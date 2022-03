Kolumne: Wenn eine Stadt den Frühling spürt

Leben in Aarau Wenn eine Stadt den Frühling spürt Es blüht in der Halde und wimmelt in den Gassen – auch mit kurzen Hosen. Unser Kolumnistenpaar freut sich auf den Sommer. Melanie und Florian Schindler* 28.03.2022, 18.20 Uhr

Melanie Stocker und Florian Schindler von Storyflow, Influencer aus Aarau. Zvg / Aargauer Zeitung

«En Chugle Mocca und Haselnuss im Chübeli und.. eimol Pistache im Cornet bitte.» – «Grazie, ciao!». Es ist ein Samstag mitten im März. Die Uhren ticken zwar immer noch nach der Winterzeit, trotzdem sitzen wir bereits bei 20° C auf dem Mäuerchen am Stadtbach und geniessen unser erstes Glacé der Saison. Einfach herrlich! Der einzige, der schwitzt, ist wohl Giusi, denn die Schlange vor seiner Gelateria Fab & John’s reicht am ersten Betriebswochenende bereits runter auf den Zollrain. Ob auch er den Frühling spürt?

Zur Person Melanie und Florian Schindler (beide 30) sind Influencer und Weltenbummler und erzählen im Internet auf (beide 30) sind Influencer und Weltenbummler und erzählen im Internet auf @storyflow aus ihrem Leben – in Dialekt.

Wir jedenfalls sehen gerade mit eigenen Augen, wie sich Aarau reckt und streckt und langsam aus dem Winterschlaf erwacht. Die Brunnen der Stadt sind wieder mit Wasser gefüllt und die Plätze vor der Tuchlaube und der Spagi bis auf den letzten Stuhl besetzt. Kleiner Tipp: Ab sofort reserviert ihr die guten Plätze am besten wieder draussen statt drinnen. Unsereins freut’s natürlich, währendem sich die Busfahrer und Busfahrerinnen wieder darum bemühen müssen, ihre Vehikel durch noch engere Gassen zu zirkeln.

Auch Richtung Zentrum geht es wieder um einiges belebter zu und her! Das Kasinopärkli wird nicht mehr nur von den Hündelern frequentiert, sondern platzt auch über den Mittag schon wieder fast aus allen Nähten. Die Bäume am Graben spriessen und bald verwandelt sich wohl auch der blühende Chriesibaum in der Halde wieder zum Aarauer Foti-Hotspot. Aber nicht nur für den Insta-Feed, auch beim Spaziergang durch die Stadt zeigen Herr und Frau Aarau wieder mehr Haut. Beim Summertime sichten wir neben T-Shirts auch schon die ersten kurzen Hosen.

Einige spüren wohl bereits den Sommer, beim Stauwehr am Äntenest gibts jedenfalls für ein paar Hartgesottene direkt den ersten kurzen Aare-Schwumm! «Die Aare wird bebadbar sein.» – Ja Herr Koch, darauf hoffen wir uns doch nach dem letzten verregneten Sommer mit seinen Überschwemmungen und dem Hochwasser natürlich umso mehr. Wird es vielleicht sogar der letzte Sommer, um sich beim Mitteldamm den Kanal hinab treiben zu lassen?

Okay jetzt greifen wir vielleicht etwas zu weit vor. Ob mit oder ohne Mitteldamm, Sandbänke oder Badi, Schwanbar oder Summertime. Über solche Entscheidungen zerbrechen wir uns noch nicht den Kopf. Wir geniessen lieber die abendlichen Sonnenstrahlen auf unserem Balkon unter den Giebeln und machen es wie Giusi: Der macht vier Stockwerke unter uns gerade Feierabend – unter dem Arm die Kühltruhe mit den letzten Resten Gelati – und freut sich über den wunderbaren Frühlingsanfang.