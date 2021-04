Kriminalität Kapo und Staatsanwaltschaft stellen Kokain im Wert einer halben Million Franken sicher Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau und die Kantonspolizei Aargau haben in einer gemeinsamen Aktion einen der grössten Drogenfunde der vergangenen Jahre im Kanton Aargau erzielt. 12.04.2021, 12.02 Uhr

Das gefundene Kokain. zvg

(cri) Am Montagmorgen meldet die Aargauer Staatsanwaltschaft einen Coup: Mehrere Montae habe sie wegen wegen des Verdachts des qualifizierten Betäubungsmittelhandels ermittelt. In der vergangenen Woche hätten deshalb mehrere Hausdurchsuchungen in Buchs, Dintikon und Hunzenschwil stattgefunden. Dabei kamen auch zwei Betäubungsmittel-Spürhunde zum Einsatz.