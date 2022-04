Andrea Hochuli ist neue Aargauer Landfrauen Präsidentin

Küttigen «Der Stadt-Land-Graben muss weg»: Die neue Präsidentin der Aargauer Landfrauen fordert neues Selbstbewusstsein Am 6. April wurde Andrea Hochuli als Landfrauenpräsidentin des Kantons Aargau gewählt. Sie zeigt, wer die Landfrauen sind und dass sie mehr als nur Bäuerinnen sind. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Andrea Hochuli, die neue Präsidentin des Aargauer Landfrauenverbands. Soraya Sägesser

Andrea Hochuli (42) sitzt an ihrem Küchentisch im Haus in Küttigen. Ihre schwarzen Haare sind zu einem Dutt geknotet. Die «Festplatte», wie ihre beiden Kinder den Dutt nennen, ist ihr Markenzeichen. Und das kommt nicht von ungefähr. Externer Speicherplatz scheint schier nötig bei alldem, was Andrea Hochuli leistet: Gemeinsam mit ihrem Mann Samuel und den Schwiegereltern bewirtschaftet sie den Hof «Langacherhof» mit 57 Hektaren Land und rund 90 Kühen, vier Katzen, Hühnern, einem Pony und einem Pferd, betreibt ein Bed&Breakfast – und wurde nun am 6. April an der Delegiertenversammlung in Densbüren zur Präsidentin des Aargauer Landfrauenverbands gewählt.

Vor ein paar Jahren habe sie bei solchen Versammlungen noch gedacht: «Zum Glück stehe ich nicht dort vorne.» Sie lacht und zuckt mit den Schultern. Jetzt steht sie vorne. Ihre Vorgängerin Lotti Baumann hat ihr nach sechs Jahren das Zepter übergeben. Dass Hochuli nun Präsidentin des Vereins ist, ist eher dem Zufall geschuldet denn einem erklärten Ziel. «Ein Vorstandsmitglied hat mich in der Zeitung gesehen und als Präsidentin vorgeschlagen», sagt sie. Bis anhin sei sie gar kein Vereinsmensch gewesen, doch das ändere sich wohl künftig.

Eine Familie mit Traditionen

Traditionen seien ihr wichtig, sagt Hochuli. «Traditionen dürfen leben und sich ändern.» Das zeigt sich auch innerhalb ihrer Familie: So ist ihr Sohn im Schwingklub und möchte Alphorn spielen erlernen, die Schwiegermutter Helen ist im Trachtenverein. Auch Andrea Hochuli trägt Tracht, wenn auch nur zu speziellen Anlässen. «An gewissen Tagen ist eine Tracht Pflicht.» Zu ihrer Wahl erschien sie ebenfalls in einer.

Andrea Hochuli. Soraya Sägesser

Andrea Hochuli ist gelernte Servicefachfrau und Kauffrau. Anschliessend machte sie das Diplom zur Bäuerin. «Die Basics für das Führen eines Verbands sind da», sagt sie. Vor der Wahl sei die Kennenlernphase zwischen ihr und dem Verein auf dem Programm gestanden, sagt sie weiter. «Bei der ersten Sitzung hat es sich angefühlt, als wäre ich schon immer dabei gewesen.» Ein paar Einblicke und Sitzungen später ist sie nun gewählt. Eine Schlüsselübergabe sei nicht nötig gewesen, denn ihr seien die Türen bereits vor der Wahl von den Landfrauen offen gestanden, sagt sie.

Den Städtern zeigen, was Landwirtschaft leistet

Als Präsidentin muss sie künftig die Versammlungen und Sitzungen der Aargauer Landfrauen leiten. Als Dachverband ist dieser für rund 200 Ortsvereine in zwölf Sektionen zuständig. Der Verband zählt über 6500 Mitglieder, verliert aber pro Jahr mehr wie 200. Nicht desto trotz gehören die Aargauer Landfrauen zu einem der grössten Landfrauenverbände der Schweiz. Hochuli ist als Präsidentin nicht nur Schnittstelle zwischen den Ortsvereinen und dem nationalen Verband, ihr Amt ist auch verbunden mit vielen Sitzungen, sie soll den Landfrauenverband so gestalten, dass er neue Mitglieder anzieht. Das ist nicht einfach: «Heutzutage möchte niemand mehr unbezahlte Zeit investieren.»

Ihre wichtigste Arbeit werde jedoch sein, den Städtern aufzuzeigen, was die Landwirtschaft sowie die Landfrauen leisten. «Der Stadt-Land-Graben muss weg», sagt sie mit Nachdruck. Und: Sie will zeigen, dass eine Landfrau heute nicht mehr das ist, was man sich landläufig so unter dem Begriff vorstellt. Denn eine Landfrau ist nicht gleich eine Bäuerin. «Wir sind so viel mehr als einfach nur Landfrauen. Wir sind Naturliebhaberinnen, Umweltschützerinnen, Bäuerinnen und Geschäftsfrauen.» Frauen auch, die eine Meinung haben – und künftig diese noch vehementer vertreten wollen. «Die Aargauer Landfrauen müssen lauter, zu einer gewichtigen Stimme werden.»

