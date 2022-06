Küttigen: Luzia Fahrni darf ein Werk im Kunsthaus interpretieren

Küttigen/Aarau Für diese Meisterfloristin ist das Ausstellen für «Blumen für die Kunst» nicht nur eine Ehre Luzia Fahrni (29) aus Küttigen ist eine von 16 Schweizer Floristinnen und Floristen, die ein Werk aus der Sammlung des Aargauer Kunsthauses floral interpretieren dürfen. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luzia Fahrni, Meisterfloristin aus Küttigen, stellt bei «Blumen für die Kunst» aus. Valentin Hehli

Liebe auf den ersten Blick? Nein, das war es nicht. Aber eine auf den zweiten, dritten Blick. Diese Liebe ist vielleicht weniger kopflos, weniger stürmisch, aber die wächst stetig. Und sie ist inzwischen ganz schön gross. Grösser das Objekt selbst: 3 Meter 70 auf 1 Meter 50, um genau zu sein, gefertigt aus Gips und Holz.

Dieses Objekt aus der Sammlung des Aargauer Kunsthauses wird Meisterfloristin Luzia Fahrni (29) aus Küttigen für den Erfolgsevent «Blumen für die Kunst», die achte Ausgabe überhaupt, floral interpretieren. Noch will sie über die Art und Weise nichts verraten, natürlich. Die Überraschung soll bis zur Vernissage am 20. Juni bleiben. «Doch im Kopf ist alles klar.»

Luzia Fahrni ist eine von 16 Schweizer Floristinnen und Floristen, die dieses Jahr an der Ausstellung teilnehmen dürfen, dazu kommen die beiden Stargäste aus Barcelona, Daniel Santamaria und Nayade Martin. «Diese Anfrage ist eine Riesenehre», sagt Fahrni. «Das zeigt einem, dass man beruflich angekommen ist.»

In Omis Garten die Liebe zu den Blumen entdeckt

Angekommen, obwohl eigentlich schon im Mädchenalter klar war, dass ihr Blumen das Liebste sind. «Als Kind war ich am liebsten im Garten meines Omis in Küttigen», sagt sie. Die Tante war Staudengärtnerin und erklärte ihr ganz genau, was sie wo und wie zu pflegen und zu schneiden hat. Nach einer Lehre als Floristin in Oftringen zog es sie nach Veltheim und dann, nach der gestalterischen Berufsmaturität, um ein Haar an die Uni. Bis sie merkte, dass ihr das Arbeiten mit den Blumen doch lieber ist.

Und so arbeitete sie. Erst für ein paar Jahre im Luzernischen, schliesslich in Aarau. Fahrni führte während mehr als vier Jahren das Blumengeschäft Von Arx Blumen am Graben. Jedes Jahr absolvierte sie eine neue Weiterbildung.

Nicht nur Ehre, sondern auch Genugtuung

Dass sie nun ihr Können im Rahmen von «Blumen für die Kunst» zeigen darf, ist deshalb nicht nur Ehre, sondern auch Genugtuung. «Das war immer ein Traum», sagt sie. Zweimal hat sie bereits im Begleitprogramm der Ausstellung mitgewirkt, hat 2015 im Atrium an floralen Objekten gearbeitet oder 2020 die Dschungelwände im Foyer gestaltet.

Als dann die Anfrage kam, habe sie nicht lange überlegt. «Noch nicht einmal eine Sekunde lang.» Für sie sei es die absolute Freude, zu zeigen, was sie könne, was ihr gefalle, was das Objekt in ihr auslöse. «Hier geht es einzig und allein um mich als Gestalterin. Hier muss ich niemandem gefallen, keine Kundenwünsche berücksichtigen. Ich kann einfach ich selbst sein.»

Bildergalerie von der Ausstellung 2020:

Florale Interpretation: Regula Guhl, Zürich Werk: Meret Oppenheim, Dunkle Berge, rechts gelb-rote Wolken, 1977–1979 Aargauer Kunsthaus Blumen für die Kunst 2020 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Yoann Grezet, Genf Werk: Ingeborg Lüscher, Ohne Titel. I F – XIII – XVII, 1995 (Serie) Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Claudia Lischer und Annina Ruch, St. Moritz Werk: Giovanni Segantini, Paesaggio alpino / Berglandschaft, 1898–1899 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Marco Weisskopf, Zürich Werk: Hermann Scherer, Im Baumgarten, 1925–1926 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Silvana Hassler, Koppigen Werk: Édouard Vallet, Le matin à la montagne (Savièse au Valais), 1912 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Severin Stadler, Basel Werk: Alexandre Calame, Staubbach, 1837 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Katja Schläfli, Budapest Werk: Oscar Lüthy, Die Musizierenden, o. J. Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Milena Seeberger, Knonau Werk: René Auberjonois, Tänzerin mit entblössten Schenkeln (Danseuse aux cuisses nues), 1950 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Annika Junghans, Amriswil Werk: Cuno Amiet, Mondnacht auf dem Meer, 1892 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Marcel Gabriel, Sempach Werk: Rosina Kuhn, Esalen, 2016 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Verena Laufer, Engen Werk: Verena Loewensberg, Ohne Titel, 1957 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Elsbeth Leuenberger und Anita Schibli, Hausen Werk: Ernst Ludwig Kirchner, Erna mit Japanschirm (Japanerin), 1913 Aargauer Kunsthaus Florale Interpretation: Isabelle Becker, Zug Werk: Heiny Widmer, Vierbild über den tieferen Grund der Dinge, o. J. Aargauer Kunsthaus

Sich selbst sein, das verspricht viel. Luzia Fahrni mag es unkonventionell, wild, überraschend. Sie mag das Bild der klassischen Floristin nicht, sie bevorzugt das Bild der Künstlerin. «Ich kreiere, schaffe Bilder, Emotionen, halte Eindrücke fest. Wie eine Malerin, nur halt mit Blumen.»

Und das alles mit einer grossen Portion Gelassenheit. Es überrascht nicht, wenn sie sagt, dass sie das Ausstellungsobjekt eine Woche lang komplett ignoriert, die ganze Vorbereitung ausgeklammert habe. Wie immer, sagt sie. «Ich denke erst gar nicht zu viel über die Aufgabe nach, lasse Ideen entstehen. Und irgendwann kommt der Moment, in dem ich die losen Fäden packe.» Dann skizziert sie, notiert in ihr Heft – und unterhält sich mit Dritten. In diesem Fall mit ihrer Mutter, einer gelernten Schaufensterdekorateurin. Oder ihrer Nachbarin, einer Künstlerin und Farbgestalterin. «Ihre Eindrücke geben mir Sicherheit.»

Was nebst der Ausstellung noch alles läuft

Jetzt läuft der Countdown, es bleiben keine zwei Wochen mehr. Ein paar Tage also, in denen sie nicht nur die Ausstellung vorbereiten muss, sondern auch noch Lehrabschlussprüfungen abnehmen und 100 Prozent weiterarbeiten wird. «Das gibt Nachtstunden», sagt sie und lacht. Kein Lampenfieber? Luzia Fahrni schüttelt den Kopf, im Gegenteil. «Ich präsentiere mein Schaffen sogar gern.» So gern, dass sie kaum genug davon kriegen könne. «Ich freue mich einfach unglaublich darauf, den Leuten zu zeigen, was mit Blumen möglich ist.»

«Blumen für die Kunst» Dienstag, 21. Juni, bis Sonntag, 26. Juni, im Aargauer Kunsthaus. Tickets gibt es im Ticketshop des Aargauer Kunsthauses oder über die Vorverkaufsstelle Aarau Info. Es gibt keine Tageskasse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen