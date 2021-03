Kurt Knüssi Der Mann von Welt und sein Restaurant hinter den Gleisen: Für den «Frohsinn» liess er die grosse Karriere in New York zurück Der «Frohsinn» an der Hinteren Bahnhofstrasse ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten, eine Trutzburg inmitten eines komplett modernisierten Gebiets. Und das soll so bleiben, sagt Kurt Knüssi. Für den «Frohsinn» hat er einst New York verlassen. Denn keine Stadt sei so gut zum Leben wie Aarau. Katja Schlegel 06.03.2021, 05.00 Uhr

«Das Restaurant hinter den sieben Gleisen» - das war der Werbespruch für den «Frohsinn» an der Hinteren Bahnhofstrasse. Britta Gut

Fast schon trutzig steht es da. Eingekesselt von Moderne, eingegossen in Sichtbeton, umspült vom Verkehr. Ein Haus, aus der Zeit gefallen. Mit Ornamenten an Giebeln und Fenstern, mit Riemenböden und Holzkochherd. Ein Haus mit Geschichte. Eine Geschichte, genauso unglaublich wie die seines Besitzers.

1939 zog Kurt Knüssi mit seinen Eltern von Menziken nach Aarau. Britta Gut

Das Restaurant Frohsinn an der Hinteren Bahnhofstrasse ist eine Insel, ein Überbleibsel in einem neuen Quartier. Und es wird bleiben, dafür wird Eigentümer Kurt Knüssi schon sorgen. «Dieses Haus ist mein Leben», sagt er. «Das gebe ich nicht her.»

Hier arbeitete der Erfinder der Zahnradbahn

Kurt Knüssi (90) steht auf dem Vorplatz. Der Boden zittert; die WSB. Er spürt das längst nicht mehr. Seit 82 Jahren ist er hier daheim, ein Zugezogener aus Menziken. 1939 kauften seine Eltern Anna und Heinrich Knüssi die Liegenschaft, damals schon ein Restaurant, damals schon alt.

1840 soll sie gebaut worden sein, man weiss es nicht so genau, wohl seit 1896 wird sie als Restaurant genutzt. Aber eines weiss man, und darauf ist Kurt Knüssi stolz. Er zeigt hoch, zu drei Fenstern im ersten Obergeschoss.

«Da hat er gearbeitet», sagt er. Er, Niklaus Riggenbach, der Elsässer Konstrukteur, der die Zahnradbahn erfunden hat. Hier, an der Hinteren Bahnhofstrasse 70, arbeitete Riggenbach mit Ingenieur Olivier Zschokke zusammen. Gemeinsam mit Adolf Naeff bauten die drei bis 1871 die erste Bergbahn Europas, die Viznau-Rigi-Bahn.

Doch zurück zu den Knüssis: Mutter Anna hatte bereits in Menziken gewirtet, in der «Brauerei», heute längst verschwunden; Vater Heinrich arbeitete in der grossväterlichen Riemenfabrik.

Der «Frohsinn» in den späten Vierzigerjahren. In der Gartenwirtschaft sassen die Gäste und löffelten Mutter Annas Spezialität: Glacé. Zvg / Aargauer Zeitung

Sohn Kurt wuchs in der Gaststube auf, ein schönes Treiben sei das gewesen. «Mein Vater war ein Vereinsmensch, kannte jeden im Dorf. Und meine Mutter war eine hervorragende Wirtin, hatte ein offenes Ohr für alle. Da kamen die Leute.» Deshalb, und weil die Mutter so gut kochte. Eine gut-bürgerliche Küche; einfach, aber schmackhaft, sagt Knüssi.

Dass auch aus ihm ein Koch werden würde, war Kurt Knüssi irgendwie schon immer klar. Als es ihm nach drei Jahren in der Bezirksschule nicht mehr ums Lernen war, schickte ihn der Vater zum Arbeiten zu einem Metzger nach Genf. 15 Jahre alt war er damals, ein Schlitzohr, aber ein arbeitsames. Und er lernte nicht nur Französisch, sondern auch alles über Fleisch.

Mit 16 begann Knüssi seine Lehre als Koch im Hotel Bristol in Bern, bildete sich dann in Zürich («Baur au Lac»), Lausanne («Palace»), London («Dorchester»), Florenz («Excelsior») und schliesslich im weltberühmten «Maxim’s» in Paris weiter. Nach einer Anstellung auf einem Luxusdampfer entschied er sich für den Eintritt in die Hotelfachschule in Lausanne.

Dank Pan Am setzt er als 25-Jähriger zum Überflug an

Dann kam dieser Tag im Jahr 1956, Knüssi sass mitten in den Abschlussprüfungen der Hotelfachschule. «Dann kam der Anruf», sagt er. Er hatte sich auf ein Inserat der Fluggesellschaft Pan American Airways beworben. «Die wollten mich sehen. Gleichentags.» Mit dem Segen des Prüfungsexperten liess Knüssi den Stift fallen und fuhr nach Zürich. Um 16 Uhr fand das Gespräch statt, um 16.45 Uhr klopfte Knüssi beim amerikanischen Konsulat an.

Knapp zehn Jahre lang blieb Kurt Knüssi in New York. Als Food Service Manager schrieb er die Menüpläne für sämtliche Pan Am-Strecken weltweit, war zuständig für den Weineinkauf aus Europa. Und das in einer Zeit, in der Geld keine Rolle spielte. Hummer, Fisch, Hühnchen, Roast Beef, dazu die besten Weine aus dem Keller des «Maxim’s»; Knüssi konnte servieren, was immer er wollte.

Zehn Jahre hat Kurt Knüssi bei Pan American Airways in New York gearbeitet. Geblieben sind verschiedene Urkunden, wie diese hier, die die Überquerung des Äquators bestätigt. Zvg / Aargauer Zeitung

Was für ein Leben! Er reiste um die Welt, heute hier, morgen da, besuchte Opern und hörte die weltbesten Orchester, sah Elvis Presley und Louis Armstrong, wohnte in Queens in einem Hochhaus im 33. Stock und verliebte sich schliesslich in Hairstylistin Emmy, die im Salon von Helena Rubinstein an der 5th Avenue arbeitete. Im «Plaza» feierten sie ihre Hochzeit.

Von New York zurück nach Aarau – für die Mutter

Dann kam Aarau. 1966. Die Hauptspeise, «New York war die Vorspeise». Die Mutter vermochte den «Frohsinn» nach dem Tod ihres Mannes nicht mehr zu führen, die Kräfte liessen nach. Und Kurt kam, gemeinsam mit Emmy. Übernahm den elterlichen Betrieb, baute ihn für eine halbe Million um. Die Eröffnung 1967 feierten die Knüssis mit französischen Wochen. Und dank Knüssis Beziehungen kam gar "Maxim's"-Küchenchef Alex Humbert aus Paris angereist.

Die Menükarte von der «Frohsinn»-Eröffnung. Man beachte die Preise. Britta Gut

Und Knüssi krampfte. 26 Jahre lang. Begeisterte die Gäste mit seiner «Sole Albert», Seezunge an Buttersauce, ein Rezept aus dem «Maxim’s» in Paris. Stellte den Arbeitern aus dem Torfeld Süd bei Feierabend auf der Anrichte den Sauren Most parat, den sie quasi im Vorbeigehen schletzten, um schliesslich auf die offenen WSB-Wagen aufzuspringen. «Dazu stand bei uns immer die Hintertür offen und der Zugführer fuhr extra langsam», sagt Knüssi und lächelt. «Gute Zeiten waren das.»

Kurt Knüssi bei der Wiedereröffnung des «Frohsinns» anno 1967. Zvg / Aargauer Zeitung

Hatte er damals Mühe mit dem Heimkehren, betrachtet er es heute als beste Entscheidung überhaupt. Viel habe er dabei seiner Emmy zu verdanken, sie mit ihrer offenen Art sei bei den Aarauern sofort sehr beliebt gewesen. «Beliebter als ich», sagt er, ohne jeden Verdruss. Und hat er, der Mann von Welt, die Rückkehr hinter Aaraus Gleise nie bereut? Knüssi schüttelt den Kopf. «Paris, Rom, Rio, Hongkong; alles wunderschöne Städte. Aber keine ist so gut zum Leben wie Aarau.»

1991 haben die Knüssis aufgehört. Vor dem ordentlichen Pensionsalter, aber die Zeit war reif. Seither verpachten sie das Restaurant, seit 2004 an Peethamparam Gopithas.

Und noch immer wohnen die beiden über der Gaststube, noch immer hat Kurt Knüssi Freude an seinem Daheim, am Restaurant, auch wenn es in die Jahre gekommen ist. Am Buffet, das einst ein Menziker Schreiner gebaut hat, am 700-Liter-Aquarium, am Säli, das er hat anbauen lassen. Deshalb hat er auch nie verkauft, obwohl die Angebote zahlreich waren. «Nein, nein», sagt er und schüttelt den Kopf. «Das Haus bleibt. Ich würde es schlichtweg nicht ertragen, mit anschauen zu müssen, wie es abgerissen wird.»