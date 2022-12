Küttigen Auch Küttigen hat jetzt eine Dorfchronik – und die Erstausgabe ist ein Volltreffer Ab sofort ist «Küttigen erzählt» erhältlich. Das Redaktionsteam hat sich nicht nur bei den Texten, sondern auch der Gestaltung viel Mühe gemacht. Es hat sich gelohnt. Nadja Rohner 20.12.2022, 17.26 Uhr

Die neue Küttiger Dorfchronik überzeugt nicht nur durch eine gelungene Mischung an Historie und Gegenwart, sondern auch durch ihre Gestaltung. Nadja Rohner

Nichts berührt so sehr wie Dinge, die direkt vor der Haustür passieren. Selbst wenn sie Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte zurückliegen. Nicht umsonst erfreuen sich die Neujahrsblätter, die jedes Jahr in Lenzburg und Aarau erscheinen, grosser Beliebtheit; nicht umsonst liess Leimbach kürzlich eine Dorfchronik erstellen und nicht umsonst setzt Meisterschwanden sogar auf eine digitalisierte Version davon.

Auch Küttigen hat nun den Wert gepflegter Erinnerungen entdeckt: Die allererste Ausgabe von «Küttigen erzählt», initiiert von Ammann Tobias Leuthard, wurde soeben publiziert. Und das Redaktionsteam weiss, wie man die Leserschaft gleich packt: Bereits der allererste Beitrag im Buch – Titel: «Von der schlichten Dorfbeiz zur Go-go-Bar» – gewährt Einblick in die Geschichte des legendären «Jura» an der Hauptstrasse.

Der «Club Jura» an der Hauptstrasse soll einer neuen Überbauung weichen. Noch ist die Baubewilligung nicht rechtskräftig. Nadja Rohner

Es gibt Beiträge zu Jurapark sowie Jugendarbeit, zu bekannten und weniger bekannten Einwohnenden, zu besonderen Orten im Dorf, alles modern gelayoutet und mit gelungenen Fotobeiträgen ergänzt. Nicht fehlen darf natürlich die Jahreschronik – sie notiert die kleinen und grossen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit. Noch ist das nicht besonders spannend, es ist ja alles noch frisch im Gedächtnis, aber die Chronik wird sich dereinst, wenn die Erinnerung verblasst, als wahrer Schatz entpuppen.

Das Buch enthält Porträts von Bewohnerinnen und Bewohnern wie der Winzerfamilie Wehrli. AZ

«Küttigen erzählt» profitiert nicht nur von der sprachlichen, sondern auch inhaltlichen Kompetenz seiner Autorinnen und Autoren. Etwa, wenn Anna Leibbrandt – in Rombach aufgewachsen, bei der Stadt Aarau zuständig für deren Kunstsammlung – vom «Widerhall des Künstlers Felix Hoffmann in Küttigen» erzählt. Bekannt sind seine Werke «Echo» im Singsaal auf Stock oder «Hochzeit zu Sana» in der Kirche Kirchberg. «Weitgehend unbekannt» sei jedoch, so Anna Leibbrandt, dass sich im Bild «Totentanz» auf dem Aarauer Oberturm eine Figur befindet, für die sich Hoffmann von den «Chüttigerwiiber» habe inspirieren lassen.

Oberturm Aarau: Künstler Felix Hoffmann habe sich für die Frauenfigur mit dem Korb auf dem Kopf (rechts) von den «Chüttigerwiiber» inspirieren lassen, schreibt Anna Leibbrandt. Chris Iseli

Sehr lesenswert ist auch ein Dreiergespräch zwischen dem amtierenden Ammann Tobias Leuthard mit seinen zwei Vorgängern Franz Hunziker (im Amt von 1986 bis 1993) und Hans Peter Frey (von 1994 bis 2005), obschon damit schmerzlich in Erinnerung tritt, dass Dieter Hauser (2006 bis 2017) bereits verstorben ist. Die drei sprechen über den Wandel vom Bauerndorf hin zur modernen Agglomerationsgemeinde – mit allen Vor- und Nachteilen.

Das Buch enthält auch Comics als moderne Gestaltungselemente. AZ

Zu den Autorinnen und Autoren gehören unter anderem ehemalige Rombächlerinnen und Küttiger wie Urs Bircher (aufgewachsen «am Fuss des Galgehübels»). Neuzuzügerinnen wie Martina Weil oder Brigitte Poffa. Alteingesessene wie Rolf Häfeli oder Verena Naegele. Amtsträger wie Ammann Tobias Leuthard. Sogar die geflüchtete ukrainische Fotografin Alyona Dubovik hat mitgewirkt. Ihnen und weiteren Mitwirkenden ist es gelungen, ein Buch zu erschaffen, das noch lange Freude machen wird – und Lust macht auf mehr. Das Buch soll künftig alle zwei bis drei Jahre erscheinen. Die aktuelle Ausgabe kostet 20 Franken und kann bei der Gemeinde, in der Buchhandlung Orell Füssli Wirz oder der Kronenbuchhandlung in Aarau gekauft werden.