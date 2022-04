Bundesgericht: Mann wehrt sich gegen Medikament-Einnahme

Lausanne Mann wird gegen seinen Willen mit Antipsychotikum behandelt – der Fall landet vor dem Bundesgericht Ein Mann wurde in einer Klinik für Forensische Psychiatrie eingewiesen und dort gegen seinen Willen mit Neuroleptika behandelt. Das Verwaltungsgericht wies eine Beschwerde des Mannes ab. Mittlerweile hat das höchste Schweizer Gericht darüber befinden müssen. Julian Spörri, Lausanne 14.04.2022, 12.00 Uhr

Der Mann wehrte sich gegen die Einnahme des Antipsychotikums Symbolbild: Pixabay

Ein Mann wird der einfachen Körperverletzung verdächtigt und befindet sich seit Februar 2021 in Haft. Im Frühsommer desselben Jahres litt er ein erstes Mal unter Vergiftungs- und Verfolgungsfantasien mit Todesangst, weshalb er in eine Klinik für Forensische Psychiatrie eingewiesen wurde.

Dort wurde der Mann notfallmässig gegen seinen Willen mit Neuroleptika (Antipsychotikum) behandelt. Der zuständige Chefarzt ordnete danach eine längerfristige Behandlung mit demselben Arzneimittel an – ebenfalls ohne Zustimmung des Patienten.

Bundesgericht pfeift Aargauer Verwaltungsgericht zurück

Dagegen wehrte sich dieser beim Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Das Gericht untersagte am 20. Juli 2021 die weitere medizinische Zwangsbehandlung mit Neuroleptika, wies ansonsten aber die Beschwerde ab. Im Oktober 2021 wurde der Mann erneut in die Klinik eingewiesen, nachdem er sich aggressiv verhalten und einem Vollzugsangestellten ins Gesicht geschlagen hatte. In der Klinik wurde er wiederum ohne seine Zustimmung mit Neuroleptika behandelt – zuerst notfallmässig, danach während sechs Monaten alle 14 Tage.

Die gegen diese Anordnung eingereichte Beschwerde wies das Verwaltungsgericht ab. Es verzichtete auf die Durchführung der ausdrücklich vom Beschwerdeführer beantragten Verhandlung. Nun wird das Aargauer Gericht jedoch vom Bundesgericht zurückgepfiffen. Die vier Richterinnen und der Richter heissen die Beschwerde gut und weisen den Fall zur Durchführung einer Verhandlung an die Vorinstanz zurück.

Ausserdem verpflichtet das Bundesgericht die Vorinstanz, ein neues Gutachten zu den Auswirkungen der Medikation erstellen zu lassen. Das Verwaltungsgericht hatte lediglich auf das Gutachten aus dem vorangehenden Gerichtsverfahren abgestellt, obwohl damals noch ein anderes Antipsychotikum verwendet worden war.