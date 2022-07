Kurze Amtszeit Kündigung eingereicht: Der neue CEO der Bank Leerau geht von Bord Im März wurde David Habegger zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung der Bank Leerau ernannt. Nun hat er gekündigt und wird die Bank per Ende Jahr wieder verlassen. Florian Wicki 08.07.2022, 17.18 Uhr

David Habegger, CEO der Bank Leerau, verlässt das Geldhaus per Ende Jahr. Chris Iseli

(April 2022)

Es war eine kurze Amtszeit – oder ein «kurzer gemeinsamer Weg», wie es der Verwaltungsrat der Bank Leerau rund um Verwaltungsratspräsidentin Suzanne Marclay-Merz in einer Mitteilung am Freitagmorgen beschrieb: Der Vorsitzende der Bankleitung (CEO), David Habegger, hat sich entschieden, die Bank per Ende Jahr zu verlassen.

Er möchte sich beruflich neu orientieren, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen, was der Verwaltungsrat mit Bedauern zur Kenntnis genommen hat. Habegger selber lehnt eine Anfrage zur Stellungnahme ab und verweist auf die Medienmitteilung. Auf seinem Linkedin-Profil verkündete er, er werde seine Rolle als Geschäftsleitungsvorsitzender der in Kirchleerau domizilierten Bank Leerau Genossenschaft per Ende 2022 wieder zur Verfügung stellen: «Innerhalb dieser Rolle habe ich nicht die tiefe berufliche Erfüllung gefunden, die ich gesucht habe.»

Er orientiere sich deshalb neu, fügt er an, und könne aus der Erfahrung seiner letzten Positionen unterstreichen, dass er per Januar nach einer Rolle mit primärem Change-Fokus suche, sprich als Projektleiter, Produktmanager oder ähnliches im strategisch-konzeptionellen Bereich. Er könne sich aber durchaus vorstellen, wieder eine Führungsrolle einzunehmen, dies aber eher als Team- oder Abteilungsleiter oder höchstens als Mitglied der Geschäftsleitung.

Zurück ans Reissbrett

Habegger, der im November zur Bank Leerau stiess und seinen neuen Posten ab März von seinem Vorgänger Stefan Züsli übernahm, war vorhin noch nie CEO einer Bank. Zuletzt arbeitete er als Business Analyst Digital Banking bei der Lenzburger Banken-Softwareschmiede Finnova. Davor war er Produkt- und Projektmanager im Bereich Lending Platforms / key4 bei der Schweizer Grossbank UBS. Beides eher strategisch-konzeptionelle Positionen, inhaltlich nur schwer vergleichbar mit dem Führen einer Regionalbank, welche auch an der Spitze einen grossen Anteil im operationellen Geschäft mit sich bringen kann.

Im Antrittsgespräch mit der «Aargauer Zeitung» erklärte Habegger, gebürtiger Seeländer und seit einigen Jahren in Schmiedrued wohnhaft, wie er die Bank in die Zukunft führen wollte. Dazu gehören neben liberalen Homeoffice-Bedingungen, einer Abkehr vom Zinsdifferenzgeschäft und dem Ausbau digitaler Marketing-Kanäle auch ein Ausbau im Firmenkundengeschäft der Bank. Der Verwaltungsrat der Bank Leerau schreibt in seiner Mitteilung, die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin werde sofort eingeleitet.