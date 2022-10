Grossandrang bei Liquidationsverkauf im Kreativ Biene in Lenzburg

Lenzburg Auf die Wolle, fertig, los: Ellbögeln um Merino und anstehen für ein Mega-Schnäppchen beim Liquidationsverkauf Ware und Inventar des ehemaligen Handarbeitsladens Kreativ Biene werden an einem Liquidationsverkauf an die Frau gebracht (und an wenige Männer). Die 60- und gar 80-Prozent-Reduktion lockten viele an. Ein Augenschein. Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.10.2022, 14.50 Uhr

Grossandrang auf den Liquidationsverkauf im Handarbeitsladen. Eva Wanner

Wer drin sitzt, fühlt sich etwas unwohl. Es ist 12.30 Uhr, eine halbe Stunde bevor der Liquidationsverkauf im ehemaligen Handarbeitsladen «Kreativ Biene» in Lenzburg eröffnet. Draussen steht erst eine Frau, es kommt eine zweite hinzu und plötzlich wird’s im Lokal dunkler ob der vielen Menschen, die schon vor der Tür und dem Schaufenster stehen.

Im Februar 2019 wurde der Laden eröffnet. Nun werden die Artikel und das Inventar in Folge Konkurs verkauft. Das täglich Brot von Kerstin Hartung und Eva Denzler von der Firma Fuchs Liquidationen in Otelfingen. Im Auftrag des Konkursamts Oberentfelden haben sie den Ladeninhalt an der Kirchgasse geschätzt und 60 Prozent davon abgezogen. Die Berechnung, so erklärt Hartung, basiert auf Erfahrungswerten.

Seit 5 Jahren gibt es die Firma Fuchs Liquidationen, Wolle und Co. sei ihr dabei aber noch nie untergekommen, sagt Hartung. Das sei aber nichts allzu Besonderes; die Materie sei immer wieder anders. Die Firma bietet auch Haushaltsauflösungen oder Lagerräumungen und Ähnliches an und betreibt eine eigene Online-Auktionsplattform.

Am Vortag schon rekognosziert

Es ist Punkt 13 Uhr, es kann losgehen. Früher aufzumachen wäre unfair gegenüber jenen, die nicht zu früh, sondern pünktlich kommen. Die Tür geht auf, die Menge schwallt in den kleinen Laden hinein und wuselt, solange sie wuseln kann. Bald ist es eher ein von «sorry», «pardon» und «entschuldigung» begleitetes Aneinandervorbeizwängen.

Die Kasse glüht schon fast, und das nach nicht einmal einer halben Stunde. Eva Wanner

Wolle, Stoffe, Knöpfe hier. Stühle, Regale, Dekogegenstände dort. Hätte man Zeit und Blickfeld, man könnte sich glatt im kleinen Laden verlieren. Umringt von anderen Schnäppchenjägerinnen (Männer waren definitiv in der Unterzahl) muss man aber gezielter vorgehen. Mehr als eine der Kundinnen bekennt, dass sie am Vortag oder noch früher schon einmal von draussen reingespienzelt und die Objekte der Begierde definiert hat.

Jemand wollte bei den Frauen von der Liquidationsfirma etwas reservieren – auch das wird der Fairness halber nicht gemacht. Einkaufstüten werden verteilt – eine gute Entscheidung. Mit Körben wäre man hier nicht weit gekommen, zumindest nicht friedlich.

Auch Mobiliar und mehr gibt’s beim Liquidationsverkauf. Eva Wanner

Eine Viertelstunde nach Türöffnung muss schon da und dort Wolle vom Boden aufgehoben werden; die ersten Opfer der Hitze des Gefechts. «Stehen Sie für die Kasse oder für den Stoff an?», fragt eine Dame eine andere. «Ich möchte eigentlich zur Wolle da hinten», antwortet diese und zeigt an das andere Ende des Raums. Viel Glück kann man ihr da nur wünschen.

Am Samstag nochmals mit 80 Prozent

Im ganzen Trubel und der Schnäppchenjagd – vom Rollmöbel für fünf Franken bis zur Merino-Wolle, die massiv reduziert ist – bleibt der Ton aber freundlich. Auch Hartung und Denzler lächeln und bewahren Ruhe, sie kennen das.

Alles was im Laden ist muss raus. Eva Wanner

Der Liquidationsverkauf (Bar- und Kartenzahlung) dauert heute, Freitag, noch bis 18.30 Uhr. Am Samstag wird, was noch da ist, nochmals reduziert, um ganze 80 Prozent. Von 10 bis 15 Uhr ist der Laden an der Hintere Kirchgasse 2 dann nochmals geöffnet. Wenn etwas übrig bleibt, woran die erste halbe Stunde schon zweifeln lässt, geht es an den Vermieter über. Fuchs Liquidationen erhält seinen Anteil am Verkauf – und geht über zum nächsten Geschäft.

