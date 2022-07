Ruine Horen in Küttigen: Die Burg mit den vielen Namen

Küttigen «Wie die Burg ursprünglich hiess, weiss keiner»: Lokalhistoriker Kurt Graf erzählt die Geschichte der Ruine Horen Auf dem Felssporn hinter der Kirche Kirchberg in Küttigen liegt die Ruine Horen. Die Vorgängerin der Burg Königstein wurde wohl vor dem Jahr 1200 aufgegeben, nach einem Überfall der Kyburger, unterstützt von den Aarauern. Katja Schlegel 08.07.2022, 05.00 Uhr

Lokalhistoriker Kurt Graf und Hündin Alma, fotografiert vor der Burgruine Horen im Weidhölzli Küttigen. / © Severin Bigler/

In der Ferne zuckeln die Maultiere dem Benkerjoch entgegen. Träge, als wüssten sie ganz genau, was da kommt. Am Fuss des Burghügels stehen die Bauern gebückt im Gerstenfeld und hinten, an der Flanke des Hombergs, biegen sich die Reben unter dem Gewicht der Trauben.

Man glaubt fast, das alles zu erkennen, zwischen Baumstämmen und deren sattem Grün hindurch, doch in Tat und Wahrheit sieht man, wenn überhaupt, nur Hausdächer. Kein Wunder, bei knapp 1000 Jahren Unterschied. Statt Gerste wächst nun Mais oder Obst, auch Reben wachsen am Homberg schon lange nicht mehr und statt der Maultiere schleichen nun die Lastwagen fauchend der Staffelegg entgegen. Aber was für ein herrlicher Ausblick muss das gewesen sein, den diese Burgbewohner einst genossen!

«Wie die Burg ursprünglich hiess, weiss keiner»

Vor rund 1000 Jahren entstand auf dem Küttiger Weidhölzli, einem Ausläufer des Kirchbergs, eine Burg. Keine grosse Anlage, aber doch mit währschaftem Wohnturm mit einer Grundfläche von 13 auf 8,5 Metern, mit Mauern, so dick wie ein Mann gross, gebaut aus Kalkstein. Heute sieht man noch die Grundmauern und den Halsgraben, kann erahnen, wo Ziehbrücke und Palisadenzaun errichtet worden waren. Heute nennt man die Burg Horen oder Rosenberg, wobei beide Namen erst weit nach der Zerstörung der Burg aufkamen.

Die Skizze von Kurt Graf, wie die Burg Horen, Rosenberg oder Weidhölzli in Küttigen (sie hat mehrere Namen) ausgesehen haben könnte. Zvg / Aargauer Zeitung

Einer, der diese Mauern so gut kennt wie jede andere historische Mauer im Dorf, ist Kurt Graf. Seit knapp 20 Jahren hier daheim, kennt der pensionierte Geograf Küttigen und seine Geschichte besser als manch Alteingesessener. Graf hat auch skizziert, wie Burg Horen einst hätte aussehen können: mit dreigeschossigem Wohnturm, mit Burgtor, Torgebäude, Holzschopf und anderen Ökonomiegebäuden. «Ich gehe davon aus, dass hier ein halbes Dutzend Menschen gelebt hat.»

Die Ruine Horen ist gut erreichbar; entweder mit dem öV via Bushaltestelle "Kirchberg" oder dann mit dem Auto. Dieses kann man beim Parkplatz von Kirche Kirchberg abstellen. CHMedia

Wer die Burg gebaut hat und in welchem Jahr, weiss man nicht genau. Es dürfte wohl ums Jahr 1050 gewesen sein, als die Ritter von Kienberg hier sesshaft wurden. Die Herren mit Stammsitz im heutigen Kienberg versuchten damals, im Gefolge der Habsburger ihre Herrschaft im Jura auszubauen. Da war Küttigen mit dem Benken spannendes Gebiet, konnte man doch den Pass verwalten.

«Damals bestand Küttigen aus der Siedlung zwischen dem Meierhof – der übrigens auch noch Fundamente eines Wohnturms aufweist – und der Benkerklus, bewohnt von gut rund 200 Menschen», sagt Graf. Unterstellt waren erst dem Meier, später dem Obervogt im Schloss Biberstein.

Die Burganlage bestand aus einem Wohnturm und einer Ringmauer mit Abschnittsgräben. Das Fundament des Wohnturms hat die Jahrhunderte überlebt. Severin Bigler

Für die Datierung um 1050 sprechen Fundstücke, die bei der Ausgrabung von Karl Heid 1956/1957 gefunden wurden: Topfscherben, eine Ofenkachel, eine Schachfigur und weitere Brettspielsteine. «Gemäss den Untersuchungen durch die Kantonsarchäologie stammen die Topfscherben aus der Zeit um 1100, während die Kacheln eher etwas jünger sind», so Graf.

Sicher ist aber: Diese Ausstattung hatte einer wohlhabenden Familie gehört. «Deren Einnahmen stammten aus dem eigenen Gutshof Horen und von den abgabepflichtigen Bauern im Dorf, die im Gegenzug militärischen Schutz und kirchlichen Beistand genossen.» Gleichwohl musste die Adelsfamilie den Familien Habsburg und Lenzburg Abgaben leisten.

Die Burg wurde nicht lange bewohnt

Die Burg Horen wurde nicht lange bewohnt. Kurz vor 1200 wurde sie bereits wieder aufgegeben, mutmasslich nach einem Überfall der Grafen von Kyburg, unterstützt von den Aarauern. Von diesem Angriff mit massiven Geschützen würden Schleuderkugeln aus Kalkstein zeugen, die man im Areal gefunden habe, so Graf. Nach der Zerstörung der Burg Horen errichteten die Kienberger Herren 1277 als Ersatz Burg Königstein oberhalb der Benkerklus.

Auf dem Erlebnisweg zur Ruine gibt es Verschiedenes zu erleben oder auszuprobieren. Zum Beispiel einen Barfussweg. Severin Bigler

Die Steine von Burg Horen wurden für den Bau anderer Häuser abtransportiert, was liegenblieb, verschwand unter Blättern und Erdreich. Bis sie 1890 wiederentdeckt und 1957 konserviert wurden. Heute führt ein Erlebnisweg Weidhölzli direkt zur und rund um die Ruine herum. So lassen sich nicht nur die Ruine selbst, sondern auch ein Riesenxylofon, ein Barfussweg oder Tierspuren entdecken. Im Burghof gibt es eine Feuerstelle.