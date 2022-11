Küttigen Fotoausstellung im alten Spittel: Verbindende Vielfalt mit Sujets von Kühen bis Brücken Der Kulturkreis Küttigen-Rombach zeigt, was 14 Menschen aus der Region mit Kameras zum Thema «Verbindendes» eingefallen ist. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Peter Weingartner 06.11.2022, 19.45 Uhr

Peter Weingartner

Der Spittel in Küttigen, einst Armenhaus, zeigt bis zum 20. November den Reichtum der Werke lokaler Fotografinnen und Fotografen. Nicht Profis, aber ambitionierte Menschen mit dem Auge für Sujets. Denn: Abdrücken kann jeder, ein Bild im Sucher durch den Ausschnitt gestalten, das Beherrschen der Technik vorausgesetzt, ist mehr als Knipsen.

Christian Kuhn, Bauingenieur, verdankt sein Hobby seinem Vater. «Ich hatte schon im Primarschullager eine Kamera», sagt er. Er zeigt im Spittel zwei Schwarz-Weiss-Bilder: Brückenschläge nennt er sie. Er arbeitet gerne mit Licht und Schatten, mag aber auch Details wie solche von Pflanzen. Was er sagt, gilt wohl für alle vierzehn Fotografierenden:

«Wenn ich eine Kamera in der Hand halte, schaue ich anders.»

Das Thema «Verbindendes», so Katrin Zogg vom Vorstand des Kulturkreises Küttigen-Rombach, sei in der trennenden Coronaphase gekommen und erhielt durch den Krieg in der Ukraine erst recht Sinn.

Mit Lisa Napreenko macht eine junge ukrainische Studentin mit. Schnappschüsse aus einem Wintercamp für blinde ukrainische Kinder, vor drei Jahren gemacht, zeigen Menschen, die ihr Gesicht verdecken. Dass eine ukrainische Gartenimpression mit Glashaus an der Vernissage bereits mit einem roten Punkt versehen wird, freut sie sichtlich. Der Preis ist aber auch heiss: 45 Franken.

Die Vielfalt, und darauf weist der für Kultur zuständige Gemeindeammann Tobias Leuthard in seiner Grussadresse hin, macht die Ausstellung interessant. Das beginnt bei den Formaten und geht in den Sujets weiter.

Architektur hat viele Fotografierende inspiriert. Peter Weingartner

Das Thema «Verbindendes» lässt einen grossen Interpretationsspielraum zu, und trotz unterschiedlichsten Arbeiten sind an den Wänden der Etagen und Treppen keine Brüche zu spüren, im Gegenteil: Man darf staunen. Zum Beispiel über die breitformatigen Brücken- und Flussbilder von Thomas Jehle, der sich mit einem Augenzwinkern einen «dilettantischen Fotografen» tituliert, wohlwissend, dass ein Dilettant jemand ist, der etwas aus Interesse, mit Vergnügen und Leidenschaft betreibt.

Marion Elena Steffens Bilder verbinden Natur und Menschen. Peter Weingartner

Oder die Drohnenbilder des Küttiger Hauswarts in kommunalen Diensten, Christof Kleger. «Luftwege» nennt er seine Luftaufnahmen, die Strukturen freilegen, die erst von oben so richtig zur Geltung kommen: Schlängelstrasse-Wald-Komposition; verschiedenfarbige Pflanzenfelder, von Wegen zerschnitten. «Ich fotografiere seit 12 Jahren, vor allem Natur und Landschaften», sagt der junge Mann, mit 33 Jahren einer der jüngeren Ausstellenden.

Die Zyanotypien von Katrin Strebel. Peter Weingartner

Auch Experimentelles hat Platz. Katrin Strebel hat sich der Zyanotypie verschrieben. Eine frühe Form der Fotografie, sagt sie, bei der die Sonne belichtet und wo dem Zufall eine mittlere Rolle zukommt. Die Bilder erscheinen blau, Zyan eben, und haben ihren Reiz. Ein Haus in Carnac, Bretagne, das sie immer wieder besucht, verkauft sie nicht; über die Plastiksackkompositionen müsste man mit ihr verhandeln.

Eine Haus in Carnac, das Katrin Strebel immer wieder besucht. Peter Weingartner

«Die hab ich im Prättigau angetroffen», sagt Christine von Allmen-Treier. Sie meint die beiden keck dreinblickenden Kühe. Ihre Bilder zeigen offensichtlich Verbindendes. Nicht nur das Hornkuhpaar, auch die junge Familie mit dem fürsorglichen Vater und der optimistisch in die Zukunft blickenden Mutter.

Christina von Allem-Treier erklärt das Verbindende hinter ihren Fotos. Peter Weingartner

Verbindendes sieht sie auch in der Natur. Und schliesslich verbinden alte Gegenstände in den Vitrinen, vom Leidhelgen bis zur Kamera im Holzkasten, die Spittelräume einschlägig.

Verbindendes zwischen Menschn, Tueren und Natur in den Bildern von Christina von Allmen-Treier. Peter Weingartner

Die Fotoausstellung im Spittel in Küttigen ist bis zum 20. November, samstags 14 bis 17 Uhr und sonntags 11 bis 17 Uhr offen.