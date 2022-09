Küttigen: Neu-Eidgenosse Tobias Widmer feierlich empfangen

Küttigen/Kölliken/Aarau Neukranzer Tobias Widmer: «Der Schwingklub hat mir nicht nur ein neues Hobby, sondern eine zweite Familie geschenkt» Alle waren sie gekommen: Stadträtin, Schwingklub-Vorstand, Trainer und Vereinsmitglieder, Familie und Freunde feierten in Küttigen die Teilnehmer des vergangenen Schwing- und Älplerfests (ESAF) samt Neukranzer Tobias Widmer. Kim Wyttenbach 08.09.2022, 14.51 Uhr

Die Aarauer Stadträtin Suzanne Marclay-Merz überreicht Eidgenosse Tobias Widmer ein Geschenk. Kim Wyttenbach

Der Langacherhof in Küttigen war geschmückt mit Sonnenblumen und Fahnen. Drei Alphornbläser spielten auf und die Festbänke standen inmitten von Strohballen. Zwischendurch hörte man eine Kuh muhen. Die Jungschwinger gönnten sich kurz vor ihrem grossen Auftritt noch eine Bratwurst – dann war es so weit: Unter tosendem Applaus und ganz viel Glockengeläut führten die Nachwuchsschwinger den Festzug an. Hinter ihnen liefen sieben Teilnehmer des Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Pratteln: Oliver Hermann, Jan Roth und sein Bruder Tim Roth, Tiago Vieira, Kaj Hügli, Pirmin Reinhard sowie Tobias Widmer. Dessen Haupt war geschmückt: Der 26-jährige Kaufmann aus Kölliken erreichte am ESAF den Rang 7c und gewann einen Kranz.