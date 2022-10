Amherd rührt die Werbetrommel für mehr Frauen in der Armee

Rekrutierung Bundesrätin Viola Amherd wirbt in Lenzburg für mehr Frauen in der Armee – ein Erlebnis für die Anwesenden Mitte-Bundesrätin Viola Amherd sprach im alten Gemeindesaal in Lenzburg über das Thema Frauen und Sicherheit. SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner sprach über ihre eigene Erfahrung im Militärdienst. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 14.10.2022, 12.00 Uhr

Eine schwarze Limousine vor dem alten Lenzburger Gemeindesaal, Sicherheitspersonal mit einem Knopf im Ohr am Eingang und im Hauptsaal – man merkte schnell, dass an diesem Abend kein gewöhnlicher Gast erwartet wird. Den SVP Frauen Aargau war es gelungen, Bundesrätin Viola Amherd nach Lenzburg zu locken.

Bundesrätin Viola Amherd in Lenzburg an der Veranstaltung der SVP-Frauen Aargau in Lenzburg. Fabio Baranzini

Die erste Verteidigungsministerin der Schweiz war ein besonderer Gast im doppelten Sinne. Nicht nur, weil sie Bundesrätin ist, sondern auch, weil sie als Mitte-Politikerin die erste nicht SVP-Politikerin ist, die von den SVP-Frauen Aargau an ihren jährlichen Herbstanlass eingeladen wurde. «Normalerweise hatten wir immer reine SVP-Anlässe. Jetzt haben wir erstmals die Parteigrenzen durchbrochen, sind aber mit der Sicherheit bei einem Thema geblieben, das traditionell bei der SVP liegt», sagt Jacqueline Felder, Grossrätin und Präsidentin der SVP-Frauen Aargau. «Wir erhoffen uns, dass wir durch diese Öffnung mehr Leute an unseren Anlass bringen können.»

Frauenanteil verdoppelt

Dieser Plan hat nicht schlecht funktioniert. Der alte Gemeindesaal war immerhin etwas mehr als zur Hälfte gefüllt. Nur wenige Stühle blieben leer. Bundesrätin Viola Amherd wurde von den Anwesenden mit Applaus auf der Bühne begrüsst. Die Handys wurden gezückt. Man wollte den bundesrätlichen Auftritt in Lenzburg auch in Form von Bildern und Videos festhalten. Schliesslich ist nicht alle Tage ein Bundesratsmitglied in der Stadt.

Viola Amherd nimmt sich in Lenzburg Zeit für Gespräche. Fabio Baranzini

Das Thema des Abends lautete «Frauen und Sicherheit». Viola Amherd nutzte dies vor allem dazu, um ihre Bemühungen aufzuzeigen, den Frauenanteil in der Armee zu erhöhen. 0,7 Prozent betrug dieser bei ihrem Amtsantritt 2019. Heute sind es 1,4 Prozent. «Wir haben also eine Verdoppelung erreicht – wenn auch noch immer auf sehr tiefem Niveau. Ich bin aber überzeugt, dass der Militärdienst auch für Frauen interessant ist. Besonders bei der militärischen Friedensförderung», so Amherd und nannte die Swisscoy-Einsätze im Kosovo als Beispiel.

Kulturwandel im VBS angestrebt

Drei solcher Kosovo-Einsätze hat SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner geleistet. Davon berichtete sie in ihrem Referat, das sie zu Beginn der Veranstaltung hielt. Die frühere Kantonalpräsidentin der SVP-Frauen machte sich ebenfalls dafür stark, dass Frauen Militärdienst leisten sollen. «Ich habe festgestellt, dass viele ihre Möglichkeiten und Chancen in der Armee gar nicht kennen. Ich möchte mithelfen, dass sich das ändert», so Heimgartner, die selbst als Motorfahrerin in der Armee gedient hat und letztes Jahr erfolgreich ein Postulat eingereicht hat, das die Teilnahmepflicht von Frauen am Orientierungstag der Armee vorsieht.

Nationalrätin Stefanie Heimgartner sprach über ihre eigene Militärerfahrung. Fabio Baranzini

Mit ihren Aussagen war Heimgartner auf einer Wellenlänge mit Viola Amherd, die nicht nur den Frauenanteil in der Armee, sondern auch in ihrem gesamten Departement steigern will. Dort sind aktuell 35 Prozent Frauen beschäftigt. «Ich habe allen Verwaltungseinheiten das Ziel gegeben, den Frauenanteil jedes Jahr um ein Prozent zu erhöhen», so Amherd. «Zudem wollen wir in unserem Departement eine wertschätzende und inklusive Kultur schaffen. Dazu gehören auch Möglichkeiten für Homeoffice, Jobsharing und Teilzeitanstellungen. Um einen solchen Kulturwandel in einem von Männern dominierten Departement zu erreichen, braucht es eine Mindestanzahl Frauen und sichtbare Vorbilder.»

Amherd bleibt diplomatisch

Dieses Statement zu den sichtbaren Vorbildern wurde in der abschliessenden Fragerunde im Publikum aufgegriffen und auf das Thema der Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer umgemünzt. Ob Viola Amherd sich eine Frau als Nachfolgerin wünsche? Amherd drückte sich geschickt um eine klare Antwort und gab sich später auch bei derselben Frage des Tele-M1-Reporters diplomatisch. «Gemischte Teams arbeiten am besten und wir sind bereits jetzt ein gemischtes Team», gab sie zu Protokoll.

Bevor Viola Amherd ihren rund einstündigen Besuch in Lenzburg beendete und wieder in ihre Limousine stieg, nahm sie sich noch Zeit für einige kurze Gespräche und für Erinnerungsfotos mit den Anwesenden.

