Kreisschule Aarau-Buchs Wegen Lieferschwierigkeiten: Schülerinnen und Lehrer müssen länger auf ihre IT-Geräte warten 2,323 Millionen Franken investiert die Kreisschule unter anderem in neue Laptops und Tablets. Doch nun kommen der Beschaffung Covid und der Krieg in die Quere. Nadja Rohner 30.11.2022, 16.06 Uhr

Es sollen insgesamt rund 2500 Geräte angeschafft werden. Gaetan Bally / KEYSTONE

Im Februar dieses Jahres haben die Stimmberechtigten von Aarau und Buchs an der Urne 2,323 Millionen Franken für einen Ausbau der IT-Infrastruktur an der Kreisschule Aarau-Buchs bewilligt. Mit dem Geld soll neue Hardware angeschafft und das Netzwerk auf den neusten Stand gebracht werden.

Die Beschaffung sollte möglichst rasch, also ab Mitte 2022, umgesetzt werden. Doch es gibt Verspätungen. Wie Schulvorstandspräsident Salvatore Nunziata auf Anfrage ausführt, ist die globale Lage Schuld. Es sollen nämlich Lenovo-Geräte angeschafft werden, aber: «Durch die aktuelle Situation mit Covid (China) und dem Ukraine-Konflikt sind bei Lenovo Lieferverzögerungen entstanden. Diese sind hauptsächlich auf Rohstoffengpässe zurückzuführen.»

Als Grundvorausetzung für den Betrieb der neuen Geräte müsse ausserdem das Netzwerk inklusive WLAN erneuert und ausgebaut werden. «Die Geräte für die Netzwerkinfrastruktur sind ebenfalls von Lieferengpässen betroffen.»

Die ersten Nutzer – die sogenannten Pilot-User – erhalten ihre Geräte nun in den nächsten Wochen. Nunziata: «Die Auslieferung der Geräte für die Schülerinnen und Schüler wird beginnen, wenn die Auslieferung an die Lehrpersonen abgeschlossen ist. Auch bei den Schülerinnen und Schülern wird zuerst eine Kleingruppe die neuen Geräte erhalten. Nach und nach werden dann ganze Klassen und ganze Schuleinheiten ausgerüstet.» Auf Beginn des Schuljahres 2022/2023 sollte nach heutigem Projektstand die Auslieferung abgeschlossen sein, so der Schulvorstandspräsident.

Nicht jedes Kind erhält sein eigenes Gerät. Gekauft werden rund 2500 mobile Geräte: Tablets und Convertibles für Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen. Die Verteilung ist nach Alter abgestuft: Im Kindergarten gibt es zwei Tablets pro Klasse, in der 1. und 2. Klasse teilen sich drei Schüler ein Tablet, von der dritten bis sechsten Klasse gibt es ein Convertible (Mischung aus Laptop und Tablet) für jeweils zwei Schülerinnen und ab der siebten Klasse erhält jeder Schüler sein eigenes Convertible.