aber vor Gericht, das Mädchen in der Mitschuld sieht. Annalena habe nie Nein gesagt, sei frühreif gewesen, neugierig auf Oralverkehr. Und Gewalt habe er nie angewendet. Die Mutter lebt mit Michel und ihrem gemeinsamen jüngeren Sohn (10) zusammen, während Annalena eine Beiständin hat. Michel ist (und bleibt) der Kontakt zu ihr untersagt.

Verteidiger versucht, Haftstrafe zu verkürzen

Wer weiss, was wäre, hätte sich Annalena nicht ihrem leiblichen Vater anvertraut? Das drohende Auffliegen liess Michel aktiv werden: Therapie, Selbstanzeige. Sein Verteidiger argumentiert vor Gericht, ambulante Massnahmen in der Haft seien wenig sinnvoll, da Michel seine neuen Strategien im Umgang mit seiner pädophilen Störung nicht anwenden könne. Etwas hilflos auch seine Aussage, Michel hätte, statt zu gestehen, auch alles abstreiten und auf einen Freispruch aus Mangel an Beweisen hoffen können. Er beantragt eine Strafe von 32 Monaten Gefängnis, davon zwölf Monate unbedingt und 20 Monate aufgeschoben zu Gunsten einer ambulanten Massnahme.

Annalenas Vertreterin findet deutliche Worte, stellt Michel als Verharmloser dar, der einfach «keine Auswirkungen auf sein Leben» wolle. Das Gericht solle zeigen, dass Annalenas «Mut nicht umsonst gewesen ist». Nicht einmal entschuldigt habe sich Michel. Das tut er in seinem letzten Wort vor der Urteilsberatung. Mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen. Alles nur Show, zu erwarten, liest man im Gesichtsausdruck von Annalenas Vertreterin.

Sechs Jahre Gefängnis und Genugtuung für Opfer

Das Gericht spricht Michel schuldig der sexuellen Handlungen mit einem Kind, sexuellen Nötigung und Schändung – alles mehrfach, teilweise versucht. Mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Jahren geht es über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Dazu kommt eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme zur Behebung der pädophilen Störung. Lebenslänglich darf er keine Tätigkeit ausüben, die regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst. Annalena muss er 35'000 Franken Genugtuung bezahlen. Dazu kommen Verfahrenskosten von über 20'000 Franken plus Anwaltskosten für sich und Annalena.

Das Gericht folgt damit im Wesentlichen der Anklage. Präsidentin Eva Lüscher sieht ein mittleres bis schweres Verschulden des Täters und Annalena in einer ausweglosen Situation: «Psychischer Druck braucht keine physische Gewalt.» Michel habe egoistisch, rücksichtslos, unverfroren und dreist gehandelt (Pool), aber auch berechnend («Unterbruch» der Handlungen), und die Schuldfähigkeit stehe ausser Zweifel.