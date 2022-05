Neuer KIFF-Chef Kissling will das Gemeinschaftliche stärken

Kulturlokal Aarau Neuer KIFF-Chef Daniel Kissling: «Ich will das Gemeinschaftliche wieder stärken» Ab Mai übernimmt Daniel Kissling neu die Leitung des grossen Aarauer Kulturlokals. Der literarisch begabte Kulturschaffende und Musiker sitzt in seiner Heimatstadt Olten auch im Stadtparlament und führt die Kulturlobby an. Lange leitete er auch das frühere Lokal Coq d'Or. Daniel Vizentini 02.05.2022, 05.00 Uhr

Daniel Kissling wird ab Mai neuer Co-Betriebsleiter vom Aarauer KIFF. Fabio Baranzini

Manchmal ist es gut, wenn eine Person von auswärts dazustösst und gleich eine Schlüsselrolle einnimmt. Schon der bisherige KIFF-Chef Oliver Dredge kam vor 15 Jahren vom früheren Badener Kulturlokal Merkker zum KIFF und brachte frischen Wind in die Aarauer Kulturszene. Er wird nun das Neubauprojekt KIFF 2.0 führen, die Betriebsleitung des KIFF übernimmt aber der Oltner Kulturschaffende Daniel Kissling gemeinsam mit KIFF-Urgestein Simon Kaufmann, der für die Finanzen zuständig bleibt.

Daniel Kissling wird die Bereiche Programm, Kommunikation und Personelles führen. Mit den beiden arbeiten zwölf weitere Festangestellte und rund 200 Ehrenamtliche oder Stundenlöhner. Neu fix zum Booking-Team stossen die Aarauer Roger Lehner und Moritz Gemperli hinzu, die beide im KIFF gross geworden sind.

Für Daniel Kissling wird dadurch ein guter Mix erreicht zwischen «unbefangen» und «vernetzt». Erfahrung bringt der 34-Jährige indes viel: Acht Jahre lang führte er in Olten das «Coq d’Or», das in dieser Zeit von einer Bar mit etwa vier Anlässen im Monat zu einem Kulturbetrieb mit dichtem Programm anwuchs – bis es im Juni 2021 schliessen musste, unter anderem pandemiebedingt. Auch mit Kulturpolitik kennt er sich aus: Er ist im Vorstand der Kulturlobby Olten und Co-Fraktionschef der Lokalpartei «Olten jetzt!» im Stadtparlament.

In Aarau wird er mit dem KIFF nun einen kantonalen Kulturleuchtturm leiten können, einen bereits laufenden Betrieb. «Eine Revolution» werde es demnach nicht geben, «eher eine Evolution», sagt er.

«Ich will den Leuten erst mal zuhören, sicher mal bei jedem Job im KIFF mitlaufen und schauen, was bereits gut funktioniert und was man optimieren könnte.»

Dazu will er das Gemeinschaftliche im KIFF stärken und wieder Kulturgruppen fördern, die wiederkehrende Eventreihen veranstalten. Dies sei in den letzten beiden Jahren etwas verloren gegangen.

«Es gibt sicher Personen in Aarau, die denken, das KIFF sei nicht der Ort für sie. Diese müssen wir abholen.» Allgemein möchte er die Menschen, die sich im KIFF engagieren, sichtbarer machen. «Sie sind das Herzblut jedes Kulturlokals.»

Das KIFF soll auch Kinder sowie ältere Menschen ansprechen

Einerseits ist das KIFF bekannt dafür, internationale Acts ins beschauliche Aarau zu holen, oft bevor diese richtig durchstarten und berühmt werden. Andererseits wird im KIFF auch ein Kulturprogramm gemacht von und für Menschen aus der Region. «Beides ist wichtig», sagt Daniel Kissling. Neue Gesichter und mehr Abwechslung könnten dem bereits gestandenen Lokal aber guttun.

Daniel Kissling schweben auch Ideen für neue Eventformate vor: zum Beispiel Matinees am Sonntagmorgen mit Brunch um 10 und Konzerten ab 12 Uhr. «Dann kämen auch Familien zu uns», sagt er. Dazu seien die Fans einiger Musiksparten älter geworden, das Zielpublikum eines Lokals wie das KIFF längst nicht nur die Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Er sieht dies bei seiner kleinen Tochter: Auf Kinder zugeschnittene Anlässe wie das «Alice tanzt» der Bühne Aarau funktionieren zum Beispiel sehr gut. «So etwas könnte man auch bei uns im Popmusik-Bereich einführen.» Daniel Kissling denkt auch an Schulklassen: «Die gehen ins Theater oder ins Museum – warum denn nicht auch mal ins KIFF an ein Konzert?» Im Neubau KIFF 2.0, über das der Einwohnerrat wohl noch dieses Jahr befinden wird, soll deshalb die Möglichkeit beibehalten werden, wie heute eine kleine und eine grosse Bühne gleichzeitig zu bespielen.

«Gotthard werde ich immer mit Reinigungsmittelgeruch verbinden»

Dass man Kinder schon von klein auf für Kultur begeistern kann, weiss er nicht zuletzt aus eigener Erfahrung: Bei den Kisslings zu Hause lief stets Musik. Sein Vater war ein grosser Fan von Stiller Has, seine Mutter von Gotthard. «Die Musik von Gotthard werde ich mein Leben lang mit Reinigungsmittelgeruch verbinden, denn das lief immer bei uns, wenn wir die Wohnung putzten», erinnert er sich vergnügt. Seine Eltern nahmen ihn und seine Schwester immer wieder an Konzerte mit, darunter ans Heitere Open Air. «Das waren die langen Nächte für uns Kinder.»

Daniel Kissling war damals ein grosser Fan von Polo Hofer, bis er mit elf Jahren als Konzert von Iron Maiden im Hallenstadion mitgehen durfte. «So viele Menschen, alles so laut – das war eine überwältigende Erfahrung.» Und zwar eine, die bei ihm lange nachhallen sollte: Fortan war Heavy Metal sein Ding, Postpunk oder Garage Rock stiessen später als Lieblingssparten dazu. «Als Kind lernte ich zuerst Saxofon, da mir aber niemand eine coole Rockband mit Saxofon zeigen konnte, stieg ich auf Bass um.» Daniel Kissling spielte lange in der Band Drive-by Kiss und gab auch mal ein Konzert im KIFF.

Zeit, um Musik zu machen, bleibe ihm heute leider kaum noch. Nebst der Arbeit in der Kulturbranche und der Politik hat Daniel Kissling mit Freuden vor sieben Jahren das Literaturmagazin «Narr» gegründet und will schon lange ein Buch schreiben. In einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, war er der Erste, der die Matur absolvierte und an eine Uni ging. Während seines Germanistik- und Philosophiestudiums schrieb er als freier Journalist für verschiedene Medien. Dazu war Daniel Kissling auch schon mal Zugführer-Betreuer und ist noch Oberleutnant im Zivilschutz.