Feuerwehr sucht Frau in der Aare – und findet Tresor

Küttigen Zufallsfund: Feuerwehr sucht Frau in der Aare – und findet einen Tresor Bei der nächtlichen Suchaktion nach einer Frau, die angeblich in der Aare gesehen worden war, stiessen die Einsatzkräfte auf etwas ganz anderes: Leere Geldkassetten in einem aufgebrochenen Tresor. Die Polizei versucht nun, die Herkunft zu klären. Nadja Rohner Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.03.2022, 11.17 Uhr

Diesen Tresor mit Geldkassetten holte die Polizei aus dem Wasser. Kapo Aargau

Am Dienstagnachmittag holten Spezialisten der Kantonspolizei Aargau bei Rombach einen Gegenstand aus der Aare. Es handelte sich um einen Tresor, schon ziemlich verschlammt, der einige Geldkassetten enthielt. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt, waren keine Wertsachen mehr darin. Der Tresor war aufgebrochen worden. Wie lange er sich schon in der Aare befand, ist laut Polizei bislang unklar; aufgrund des Zustands sei keine Spurensicherung mehr möglich. «Wir versuchen, die Herkunft sowie den Bezug zu einer Straftat zu klären», so Polizeisprecher Bernhard Graser.

Laut Polizei war der Tresor am späten Sonntagabend einige hundert Meter flussab des Axpo-Kraftwerks im seichten Uferbereich von einem Feuerwehrangehörigen entdeckt worden. Die Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt, genauso wie Polizei und Rega, auf der Suche nach einer Frau, welche ein älterer Passant in der Aare gesehen haben will. Die Personensuche blieb ergebnislos.

Die Aare führt derzeit ungewöhnlich wenig Wasser. Möglicherweise war der Tresor deshalb schon einige Zeit im Flussbett und wurde erst jetzt sichtbar.

Die Bergung des Tresors wurde durch die Polizei vorgenommen. Kapo Aargau

