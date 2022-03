Elfjähriges Mädchen hat beide Feuer im Küttiger Schulhaus gelegt

Küttigen Zwei Brände im Schulhaus Stock: 11-jähriges Mädchen hat gestanden In Küttigen kam es am Montagmorgen dank dem beherzten Eingreifen einer Lehrperson und der schnellen Feuerwehr nicht zu einem Grossbrand. Die beiden Feuer hat eine elfjährige Schülerin gelegt. Katja Schlegel/Nadja Rohner 16.03.2022, 18.47 Uhr

Am Montag brannte es in der Schulanlage Stock gleich zwei Mal. Leserreporter / Aargauer Zeitung

Die Schule Stock schrammte am Montagmorgen an einer Katastrophe vorbei: Gleich an zwei Orten – einmal im Mädchen-WC in einem der Pavillons und einmal in der Mädchen-Garderobe der Doppelturnhalle – war innerhalb einer Stunde Feuer gelegt worden. Beide Brände konnten dank dem beherzten Eingreifen einer Lehrperson und der rasch eingetroffenen Feuerwehr zügig gelöscht werden.