Restaurant Rosmarin in der Rathausgasse Lenzburg schliesst

Lenzburg «Gault-Millau»-Restaurant Rosmarin verlässt nach 17 Jahren die Rathausgasse Das 15-Punkte-Restaurant Rosmarin schliesst. Wirt Philipp Audolensky sucht ein neues Lokal. Am liebsten wieder in Lenzburg. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 29.11.2022, 11.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wirt des «Gault-Millau»-Restaurants Rosmarin, Philipp Audolensky, über die Coronakrise und das Gastgewerbe. Aufgenommen am 30. Oktober 2020 in Lenzburg. Chris Iseli

Eben erst hat der «Gault-Millau» dem Restaurant Rosmarin in der Lenzburger Rathausgasse wiederum 15 Punkte verliehen. «Mit Kreativität und Ausdauer behauptet sich Philipp Audolensky in seinem kleinen Lokal in der Lenzburger Altstadt und festigt gleichzeitig seinen Ruf als einer der besten Köche im Kanton», lobten die Kritiker. Und nun das: Per Ende April geht das Lokal nach dannzumal 17 Jahren zu. Das teilt Audolensky mit.

Der Hintergrund: Im September hat der Gastronom verkündet, dass er künftig nur noch abends offen hat – dann biete er «quasi als Einmannbetrieb ein Menu mit fünf bis sieben Gängen für rund ein Dutzend Gäste an», schrieb der «Lenzburger Bezirks-Anzeiger». Platz hätte das Rosmarin für etwa 30. Ausgelöst worden sei das neue Konzept durch den permanenten Fachkräftemangel, aber: «Ich habe seit zehn Jahren diese Einmannlösung im Hinterkopf», sagte Audolensky damals im «Lenzburger Bezirks-Anzeiger».

Er geniesst mehr Zeit mit den Gästen

Ganz alleine war er aber nicht – eine Köchin und eine Küchenhilfe gingen ihm weiterhin zur Hand, und seit November auch eine Servicefachkraft. «Gerade auf die Wintersaison hin wollte ich die Kapazität aufgrund der hohen Nachfrage wieder etwas erhöhen», so Audolensky zur AZ. Für ihn stimme das neue Konzept, er geniesse es sehr, wieder viel näher bei den Gästen zu sein, schwärmt der Gastronom. «Auch die Rückmeldungen sind durchs Band sehr positiv. Die Gäste sagen mir, es sei, als wären sie bei mir zu Hause, das freut mich unglaublich.»

Aber: Er habe festgestellt, dass das Konzept so in den bestehenden Räumlichkeiten «nicht optimal umgesetzt werden kann», schreibt Audolensky in seiner Medienmitteilung. Gegenüber der AZ präzisiert er, dass die Wege einfach zu lang seien: «Man muss die Gäste beim Eingang in Empfang nehmen können. Wenn ich aber gerade in der Küche hinten bin, ist das schwierig. Und im Hinblick auf die Sommersaison mit der Terrasse geht es nicht.»

Zuversichtlich, ein neues Lokal zu finden

Deshalb zieht Audolensky aus. Aber er will weitermachen und sei bereits auf der Suche nach einem geeigneten Objekt, in dem er seine Pläne realisieren könne: «Ich halte Augen und Ohren offen. Gespräche laufen, Optionen zeichnen sich ab.» Wird es wieder Lenzburg sein?

Audolensky schreibt in seiner Mitteilung bewusst, das «Rosmarin» verlasse die Rathausgasse, und sagt auch im Gespräch mit der AZ, dass ein Verbleib in Lenzburg erste Priorität habe, obschon er sich «breit umschaue»: «Lenzburg ist mir unglaublich wichtig und ich denke, es wäre auch gut für mich, hier zu bleiben.» Er zeigt sich «zuversichtlich, bis im nächsten Frühling ein passendes Lokal zu finden». Mitte Februar 2023 wolle er hierzu weiter informieren.

Bis es so weit ist, würden die Gäste des «Rosmarin» weiterhin von Dienstag bis Samstag jeweils abends mit einem fünf-, sechs- oder siebengängigen Menu in gewohnter Qualität bedient, so der Gastronom.

Audolensky hat seine Karriere mit einer Kochlehre im «Kurhotel im Park» Bad Schinznach gestartet. Danach arbeitete er in renommierten Hotels und Restaurants, darunter das «Giardino» Ascona, die «Pinte» Dättwil (ebenfalls ein Aargauer «Gault-Millau»-Haus) und das «Metzgerstübli» Bern. Regionalität und Saisonalität zeichnen die Küche des leidenschaftlichen Gastgebers aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen