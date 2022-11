Küttigen: Deponie-Sanierung kostet über 45 Millionen Franken

Küttigen Sünden der Vergangenheit: Sanierung der Deponie Ritzer kostet mehr als 45 Millionen Franken und dauert über 50 Jahre Am Montag informiert die Gemeinde über die Zukunft des Areals im Ortsteil Rombach. Dort bleibt in den nächsten Jahren kein Stein auf dem anderen. Immerhin: Eine Komplettsanierung der Deponie wie damals in Kölliken ist nicht nötig. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drohnenbild der Fussballanlage "Ritzer" in Küttigen. Fotografiert am 28. August 2019. Sandra Ardizzone / AAR

Küttigens Gemeindeammann Tobias Leuthard schmunzelt, wenn er über die Gerüchte spricht, die bezüglich der alten Deponie Ritzer im Dorf herumgeistern: Gelbe Fässer mit Gefahrenstoffen will man dort einst gesehen haben; es müsse sowieso alles wieder ausgebuddelt werden.

Stimmen tut es nicht. Das wird Leuthard am Montagabend klar stellen: An einer Infoveranstaltung erklärt der Gemeinderat dem Volk, wie man – gemeinsam mit Bund und Kanton – das leidige Deponieproblem ein für alle Mal aus der Welt schaffen will. Die Sanierung samt Nachsorge wird über 50 Jahre dauern.

Der «Ritzer», wo sich heute die Fussballplätze befinden, war einst ein Steinbruch. Die Jura-Cement-Fabriken AG baute dort bis etwa in die 1950er-Jahre Material ab:

Dieses Bild aus dem Jahr 1923 zeigt die Tiefe des Steinbruchs. Die Kirche Kirchberg ist gut zu erkennen. Leo Wehrli, ETH-Bildarchiv

Die Gemeinde kaufte das Areal 1957; ab 1958 betrieb die Stadt Aarau dort eine Mülldeponie – das Steinbruch-Loch bot sich ja geradezu an, wieder gefüllt zu werden. Das dauerte rund 15 Jahre. Im Boden befindet sich ausschliesslich Hauskehricht – zumindest, was man damals darunter verstand –, angeliefert von Aarau, Rohr und Küttigen.

Im Bild aus 1967 war der Steinbruch schon wieder zu einem guten Teil aufgefüllt. Zvg

Danach wurde der Ritzer als Sport- und Freizeitanlage genutzt. Doch mit der Zeit gab es Probleme. Verschiedene Gase, hauptsächlich für die Umwelt schädliches Methan, traten aus; der Boden senkte sich.

Die Verrottung der Abfälle geht nicht schnell genug voran, weil der Deponiekörper zu stark mit Wasser gesättigt ist: Es kommt nicht genug Sauerstoff an den alten Kehricht - das wäre für den Abbau aber nötig. Das Deponie-Sickerwasser ist stark belastet. Um langfristig die Umwelt und die Nutzer der Sportanlage nicht zu gefährden, muss die Deponie saniert werden.

Fotos von Probebohrungen in der alten Deponie unter dem Sportplatz Ritzer in Küttigen im Sommer 2016. Das Deponiematerial ist teilweise noch sehr gut zu erkennen. Nadja Rohner / AAR

Man setzt in Küttigen nicht auf einen Aushub, sondern auf natürliche Mineralisation. Ganz grob erklärt: Das Wasser wird aus dem Deponiekörper abgeleitet, aufbereitet und dann in die Kläranlage abgeführt. Gleichzeitig verhindern bauliche Massnahmen, dass Hangwasser in die Deponie nachströmt. Das Einleiten von Sauerstoff in den Deponiekörper soll die Abbauprozesse beschleunigen.

Die Deponiegase werden gesammelt und «thermisch eliminiert» (heisst: abgefackelt). Ziel ist, den mikrobiellen Abbau des alten Kehrichts soweit zu beschleunigen, dass innerhalb der nächsten 30 Jahre die Gasemissionen auf ein verträgliches Niveau zurückgehen.

Fotos von Probebohrungen (Bohrkernen) in der alten Deponie unter dem Sportplatz Ritzer in Küttigen. Diese Zeitung wurde im Jahr 1971 gedruckt und ist noch problemlos lesbar. Nadja Rohner / AAR

Auf dem Ritzer bleibt ab dem Winter 23/24 kein Stein auf dem anderen. Parkplätze und Wege werden verschoben. Das alte Garderobengebäude kommt weg, die Naturfussballspielfelder vorderhand auch. Der FC kann den Kunstrasen weiternutzen, wird aber nicht darum herumkommen, für Trainings ab 2024 während mehrerer Jahre Alternativlösungen zu suchen. «Der FC mit seiner Nachwuchsförderung ist für uns wichtig, der Gemeinderat wird ihn unterstützen», so Leuthard.

So wird der Ritzer in ungefähr fünf Jahren aussehen. Vorne rechts ist das neue Betriebsgebäude. Zvg

2027 werden die Rasenspielfelder neu erstellt. Danach ist der oberirdische, unmittelbar sichtbare Teil der Sanierung soweit abgeschlossen; der Rest findet unterirdisch statt und kann unter Umständen bis in die 2080er-Jahre hinein dauern. Währenddessen sieht das Areal für Besucher mehr oder weniger «normal» aus und kann für Sport und Freizeit genutzt werden.

Die Gemeinde stellt ein Video zur Verfügung, das den genauen Ablauf der Sanierung zeigt. Gemeinde Küttigen

Zu sehen sein werden vier kleinere Gebäude: drei für kleine Gasschächte, eines als Eingang zu einem Bohr-Schacht mit 6,5 Metern Durchmesser, der bis zur Deponiesohle reicht. Hinzu kommt ein grosses Betriebsgebäude. Dieses wird nördlich entlang der Bibersteinerstrasse stehen und ist etwa 22 Meter lang.

Leuthard: «Wir hätten uns das auch kleiner vorgestellt, nun geht es nicht anders. Für die Gestaltung sind dieselben Architekten zuständig wie beim Bau des neuen Garderobengebäudes; sie haben dabei den Auftrag, die Gebäude mit Holzfassaden zu verkleiden, sodass die zusätzlichen Gebäude gut in die Anlage eingebettet sind. Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass das Areal weiterhin einladend aussieht.»

Das neue Garderoben-Gebäude.

Das alles ist teuer. Insgesamt 45,8 Millionen Franken wird das Gesamtprojekt – Stand heute – verschlingen. Immerhin: Eine komplette Ausbaggerung à la Kölliken hätte das Zehnfache gekostet. Der Bund steuert 16,9 Mio. Franken bei, der Kanton 12,7 Mio., die Stadt Aarau als ehemalige Deponiebetreiberin 6,5 Mio. Franken. Für die Gemeinde Küttigen verbleiben 9,7 Mio. Franken. Davon entfallen 3,6 Mio. auf Bereiche, welche nicht der eigentlichen Deponiesanierung angerechnet werden, beispielsweise die neuen Rasenspielfelder, die Umgebungsgestaltung, sowie Honorare.

Das sind denn auch die einzigen Posten, über die die Gemeindeversammlung abstimmen kann; ein erstes Mal im kommenden Jahr, wenn ein Projekt für die Sportplatzgestaltung vorgelegt wird. Bei der Deponiesanierung handelt es sich um gebundene Kosten, die nicht eines Gmeindsbeschlusses bedürfen – ausschlaggebend ist eine Finanzierungszusicherung des Bundes, welche bereits vorliegt.

Noch ist nicht klar, ob der Steuerfuss gehalten werden kann

Kann sich die Gemeinde diese Ausgaben überhaupt leisten und trotzdem wie geplant am Steuerfuss von 100 Prozent festhalten? Gemeindeammann Leuthard sagt:

«Wenn es nur die Deponiesanierung wäre, würde ich mir weniger Sorgen machen.»

Aber auf die Gemeinde kommen diverse Hochbauprojekte (neues Turnhallen/Musikschulgebäude, neuer Kindergarten) und Tiefbauprojekte (Sanierung alte Staffeleggstrasse, Rombachknoten, Brandackerstrasse, Bushaltestellen) zu, welche insgesamt bis zu 30 Mio. Franken kosten werden.

Leuthard nimmt das Wort «Investitionsstau» nicht in den Mund, aber es läuft darauf hinaus. «Ich höre öfter, dass wir zu grosses Bevölkerungswachstum zugelassen und deshalb nun neue Infrastruktur bauen müssen. Das stimmt so nicht! Fakt ist: All diese Investitionen müssten wir sowieso machen, weil die Infrastruktur erneuert werden muss. Das Bevölkerungswachstum wirkt sich nur auf die Dimensionen aus.» Die vielen Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern helfen, die Investitionen zu bezahlen. Leuthard nennt es «qualitatives Wachstum»: Die Steuerkraft pro Kopf ist gestiegen.

Genug, um den Steuerfuss zu halten? «2023 wird das Schlüsseljahr», sagt Leuthard. Dann können die Überbauung «Baumgarten» und weitere Neubauten im Ortsteil Rombach bezogen werden, was rund 300 bis 400 zusätzliche Einwohner bringt. Küttigen wird die 7000er-Marke knacken. Leuthard:

«Bis und mit Budget 2024 rechnen wir sicher weiterhin mit einem Steuerfuss von 100 Prozent. Danach werden wir diskutieren müssen, ob es Anpassungen braucht.»

Aktuell habe die Gemeinde noch Vermögen im zweistelligen Millionenbereich. «Aber mit vorgesehenen Investitionen von rund 40 Millionen in den nächsten fünf Jahren wird das nicht lange so bleiben. Die Frage ist, welche Verschuldung wir in Kauf nehmen können und wollen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen