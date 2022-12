Küttigen: Gemeinderat ruft zu Verzicht auf Knall-Feuerwerk auf

Küttigen Gemeinderat ruft zu Verzicht auf Knallfeuerwerk auf und appelliert an die Vernunft Der Küttiger Gemeinderat bittet um gegenseitige Rücksichtnahme an Silvester und Neujahr. Er ist nicht der einzige. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 30.12.2022, 12.03 Uhr

Während am diesjährigen 1. August fast überall in der Schweiz ein Feuerwerksverbot wegen Trockenheit herrschte, dürften die Knallkörper diesen Silvester wieder gezündet werden. Steffen Schmidt

Zwei Tage vor Silvester wendet sich der Küttiger Gemeinderat mit einer eindringlichen Botschaft an seine Einwohner: «Der Gemeinderat ruft die Bevölkerung zur Rücksichtnahme und zum massvollen Umgang mit Feuerwerk auf. Oftmals werden zahllose Knallkörper und Raketen Tage vor und nach Silvester entzündet. Wir appellieren an die Vernunft, Feuerwerk nur am eigentlichen Festtag abzubrennen und dabei auf die Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie auch auf die Tiere gebührend Rücksicht zu nehmen.» Und weiter betont das Gremium, dem unter anderem ein Polizist und ein Landwirt angehören: «Laute Knalleffekte von Feuerwerk versetzen viele Menschen und Tiere in Angst und Panik. Bitte brennen Sie Mensch und Tier zuliebe nur buntes Feuerwerk ohne Knalleffekte ab.» Damit sind beispielsweise Vulkane oder Wunderkerzen gemeint.

Auch einzelne andere Gemeinden haben dazu aufgerufen, beim Abbrennen von Feuerwerk grösstmögliche Rücksicht walten zu lassen und es auf die zwei genannten Tage zu beschränken. Die Regionalpolizei Zurzibiet teilte am Freitag auf Facebook mit, es gebe Meldungen von Personen, die «bereits jetzt Feuerwerkskörper zünden» - das sei verboten und werde mit 200 Franken Busse geahndet.

. Rheinfelden hat derweil das öffentliche Silvesterfeuerwerk abgeblasen. «Die beiden Rheinfelden haben entschieden, aufgrund der aktuellen Situation rund um die Ukraine-Krise, der damit verbundenen Energiemangellage sowie aus Umweltgründen auf ein Feuerwerk und auch auf eine Lasershow zu verzichten», sagte der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin gegenüber der «Neuen Fricktaler Zeitung». Es erscheine nicht angemessen, das neue Jahr mit Krachern und Raketen zu begrüssen.

Es gab schon politische Vorstösse

In Aarau regte nach den Silvestertagen vor einem Jahr der Einwohner- und Grossrat Urs Winzenried (SVP) beim Stadtrat an, ein generelles Verbot für private Feuerwerke zu erlassen. Er schrieb in seiner Anfrage: «Das private Abbrennen von Feuerwerk, insbesondere die Verwendung von Knallkörpern und Böllern, wird für viele Mitmenschen dann zum Ärgernis und zur eigentlichen Plage, wenn beispielsweise zum Jahresende jeweils bereits am 30. Dezember gefeuert wird und die «Knallerei» bis zum 3. Januar weitergeht, in der Silvesternacht selber sogar pausenlos bis in die frühen Morgenstunden.» Und: «Das Verpackungsmaterial inklusive ganze Batterien von abgeschossenen Böllern und Raketen wird oftmals einfach auf den Spazierwegen und im Gras liegen gelassen (entsorgt), aber auch Scherben von zerbrochenen Flaschen und halbwegs verzehrte Esswaren zeugen tagelang vom nächtlichen Treiben.»

Der Stadtrat schrieb zurück, er sei sich zwar «der Problematik bewusst», die «unterschiedlichen Ansichten» seien ihm bekannt und er habe «durchaus Verständnis für diejenigen Menschen, die sich gestört fühlen». Jedoch stufe er die Thematik «als nicht gravierend ein» und erkenne die «Auswüchse im geschilderten Mass» nicht.

Die Akzeptanz für private Feuerwerke scheint dennoch mehr und mehr abzunehmen. Die eidgenössische Volksinitiative «für eine Einschränkung von Feuerwerk» hat bislang laut ihrer Website 41’000 Unterzeichnende.

