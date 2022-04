Küttigen/Oberhof Petition fordert Tempo 60 auf dem Benkerjoch wegen Töff und Sportwagen: «Man handhabt den Freizeitverkehr, als wäre er ein Menschenrecht» Anwohner auf der Küttiger Seite des Benkerjochs, einer der Pässe zwischen der Region Aarau und dem Fricktal, haben genug. Seit Jahren nimmt der besonders laute Verkehr, vor allem Töff und Sportwagen, zu. Nun fordern sie vom Kanton eine Massnahme: Ausserorts soll nicht mehr 80 km/h gefahren werden dürfen. Nadja Rohner 1 Kommentar 16.04.2022, 05.00 Uhr

Barbara Ryser Grosswiler ist eine der Initiantinnen der Petition, die Tempo 60 auf dem Benkerjoch fordert. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Nun knattert und röhrt es wieder: Die Töff- und Sonntagsfahrersaison ist bereits in vollem Gange. Für die einen ist das ein Riesenspass; sie haben Freude, wenn sie die Vibrationen des Motors spüren, die Fliehkräfte in den Kurven, den Wind im Gesicht, den Sound der Maschine. Für andere hingegen bedeutet das: keine ruhige Minute. Besonders im Frühling, wenn die grossen Pässe der Alpen noch zu sind, leiden Anwohner in den Aargauer Juradörfern unter konstantem Lärm. Küttigen hat hier wegen der Staffelegg und dem Benkerjoch gleich zweifach Pech.

Anwohner der Benker Klus wollen das nun nicht länger hinnehmen. Ausgehend von den Bewohnern der «Papiermüli», ein etwa 200 Jahre altes früheres Fabrikgebäude in der Benker Klus, wurde nun eine Petition lanciert. Sie fordert eine Tempolimite 60 km/h auf der Ausserortsstrecke Küttigen–Benkerjoch–Oberhof.

Eine der Initiantinnen ist Barbara Ryser Grosswiler. Sie lebt seit 38 Jahren in einer der rund 20 Wohnungen der «Papiermüli». Deshalb hat sie die Veränderung gut beobachten können. «Seit etwa fünf Jahren nehmen die Anzahl Motorräder am Benkerjoch markant zu, seit etwa zwei Jahren auch die Sportwagen – nicht nur am Wochenende, sondern auch werktags», sagt sie.

Ryser hat versucht, den Dialog zu suchen. «Bei der Bushaltestelle vor dem Haus halten die Töfffahrer oft an, etwa um umzukehren und den Pass nochmals zu fahren, oder um sich zu besammeln. Da habe ich in den letzten beiden Jahren versucht, mit ihnen zu sprechen. Manche zeigen mir den Mittelfinger. Andere sagen, sie hätten nicht realisiert, wie weit der Lärm hörbar ist, den sie verbreiten. Und wieder anderen ist es einfach egal – oder sie wollen sogar Lärm machen.»

«Es entsteht so viel gesundheitsschädlicher Lärm und Abgase»

Man könne die Strecke auch mit 60 km/h noch geniessen, wenn man das wolle, finden die Petitionäre. Sie sehen in einer Temporeduktion nur Vorteile. Erstens würde das die Strecke für den Plauschverkehr unattraktiver machen, ohne enormen Zeitverlust zu verursachen für jene, die die Strecke wirklich befahren müssen. «Zweitens würden die heute oft gefährlichen Verkehrssituationen beidseits des Passes – sei es zwischen den Fahrzeugen oder den Fahrzeugen und dem Langsamverkehr – entschärft, die Unfallgefahr sinkt», so Ryser. Ausserdem würde der Lärm reduziert, was, so finden die Petitionäre, dem «Tor zum Jurapark» gut anstehen würde. «Der ständige Lärm hier macht das Wandern unattraktiv», sagt Ryser. Auch die Wildtiere sind den Petitionären wichtig. Ryser: «Hier am Jura leben Gämsen, Luchse, Füchse, Marder und viele weitere Wildtiere. Auch ihr Lebensraum wird enorm belastet.»

Die Strasse ist zwar nur eine sogenannte Lokalverbindungsstrasse (also keine Hochleistungs-, Hauptverkehrs- oder Regionalverbindungsstrasse), aber eben eine Kantonsstrasse. Die Gemeinde kann hier also nicht selbstständig, wie sie es beispielsweise bei der Brandackerstrasse gemacht hat, eine Temporeduktion ausserorts verfügen. Und dennoch sind Barbara Ryser und ihre Mitstreiter überzeugt, dass der Kanton, sofern er denn wolle, auf dem Benkerjoch Tempo 60 einführen könnte. Bei der Bibersteinerstrasse sei das auch gegangen. «Man handhabt den Freizeitverkehr, als wäre er ein Menschenrecht», sagt Ryser. «Dabei entsteht so viel gesundheitsschädlicher Lärm und umweltbelastende Abgase.»

Es gab in der Region schon mehrere ähnliche Anliegen

Die Anwohner des Benkerjochs sind bei weitem nicht die ersten, die sich gegen die Lärmbelastung – nicht vom normalen Verkehr verursacht, sondern insbesondere durch Motorräder – wehren. 2017 sammelte ein Erlinsbacher Unterschriften für eine Geschwindigkeitsreduktion auf der Salhöhe, respektive der Ausserortsstrecke Erlinsbach bis Passhöhe. Auch er wollte Tempo 60 statt 80. Die Petition erreichte jedoch nur knapp 80 Unterzeichnende.

Drei Jahre später, im Coronasommer 2020, forderten Anwohner der Küttiger Brandackerstrasse ein komplettes Töffverbot. Die Brandackerstrasse verbindet Küttigen mit Erlinsbach auf direktestem Weg, wird also unter anderem von jenen genutzt, die über die Staffelegg oder das Benkerjoch und über die Salhöhe oder Schafmatt fahren wollen. Die Petition machte national Schlagzeilen. Ihr Initiant berichtet von «rücksichtslosem Verhalten vieler Motorradfahrer», gefährlichen Überhol­manövern und vor allem von «Lärm, der absichtlich beim Beschleunigen verursacht wird». Er sei «zum Teil im ganzen Dorf hörbar», «extrem nervig» und «weit über der gesetzlichen Norm».

Die Brandackerstrasse zwischen Erlinsbach AG und Küttigen. Ein Anwohner forderte ein Töffverbot. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Zwar wurde kein Töffverbot eingeführt. Aber immerhin herrscht auf der Brandackerstrasse mittlerweile Tempo 50 auch ausserorts, was auf der sehr schmalen und unübersichtlichen Gemeindestrasse, auch Sinn macht. Das war allerdings schon vor der Petition geplant gewesen.

