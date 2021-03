Küttigen Zwei GaultMillau-Ausgezeichnete beweisen Frauenpower im Weinberg Susi Steiger-Wehrli (Küttigen) und Cristina Monico (Lugano) realisieren ein spezielles Angebot für den Frauentag. Urs Helbling 01.03.2021, 08.28 Uhr

Cristino Monico und Susi Steiger-Wehrli, portraitiert auf dem Weingut Wehrli in Küttigen. Fabio Baranzini

Es ist die Zeit des Weinens der Reben. Die Knospen beginnen anzuschwellen. Das warme Wetter und der Sonnenschein haben im Rebberg ob Küttigen für einen Turbo-Start gesorgt. «Wir sind extrem früh, zwei Wochen voraus», sagt die Winzerin Susi Steiger-Wehrli (38). Sie steht mit ihrer Tessiner Freundin Cristina Monico (41) zwischen den Reben. Die Önologinnen sind eben von GaultMillau ausgezeichnet worden. Sie produzieren je einen der 150 besten Weine der Schweiz. Und sie haben jetzt ein Projekt. Einen Plan, der damit zu tun hat, dass nach wie vor zwischen 80 und 90 Prozent der Winzer Männer sind. «Es ist definitiv eine Männerdomäne», erklärt Susi Steiger-Wehrli. Und Cristina Monico ergänzt: «Wir wollen am Frauentag, am 8. März, zeigen, dass wir in einer männlichen Umwelt zu Topleistungen fähig sind – und dass Frauen zusammenarbeiten können.»