So sieht die neue Mehrzweckhalle Küttigen aus

Küttigen Knifflige Aufgabe für die Architekturbüros: Das Siegerprojekt für die neue Mehrzweckhalle steht fest Aus dreizehn Projekten hat eine Jury ausgewählt, wie die neue kombinierte Halle für Sport und Musik aussehen soll. Sie wird vor das Gemeindehaus gebaut. Nadja Rohner 11.02.2022, 05.00 Uhr

So sieht das Siegerprojekt FLEX aus. Zvg / Metron AG

Ein recht kleines Grundstück, umgeben von zwei Strassen und einem öffentlichen Gebäude. Ein abschüssiges Terrain. Und ein optisch wichtiges Stück Dorf, das ein neues Gesicht kriegen soll. Nein, die Ausgangslage für die Architekturbüros, die zum Projektwettbewerb für ein neues Mehrzweckgebäude Auf Stock in Küttigen eingeladen worden waren, war nicht einfach. Fünf der 13 eingereichten Projekte erfüllten die Hauptkriterien und wurden in einer zweiten Runde einer vertieften Beurteilung unterzogen. Obwohl keines der Projekte mängelfrei war, erfüllten fünf die Hauptkriterien. Das Siegerprojekt mit dem Namen FLEX (Metron Architektur AG, Brugg), das am Donnerstagabend vorgestellt wurde, überzeugte die Jury letztlich in fast allen Punkten.

Regula Kuhn, ressortverantwortliche Gemeinderätin und Mitglied der Jury, sagt dazu: «Insgesamt beeindruckte uns die Vielfalt der Projekte sehr. Wichtig war uns eine gute Verbindung zur Schulanlage sowie eine hohe Flexibilität in der Nutzung, Wirtschaftlichkeit und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. Das Siegerprojekt überzeugt in all diesen Bereichen und präsentiert insbesondere für die Musikschule wie auch für die Sporthalle eine gute Lösung.»

Rund 14 Millionen Franken

Im Juni 2021 hatte die Gemeinde bekanntgegeben, auf der Wiese vor dem Gemeindehaus, wo sich heute noch eine ältere Wohnliegenschaft befindet, eine neue Doppelturnhalle bauen zu wollen. Dies kombiniert mit Räumen für die Musikschule. Es wird mit Investitionskosten von rund 14 Millionen Franken gerechnet. Mit dem Neubau sollen die beiden alten Turnhallen und die Musikschule auf dem gegenüberliegenden Schulareal, beide vor rund 60 Jahren gebaut, ersetzt werden. Anstelle der alten Gebäude wird neuer Schulraum geplant.

Auf der Wiese vor dem Gemeindehaus Küttigen soll der Neubau zu stehen kommen. Maria Brehmer / Aargauer Zeitung

Der Projektperimeter für den Neubau umfasst 4623 Quadratmeter; alles im Besitz der Gemeinde und in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Das Raumprogramm, an das sich die Architekturbüros zu halten hatten, umfasste einen grossen Musiksaal mit Mehrzweckfunktion, einen kleineren Kammermusiksaal für den Schulmusikunterricht, acht Musikunterrichtszimmer und ein Band-Unterrichtsraum, ausserdem diverse Technikräume. Ausgewiesen werden musste Platz für 60 Velos und mindestens vier bis sechs Kurzzeitparkplätze.

Einfaches Rechteck

Die Planer mussten also zwei sehr unterschiedliche Wirkungsbereiche – den Sport und die Musik – zusammenbringen und innerhalb eines Gebäudes möglichst intelligent, nutzungsflexibel und reibungsfrei anordnen. «Die Aufgabenstellung hat zu einer überraschenden Vielfalt innovativer Lösungsansätze geführt», heisst es im Schlussbericht zum Wettbewerb. Die Projektbeiträge gingen inhaltlich «weit auseinander». Und: «In der räumlich wenig funktionalen und konstruktiv mangelnd konsequent durchdachten Umsetzung der Konzepte sind denn auch die Schwächen der meisten Projekte zu verorten. Die Eingliederung in das nicht einfache Terrain und Positionierung auf dem relativ kleinen Grundstück kam erschwerend hinzu.» Nur wenigen Projekten sei es gelungen, auch eine ortsbildlich überzeugende Situation zu schaffen – was wichtig ist, liegt der Bau doch künftig gut sichtbar direkt an einer gut befahrenen Strasse und an der Ecke eines Plateaus.

So wird das Areal mit dem Neubau aussehen. zvg Metron / Bearbeitung: nro

Das Siegerprojekt FLEX hat drei Geschosse und ist als «einfaches Rechteck» geplant. Es soll ein extensiv begrüntes Sheddach mit Fotovoltaik erhalten, für die Fassade sind Holzrahmen für die Fenster sowie Eternitplatten vorgesehen. Der Haupteingang ist auf die Schule Stock ausgerichtet. Vom Vorplatz geht es zum gedeckten Vorbereich und hinein in «ein helles Foyer mit Zuschauergalerie», wo sich wie in allen Innenräumen ebenfalls viel Holz findet. Die zweiteilbare Sporthalle ist tiefergelegt, erhält aber dennoch viel Tageslicht. Sie hat auf der ganzen Länge eine Tribüne.

Der Musikbereich liegt im Obergeschoss. «Wie eine Laterne öffnet sich das Musikgeschoss allseitig mit Fensterbändern», heisst es im Bericht. Und weiter: «Werden der Konzert- und der Kammermusiksaal zusammengeschlossen, ergibt sich ein spektakulärer Saal für 200 Personen. Das Foyer bietet einen herrlichen Blick auf Schule, Dorf und Landschaft.»

Baubeginn frühestens 2024/25

Weiter geht es nun wie folgt: An der Gemeindeversammlung im Sommer wird der Gemeinderat einen konkreten Projektierungskredit beantragen. Damit wird ein Bauprojekt ausgearbeitet. Überarbeitungsbedarf sieht die Jury unter anderem beim Zwischenraum zur Gemeindeverwaltung, bei der Lage der Garderoben – sie sind aktuell im ersten Obergeschoss geplant –, bei der Fassade. Ausserdem muss die Heizzentrale (Pellets) für das Schulareal Stock noch in das Neubauprojekt integriert werden.

Geplant ist, dass im Sommer 2024 ein Baukredit beantragt wird. Dann braucht es noch ein Baugesuch. Aus heutiger Optik ist der frühest mögliche Baubeginn der Jahreswechsel 2024/25.

Der Jury gehörten externe und interne Fachpersonen aus Schule, Politik und Architektur an, darunter Musikschulleiter, Schulleiterin und Hauswart. Ausserdem die Gemeinderäte Regula Kuhn und Markus Knüsel und der neue Gemeinderat Andreas Wehrli, noch in seiner Funktion als Schulpfleger.