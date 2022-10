Lenzburg: Bertrams Restaurant Skin's erhält zwei Michelin-Sterne

Lenzburg Sensation: Felix Bertrams Restaurant Skin's erhält nur vier Monate nach der Eröffnung zwei Michelin-Sterne Erst Ende Mai auf dem ehemaligen Hero-Gelände eröffnet, wird das Restaurant des «Skinmed»-Gründers nun bereits ausgezeichnet. Als erstes Aargauer Restaurant überhaupt mit zwei Sternen. Head-Chef Kevin Romes kann es nicht fassen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 17.10.2022, 12.50 Uhr

Von links: Kevin Romes (Head-Chef), Pascal Hobler (Sous-Chef), Basile Schneider (Sommelier) und Inhaber Felix Bertram (Gründer der Skinmed-Kliniken), in der offenen Küche von «Skin’s - The Restaurant» in Lenzburg. Severin Bigler

«Wahnsinnig, absolut wahnsinnig, ich kann es nicht in Worte fassen»: Völlig überwältigt nimmt Kevin Romes, Head-Chef im Lenzburger Restaurant «Skin's», am Montag auf der Bühne die Gratulationen entgegen. Soeben hat er mit seinem Team nicht nur einen, sondern zwei Guide-Michelin-Sterne geholt. Das gab es im Aargau noch nie.

Auf einen Stern hatte man in Lenzburg gehofft. «Aber weil sich die Eröffnung verzögerte, kamen schon Bedenken auf, ob es noch klappt», sagt Felix Bertram. Der Gründer der «Skinmed»-Klinik in Lenzburg hat sich dieses Jahr mit dem «Skin’s – the Restaurant» einen grossen Traum erfüllt – dieser war aus einem Gourmet-Kochkurs heraus entstanden. Eigentlich hätte das Fine-Dining-Restaurant direkt neben den Klinikräumen schon im März eröffnen sollen. Wegen Verspätung bei den Bauarbeiten wurde es dann doch Ende Mai. Würde das für einen Besuch der Michelin-Testesser reichen?

Es reichte. Wohl auch, weil mit Head-Chef Kevin Romes und Sous-Chef Pascal Hobler bereits bekannte Namen aus dem «Einstein» in St.Gallen nach Lenzburg kamen. Das «Einstein» ist ein Zwei-Sterne-Haus, Romes und Hobler haben aber auch schon in solchen mit drei Sternen gearbeitet.

Felix Bertram investierte rund 1,5 Mio. Franken in das Restaurant. Severin Bigler

Entsprechend hoch waren die Erwartungen an ihren Start im «Skin’s». Und das Team lieferte: Nach zwei Monaten schon 15 Gault-Millau-Punkte, nach vier Monaten jetzt zwei Michelin-Sterne – das muss ihnen erst mal einer nachmachen. «Wir tun viel dafür, dass die Qualität da ist, wo sie ist», betont Head-Chef Romes. Die Sterne sind kein Zufall, sondern das Ergebnis harter, gezielter Arbeit: «Wir alle sind durch die besten Häuser gegangen, um von den besten zu lernen.» Mit zehn Mitarbeitenden auf ein Maximum von 34 Sitzplätzen ist im «Skin’s» auch der Personalaufwand hoch, die Gästebetreuung intensiv. Und: «Jeder im Team macht seinen Beruf aus Leidenschaft», so Sous-Chef Hobler. Er wohnt, genau wie Romes, mittlerweile in Lenzburg – sie fühlen sich hier sehr wohl, sagen die beiden gebürtigen Deutschen.

Pascal Hobler (l.) und Kevin Romes. Severin Bigler

Was essen eigentlich die Spitzenköche am liebsten? «Ich bin ein grosser Pastafan», verrät Kevin Romes. Pascal Hoblers Lieblingsgericht ist Ossobucco, er liebe Knochenmark, sagt er. Beides bodenständig – im «Skin’s» kommen raffiniertere Gerichte auf den Tisch. Aktuell etwa «Schnatterich» (Entenbrust, Austernpilz, Ananas) oder «Herbstglanz» (Vanille, Roggen, Quitte).

Das Restaurant bietet von Mittwoch bis Samstag jeden Abend ein siebengängiges Menu, das auf Voranmeldung auch vegetarisch gekocht oder auf fünf Gänge reduziert wird. Eine Karte gibt es nicht, aber die einzelnen Gänge werden nach und nach ausgetauscht, sodass nach etwa acht Wochen ein komplett neues Menu serviert wird. Selbstverständlich gibt es den passenden Wein dazu. Wer keinen Alkohol konsumieren möchte, erhält eine entsprechende Alternative, ebenfalls perfekt auf das Gericht zugeschnitten.

Wer das Budget nicht hat für ein Fine-Dining-Erlebnis am Abend, dem sei das Mittagsangebot «Skin's - The Kitchen» empfohlen. Ursprünglich nur für das Personal der «Skinmed»-Klinik gedacht, können mittlerweile auch externe Gäste für rund 20 Franken ein wechselndes Menü geniessen oder als Take-Away abholen. «Das kommt auch bei den Mitarbeitenden der umliegenden Firmen sehr gut an», so Felix Bertram. Ausserdem wird das Küchenteam mittlerweile auch für externe Anlässe gebucht.

Die Ideen gehen Bertram nicht aus

Noch ist das «Skin’s» ein kleiner Geheimtipp – wie immer, wenn jemand etwas Neues aufzieht, braucht es eine Weile, bis es sich herumspricht und jeden Abend ausgebucht ist. Etwa 80 Prozent der Gäste, so schätzt das Team, kommen aktuell aus der näheren Umgebung, die restlichen aus dem Raum Zürich. «In 17 Minuten ist man ab dem Hauptbahnhof bei uns», betont Inhaber Felix Bertram.

Felix Bertram. Zvg

Praktischerweise liegt die Klinik direkt neben dem Bahnhof - es ist absehbar, dass nun, mit dem Stern, die Gourmets auch von weiter weg nach Lenzburg kommen werden. 1,5 Millionen hatte Bertram in den Umbau der Räumlichkeiten im ehemaligen Hero-Areal investiert, um hier das «Skin’s» ins Leben zu rufen. Herausgekommen ist ein Lokal mit viel Industrial-Chic, edlen dunklen Tönen und warmem Holz sowie offener Küche.

Und das «Skin’s» entwickelt sich weiter. Neu ist Chef-Pâtissier Christian Hümbs als kulinarischer Berater engagiert. Den Namen kennt die breite Masse aus der TV-Show «Das grosse Backen», wo Hümbs als Juror zu sehen ist. Kenner wissen, dass er schon in zahlreichen Edelrestaurants tätig war, darunter das Dolder Grand. Im «Skin’s» testet er gerade Rezepte für sein neues Kochbuch. Vorwiegend ist er aber in beratender Funktion tätig. Pâtissier vor Ort ist seit Anfang Monat Severin Beesten, der von Hümbs ausgebildet wurde und mit ihm im «Dolder» gearbeitet hat.

Chef-Pâtissier Christian Hümbs testet im «Skins» gerade Rezepte für sein neues Kochbuch. zvg

Für die Zukunft seines neuen Restaurants hat Felix Bertram, dem die Ideen nie ausgehen, schon viele weitere Pläne. Kurse für Hobby-Köche sind in Planung. Und Bertram erzählt: «Wir haben den Plan, künftig renommierte Gast-Köche für ‹Specials› einzuladen. Mit Kevin Romes war ich in Südafrika, auch diese Reise hat uns inspiriert. Die Ideen gehen uns noch lange nicht aus.»

