Küttigen/Densbüren Die Wirte vom Küttiger «Kafi Dorf» übernehmen das Restaurant Staffelegg Erst hiess es, der Küttiger «Traube»-Wirt Patrick Michel wolle das Restaurant auf der Staffelegg selber bewirten. Nun hat er ein Pächterpaar gefunden, welches das Wirten von der Pike auf gelernt hat. Florian Wicki Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Das Restaurant Staffelegg hat mit Jeannine Gattlen und Patrick Strasser neue Pächter gefunden. Im Bild von links: Patrick Michel, Margrith Michel, Jeannine Gattlen und Patrick Strasser. Bild: Florian Wicki

Es tut sich etwas auf der Passhöhe zwischen Küttigen und Densbüren. Bereits Ende September berichtete die «Aargauer Zeitung», dass der Wirt der Küttiger «Traube», Patrick Michel, das alte Restaurant Staffelegg erstanden hat. Im neuen «Pass-Beizli», wie es in Zukunft heissen soll, wollte Michel selber wirten, hiess es erst. Das hat sich nun geändert, wie der neue Besitzer des Restaurants lachend erzählt: «Wir haben zwar keine Pächter gesucht, nach einem Gespräch über Gott und die Welt aber gemerkt, dass wir sie trotzdem gefunden haben.»

Es sind dies Jeannine Gattlen (39) und Patrick Strasser (43) vom Küttiger «Kafi Dorf». Die beiden erfüllen sich damit einen Traum, wie Gattlen erklärt: «Wir wollten beide schon lange eine neue Herausforderung, und so kehren wir zu unseren Wurzeln zurück.» Im Gespräch mit Patrick Michel hätten auch sie beide sofort gemerkt, dass es einfach passt, wie Strasser sagt: «Für uns ist es optimal, einen Verpächter zu haben, der selber etwas vom Wirten versteht.» Darum sei es ihnen auch leicht gefallen, sofort zuzusagen, als Michel vier Tage nach dem ersten Gespräch bereits Nägel mit Köpfen machen wollte. Deshalb wird das «Kafi Dorf» kommenden Frühsommer schliessen, wann genau, steht noch nicht fest.

In einem Hotel aufgewachsen

Gattlen und Strasser haben beide im «Kafi Dorf», mit dem sich die beiden Vollblutgastronomen 2014 selbstständig gemacht haben, eine sehr schöne Zeit gehabt. Besonders in der Anfangszeit sei ein Café die richtige Wahl gewesen, fügt Strasser an: «Es war optimal, dass das Café am Abend und am Wochenende zuhatte, so konnten wir viel mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen, als sie noch klein waren.» Inzwischen seien die aber auch schon 21, 17 und 13 Jahre alt und viel selbstständiger, sagt Gattlen und lacht: «Die älteste Tochter ist selber auch schon in der Gastronomie tätig, es liegt ihr wohl in den Genen.»

Das kann man auch über die Eltern sagen. Gattlen ist gelernte Servicefachangestellte und ist selber in einem Hotel aufgewachsen: «Ich bin also im Gastgewerbe tätig, seit ich denken kann.» Strasser ist seit 1996 in der Gastronomie, hat erst eine Lehre als Koch absolviert und dann eine als Servicefachangestellter angehängt.

Ruhetage sind aufeinander abgestimmt

Das «Pass-Beizli» befindet sich derzeit noch im Umbau, innen soll im Februar alles fertig sein. In den kommenden Tagen – abhängig vom Wetter – sollen die Arbeiten im Aussenbereich beginnen, die will Michel bis Ende April abgeschlossen haben. Ende Mai soll das Restaurant eröffnet werden. Ab dann wollen die Wirte in einer Art Partnerschaft arbeiten, wie Margrith Michel erklärt: «Die ‹Traube› ist Montag und Dienstag geschlossen, das ‹Pass-Beizli› Donnerstag und Freitag – so können wir uns gegenseitig aushelfen, wenn es nötig sein sollte.»

Bereits im August hat Patrick Michel erklärt, dass sich das neue Restaurant ganz den Kindern widmen will, deshalb sei auch ein riesiger naturnaher Spielplatz in Planung. Das ist noch nicht alles, wie er nun anfügt: «Der Spielplatz nützt nicht viel, wenn das Wetter nicht stimmt.» Deshalb hat er nicht nur einen, sondern auch zwei Räume des Restaurants kurzerhand zu Spielzimmern erklärt. Zwei müssen es auch sein, wie der Vater von vier Kindern aus erster Hand weiss: «Unser ältestes Kind ist zehn Jahre alt, das jüngste erst vier Jahre – da ist es sehr schwierig, bei den Spielsachen einen gemeinsamen Nenner zu finden.» Deshalb gibt es im «Pass-Beizli» ein Spielzimmer für grosse und eines für kleinere Kinder.

