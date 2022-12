Lenzburg Ein intaktes Dach für das Lenzburger Rathaus Einwohnerrat genehmigt Sanierung von Dach und Fassade des Rathauses. Eva Wanner 01.12.2022, 22.00 Uhr

Fassade und Dach des Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert werden saniert. Bild: Eva Wanner

Der Stadtrat tagt in einem altehrwürdigen Gebäude. Das Rathaus an der gleichnamigen Gasse stammt aus dem 17. Jahrhundert. Das Gebäude gehört der Ortsbürgergemeinde – rund 1,55 Millionen Franken investieren will nun aber die Stadt. An der Einwohnerratssitzung von gestern Donnerstagabend wurde der Kredit für die Sanierung des Dachs, bei dem immer wieder fehlende Ziegel zu Wasserschäden führen, sowie der Fassade einstimmig genehmigt. Beginnen sollen die Arbeiten voraussichtlich im nächsten Spätsommer.