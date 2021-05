Küttigen 29-Jähriger prallt gegen einen Baum und muss seinen Ausweis abgeben Ein Autolenker ist am Donnerstag in Küttigen von der Strasse abgekommen und einen Hang hinunter gerutscht. Verletzt wurde niemand. 21.05.2021, 12.05 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen – kurz vor 09.30 Uhr – in Küttigen. Ein 29-jähriger Autolenker fuhr von Küttigen in Richtung Wittnau. Dabei geriet er in einer Linkskurve von der Strasse ab, wobei er einen Randleitpfosten touchierte. Folglich rutschte er die Strassenböschung hinunter, wo er in einen Baum prallte.