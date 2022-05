Aarauer und Buchser müssen Erlinsbacher Schüler subventionieren

Kreisschule Aarau/Buchs Aarauer und Buchserinnen müssen Schüler aus Erlinsbach SO subventionieren: «Das können wir eigentlich nicht vertreten» Wegen eines interkantonalen Abkommens erhält die Kreisschule Aarau-Buchs für Schüler aus Erlinsbach SO seit Jahren nicht genug Geld. Nun verlangen der Gemeinderat Buchs und der Stadtrat Aarau im Kreisschulrat eine neue Lösung, damit ihre Steuerzahlenden keine auswärtigen Jugendlichen mehr mitfinanzieren müssen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.28 Uhr

Schulhaus Zelgli (Bezirksschule) Aarau Nadja Rohner

«Es kann nicht sein, dass unsere Steuerzahlenden Jahr für Jahr die Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Erlinsbach SO subventionieren.» Das sagte die Aarauer Stadt- und Kreisschulrätin Franziska Graf am Donnertsagabend während der Kreisschulratssitzung. Es war nicht das erste Mal, dass sie auf die Problematik hinwies, aber sie möchte es nicht erneut tun müssen, liess Graf durchblicken.

Franziska Graf, Stadträtin Aarau und Kreisschulrätin. Sandra Ardizzone / AAR

Es geht um die Schulgelder. Diese verlangt die Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) von den Nichtverbandsgemeinden dafür, dass die Kinder die Schule besuchen dürfen. Der Kreisschulrat hat am Donnerstag die Tarife für das kommende Schuljahr festgelegt. Zwei Beispiele: die Gemeinde Küttigen zahlt 7240 Franken pro Jahr, damit eine Schülerin nach Aarau in die Bezirksschule gehen darf. Die Stadt Lenzburg bezahlt jährlich 7899 Franken, damit ein Jugendlicher an der Sportschule der KSAB unterrichtet wird.

Soweit, so klar und fair für alle Beteiligen. Aber: An der KSAB werden seit Jahrzehnten auch Bezschülerinnen (aktuell rund 50) aus dem solothurnischen Erlinsbach unterrichtet. Für diese zahlt der Kanton nicht den Tarif, den die KSAB für alle anderen Aargauer Gemeinden festlegt. Sondern einen, der mittels eines Abkommens von den Kantonen festgelegt wurde.

Dieses «Regionale Schulabkommen über die gegenseitige Aufnahme von Auszubildenden und Ausrichtung von Beiträgen» wurde zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Luzern, Solothurn, Wallis und Zürich getroffen. Es regelt den interkantonalen Zugang zu Schulen – nicht nur in Grenzgemeinden, sondern beispielsweise auch, wenn eine Aargauerin einen Beruf erlernen will, dessen schulischer Teil nur im Kanton Bern angeboten wird. Geregelt werden aber eben auch die Tarife für diese Beschulung. Und diese sind verbindlich.

Die Differenz beträgt einige Zehntausend Franken pro Schuljahr

Das alles wäre kein Problem, lägen diese Schulgeldtarife für Schülerinnen aus Erlinsbach SO nicht deutlich unter jener, die die KSAB für Aargauer Schüler verlangt. Mit anderen Worten: Für die Kreischule entsteht ein Defizit; die Steuerzahlenden von Aarau und Buchs müssen die Bezschüler aus Erlinsbach SO – und übrigens auch die einzelnen ausserkantonalen Sportschüler – systematisch quersubventionieren. Wie der Buchser Vizegemeindepräsident und Kreisschulrat Anton Kleiber am Donnerstag vorrechnete, mache dies im laufenden Schuljahr ungefähr 45'000 Franken aus. «Das können wir eigentlich nicht vertreten», sagte er.

Anton Kleiber, Vizepräsident Buchs und Kreisschulrat. Fabio Baranzini

Und Franziska Graf ergänzte, sie habe Bildungs-Regierungsrat Alex Hürzeler auch schon auf das Problem angesprochen. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass es Gemeinden gibt, die nicht nur einzelne ausserkantonale Schüler aufnehmen, sondern gleich alle Bezschüler eines Dorfes. Kreisschulrat Philippe Kühni (GLP) fragte, ob die KSAB verpflichtet sei, die Solothurner Schüler aufzunehmen.

Kleiber fand indes, es müsse möglich sein, das nicht auf dem Rücken der Schüler auszutragen, sondern eine Lösung zu finden, die für alle stimme. «Wenn Erlinsbach sagt, wir hätten ein Abkommen und damit sei fertig, haben wir natürlich kleine Spiesse.» Der Schulvorstand (vorher Schulpflege) hat sich des Problems bereits angenommen und Gespräche mit Erlinsbach SO aufgenommen. Auch, weil sowieso bislang kein Schulvertrag besteht und dies nachgeholt werden soll.

Madeleine Neumann, Gemeindepräsidentin von Erlinsbach SO Patrick Luethy

Auf Anfrage sagt die Gemeindepräsidentin von Erlinsbach SO, Madeleine Neumann: «Wir können noch keine konkrete Stellungnahme abgeben und möchten zuerst die rechtliche Situation durch den Kanton klären lassen.»

Franziska Graf, früher SP-Grossrätin, bot dem Schulvorstand ihre politische Hilfe an. «Ich will nicht, dass wir in einem Jahr wieder am selben Punkt stehen», sagte sie.

