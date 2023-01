Kreisschule Aarau-Buchs: Chancengleichheit soll verbessert werden

Farbattacke Rote Farbe und antitürkische Parolen an der Moschee in Buchs: Verband Aargauer Muslime spricht von rassistischem Anschlag

Auf die Moschee des Türkisch-Islamischen Vereins in Buchs ist in der Nacht auf Silvester ein Farbanschlag verübt worden. Nach einer Anzeige ermittelt die Polizei. Der Verband Aargauer Muslime verurteilt die Tat in einer Stellungnahme als rassistischen Anschlag.