Küttigen Auf die Wiese neben dem Gemeindehaus soll eine Doppelturnhalle gebaut werden Der Gemeinderat startet einen Projektwettbewerb für einen Neubau. Dieser soll Investitionen im zweistelligen Millionenbetrag mit sich bringen. Profitieren würden neben der Schule auch die Vereine. Nadja Rohner 24.06.2021, 08.19 Uhr

Auf der Wiese vor dem Gemeindehaus Küttigen soll eine Doppelturnhalle gebaut werden. Maria Brehmer

Im Süden des Küttiger Gemeindehauses liegt aktuell eine grüne Wiese mit Bäumen, einem älteren Häuschen und gelegentlich mit weidenden Kühen. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Denn der Gemeinderat sieht vor, hier eine neue Doppelturnhalle und verschiedene Räume für die Musikschule zu bauen. Er lanciert einen Projektwettbewerb, der kommende Woche startet und zirka Anfang 2022 zu einem Siegerprojekt führen soll. Die Gemeinde geht von einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich aus.

Der Gemeinderat beziehungsweise eine Projektgruppe beschäftige sich seit mehreren Jahren intensiv mit der Schulraumplanung bei der Schulanlage «auf Stock». Dies einerseits, weil viel bestehende Bausubstanz erneuert werden muss: Die bestehenden zwei Einfachturnhallen sowie der Musiksaal «auf Stock» (alles Baujahr 1963) sind stark sanierungsbedürftig. Und anderseits, weil die Bevölkerung gerade im Ortsteil Rombach stark wächst.

Flächen innerhalb des Schulareals reichen nicht aus

Im Sommer 2020 fiel der Grundsatzentscheid, dass für die beiden Turnhallen «auf Stock» sowie die Musikschule ein Ersatzneubau geplant werden muss – und dass für die drei dezentralen Kindergartenabteilungen Rain und Stockfeld mittelfristig auf dem Schulareal Stock eine «eigenständige bauliche Lösung anzustreben ist», so der Gemeinderat. Aus einer Machbarkeitsstudie ging hervor, «dass die überbaubaren Flächen innerhalb der Schulanlage Stock – auch bei einem teilweisen Rückbau des Bestandes – zu knapp für die geplanten Neubauten und zukünftigen Nutzungen sind», heiss es in den Unterlagen für den Projektwettbewerb. Die neue Turnhalle soll nun auf der anderen Seite der Neuen Stockstrasse, neben dem Gemeindehaus, gebaut werden. So will man die Nutzungen entflechten, mehr Freiraum auf dem eigentlichen Schulareal schaffen und die Etappierung der Bauprojekte vereinfachen.

Die insgesamt vier Parzellen neben dem Gemeindehaus gehören allesamt der Gemeinde und liegen in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Sie umfassen eine Fläche von gut 4600 Quadratmetern. Vorgesehen sind hier eine Doppelturnhalle, ein mindestens 200 Quadratmeter grosser Musiksaal mit Mehrzweckfunktion und neue Unterrichtsräume für die Musikschule Küttigen-Biberstein sowie für den Schulmusikunterricht. Im Untergeschoss sollen Schutzräume mit 300 Plätzen entstehen. Die neue Anlage soll, wenn möglich, an die bestehende Wärmepumpe des Gemeindehauses angebunden und insgesamt «biodiversitätsfreundlich ausgestaltet» werden (beispielsweise durch Nutzung vorzugsweise einheimischen Holzes, Flachdach- und Umgebungsgestaltung). Was die Parkierung angeht, so sollen vornehmlich die bereits bestehenden Parkplätze in der näheren Umgebung genutzt werden (Schulanlage Stock, Gemeindehaus).

Anlage soll Bedarf langfristig decken

«Eine Doppelturnhalle bietet den idealen Rahmen für den ganzjährigen Vereinssport in verschiedenen Sportarten und Möglichkeit für die wettkampfmässige Austragung sportlicher Veranstaltung», heisst es in den Wettbewerbsunterlagen. «Nicht zuletzt dient eine Doppelturnhalle auch als Raum für grössere Veranstaltungen der Schule Küttigen oder der Gemeinde.» Die Anlage soll den Bedarf sowohl für den Schulsport als auch für die Musikschule langfristig decken.

Bis Ende Jahr sollen zudem weitere Fragen zur Schulanlage «auf Stock» geklärt werden. Unter anderem, wo der Kindergartenneubau hinkommt, welchen Einfluss das Bevölkerungswachstum auf den Primarschulbedarf hat und ob allenfalls zusätzliche Bedürfnisse durch die Tagesstrukturen oder eine Tagesschule bestehen.