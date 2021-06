Küttigen Das neue Gebäude auf dem Ritzer ist Garderobe und Pizzeria in einem Der Fussballclub Küttigen hat ein neues Garderobengebäude. Im Untergeschoss befinden sich Schutzräume und im Restaurant serviert das neue Pächterpaar seine spezielle «Pizza Napoletano». Sibylle Haltiner 14.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von links: Gemeinderat Markus Knüsel, Ammann Tobias Leuthard, Architekt Claudio Richiusa, Bauleiter Matthias Kreis und FC-Präsident Robert Rütimann. Sibylle Haltiner

«Vor zehn Jahren traf beim Gemeinderat ein Schreiben ein, in welchem der FC Küttigen auf die problematischen Verhältnisse beim Garderobengebäude im Ritzer hinwies», berichtete Gemeindeammann Tobias Leuthard am Samstag, als er den Schlüssel für den neuen Bau an den Fussballclub übergeben konnte. Die Umsetzung brauchte ihre Zeit und musste in die Gesamtstrategie für das Gebiet ­Ritzer eingebaut werden. «Jetzt haben wir Halbzeit», erklärte Leuthard.