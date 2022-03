Küttiger Ritzer bekommt einen Naturfitnesspark

Küttigen Ritzer mausert sich zum Treffpunkt – nun kommt ein Naturfitnesspark dazu Das Clublokal des FC Küttigen ist seit dem letzten Jahr als Garderobe und Restaurant in Betrieb. Nun plant die Gemeinde ein weiteres Projekt auf dem Ritzer. Soraya Sägesser 31.03.2022, 05.00 Uhr

Auf dieser Wiese direkt neben dem Restaurant soll der neue Naturfitnesspark auf dem Ritzer entstehen. Soraya Sägesser

Das Ritzer-Areal in Küttigen hat sich in den letzten Jahren zu einem Treffpunkt für die ganze Region gemausert. 2021 wurde das Clublokal des FC Küttigen in Betrieb genommen, mitsamt dem beliebten italienischen Restaurant Napoli Stories. Nun will die Gemeinde als Bauherrin einen Naturfitnesspark westlich des Gebäudes bauen, direkt neben dem Restaurant. Darauf soll es Platz für Fitnessgeräte wie Crosstrainer, Ruderer oder ein Multigym mit Sprossenwand und Schaukelringen geben. Weiter plant die Gemeinde einen Seilgarten, eine Boule-Bahn sowie eine Hängebrücke.

Gemeinde übernimmt drei Viertel der Kosten

Rund um den Fitnesspark will die Gemeinde diverse Bäume pflanzen und in der Mitte einen Picknicktisch platzieren. Das geht aus einem Baugesuch hervor, das noch bis zum 19. April bei der Bauverwaltung Küttigen aufliegt. Wenn alles gut gehe, würden die Bauarbeiten im Sommer beginnen, sagt die Bauverwaltung. Das heisst, die Gemeinde wartet aktuell noch auf die Bewilligung des Kantons. Dies, weil das Projekt an den Wald angrenze und darüber eine Stromleitung stehe, so die Bauverwaltung weiter. Geplant sei eine Bauzeit von ein- bis zwei Monaten, damit der Naturfitnesspark im Herbst fertig sei.

Der neue Fitnesspark kostet rund 100’000 Franken, wobei der FC Küttigen einen Teil finanziert. Dieser hat 2021 ein Crowdfunding durchgeführt. Dabei wurden 25’000 Franken für dieses Projekt gesammelt. Der restliche Betrag wird durch die Gemeinde Küttigen übernommen, wie die Bauverwaltung mitteilt.

Der FC Küttigen finanziert einen Viertel des neuen Projekts – dank einer Crowdfunding-Aktion. Alexander Wagner

Nachdem das Clublokal und der Kunstrasen auf dem Hauptspielfeld fertiggestellt wurden, folgt nun das dritte Projekt auf dem Ritzer.