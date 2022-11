Lenzburg Geht in der Dunkelheit des Energiemangels ein Licht auf? Die Industriekulturnacht in Lenzburg beherbergte ein wichtiges Podiumsgespräch zur aktuellen Mangellage. Die heute nahezu totale Abhängigkeit der Informationssysteme vom Internet und damit vom Strom sei naiv und müsse sich ändern, hiess es. Markus Christen 06.11.2022, 19.10 Uhr

Ruedi Zurbrügg, Michael Knabe, Jeanine Glarner und Markus Blättler (von links) brachten am Podium im Lenzburger Schulhaus Angelrain zuversichtliche wie auch beunruhigende Nachrichten. Markus Christen

Die Energiekrise hat Lenzburg endgültig erreicht. Der Strommangel macht Licht zum Luxusgut und die Ausstellungsräume im Museum Burghalde sind zappenduster. Es bleibt den jungen Forschern nichts anderes übrig, als sich im Schein ihrer Taschenlampen durch die Frühgeschichte der Menschheit zu bewegen.

Zu den erklärenden Ausführungen von Museumsführerin Rebecca Nobel fallen die Lichtkegel auf Funde altertümlicher Knochen und fein gezeichnete Illustrationen. Und gerade als sich die Museumsbesucher behutsam immer tiefer in die Dunkelheit vortasten, meldet sich das Burghaldengespenst und schickt die abenteuerlustigen Kinder auf eine spannende Schnitzeljagd.

Der museale Stromausfall vom Samstagabend war Teil einer inszenierten Taschenlampenführung und Teil der dritten Aargauer Industriekulturnacht, die in allen Bezirken mit verschiedenen Veranstaltungen zu den Themen Krisen und Energie über die Bühne ging.

Vor dem Podium gab es eine Taschenlampenführung im Museum Burghalde. Markus Christen

Blätterwald raschelt sturmkündend

Die Realität hat sich derweil in den vergangenen Wochen und Monaten der samstäglichen Inszenierung in besorgniserregender Weise angenähert. Der mediale Blätterwald raschelt sturmkündend mit Schlagzeilen zu Mangellagen und Blackouts. Dabei, so Michael Knabe, handle es sich bei Strommangel und Blackout um zwei unterschiedliche Ereignisse. «Ein Blackout ereignet sich unangekündigt, auf eine mögliche und einschneidende Mangellage bereiten wir uns jetzt vor. Es ist wichtig, diese Dinge auseinanderzuhalten.»

Michael Knabe, seines Zeichens Sicherheitsbeauftragter Elektro bei der Swisscom, war am Samstagabend Diskussionspartner in einem Podiumsgespräch im Primarschulhaus Angelrain. Gemeinsam mit Markus Blättler, Geschäftsführer der SWL Energie AG, und Ruedi Zurbrügg, Geschäftsführer des Verbands Aargauischer Stromversorger, näherte er sich den gegenwärtig drängenden Energiefragen und wagte einen Blick in die nahe Zukunft.

Dabei durften die rund 30 Zuhörenden in der Schulhausaula sowohl zuversichtliche als auch beunruhigende Nachrichten entgegennehmen. «Was wir in den letzten sechs Monaten erlebt haben, gab es so noch nie. Die Geschwindigkeit, mit der die Probleme bei uns ankommen, wurde von allen Seiten unterschätzt», führte Ruedi Zurbrügg aus. «Unsere Aufgabe ist es nun, Informationen zu sammeln und zu gewichten.» Der warme Oktober habe die Energieproblematik gerade etwas entschärft, meinte Markus Blättler.

«Für diesen Winter mache ich mir nicht zu grosse Sorgen. Aber es ist noch nicht Zeit, um Entwarnung zu geben. Es gilt, die Situation weiter ernst zu nehmen.»

Die Podiumsteilnehmenden Michael Knabe, Jeanine Glarner, Markus Blättler und Ruedi Zurbrügg (von links). Markus Christen

Mobilfunknetz bricht nach einer Stunde zusammen

Motiviert durch die wohlgezielten Fragen von Historikerin und Grossrätin Jeanine Glarner beleuchtete das Podium die Energielage gut verständlich aus technischer, infrastruktureller und gesellschaftlicher Perspektive. Gerade dieser umfassende Zugang machte die Gesprächsrunde zu einer hochinformativen Veranstaltung.

Von Markus Blättler erfuhr das Publikum im Angelrain, dass die derzeitigen Sparappelle von Verbrauchsverboten und zyklischen Abschaltungen unterstützt würden, sollte sich die Lage weiter verschärfen. Michael Knabe berichtete, dass zwar die Datencenter der Swisscom, aber nicht die Mobilfunkanlagen per Notstrom betrieben werden könnten. Das Kommunikationsnetz breche bei zyklischen Abschaltungen nach einer Stunde zusammen.

Es sei deshalb entscheidend, hier waren sich die Gesprächsteilnehmer einig, dass solche Abschaltungen unbedingt verhindert werden. Für Markus Blättler ist ausserdem klar:

«Die Abhängigkeit der Informationssysteme vom Internet ist heute nahezu total. Das ist naiv und muss sich wieder ändern.»

Die Hoffnung der Podiumsteilnehmer ist, dass die heutige Krise eine Chance für innovative Lösungen sein und, um in einer Metapher zu reden, in der Dunkelheit ein Licht aufgehen kann.

Historikerin Astrid Baldinger. Markus Christen

Industriekulturnacht mit vielseitigem Programm

Eröffnet wurde das Podium durch ein Referat von Historikerin Astrid Baldinger zur Aargauer Wirtschaftsgeschichte der vergangenen 50 Jahre, das seine eigene Rezension verdient hätte.

Auch hatte die Industriekulturnacht ein vielseitiges Tagesprogramm zu bieten, unter anderem mit einer Kurzführung zu Plakaten rund um das Thema Wasser, die in der Dépendance Seifi ausgestellt sind, oder einer Ausstellung im Ikonenmuseum mit dem Titel «Superpower».