Brand in Turnhalle Küttigen

Küttigen Grosseinsatz der Feuerwehr beim Schulhaus am Montagmorgen - wurde gezeuselt? Anwohner der Schulanlage Stock in Küttigen wurden am Montagmorgen von Sirenen aufgeschreckt. Auch eine Ambulanz war vor Ort. Nadja Rohner 07.03.2022, 10.55 Uhr

Um 9.30 Uhr drang Rauch aus der Turnhalle bei der Schulanlage Stock. Leserreporter / Aargauer Zeitung

Mehrere Feuerwehrautos, Krankenwagen und Polizeiautos seien am Montagmorgen Richtung Schulanlage Stock im Küttiger Ortsteil Rombach gefahren, meldet eine Anwohnerin. Es brenne in der Turnhalle.

Neben Feuerwehr und Polizei war auch eine Ambulanz vor Ort. Verletzt wurde jedoch niemand. Leserreporter / Aargauer Zeitung

Kantonspolizei-Sprecher Bernhard Graser erklärt auf Anfrage: «Um 9.30 Uhr drang plötzlich Rauch aus der Turnhalle am Gislifluhweg in Rombach. Die Feuerwehr fand in der Folge einen Brandherd in der Garderobe sowie einen brennenden Abfalleimer. Beides war rasch gelöscht.» Verletzt wurde gemäss Polizei niemand. Die Tatbestandsaufnahme sei noch im Gange, so Graser: «Als Ursache steht eine Zeuselei im Vordergrund.»